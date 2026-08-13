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Alex Bodi și Ancuța au sărbătorit împăcarea cu dedicații de la Elis Armeanca. Deocamdată, relația le merge strună!

De: Delina Filip 13/08/2026 | 07:50
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Alex Bodi și iubita lui, Anca, trăiesc o poveste de dragoste cu năbădăi. Se ceartă, se despart, dar nu pot sta prea mult departe unul de celălalt. După ce au sărbătorit marea împăcare în Hong- Kong, cei doi au fost recent în vacanță pe tărâmuri elene. Au ales Mykonos, destinația milionarilor, acolo unde au petrecut clipe de neuitat împreună. Bruneta a vrut să le arate urmăritorilor ei că relația cu partenerul ei merge strună ( acum), așa că inclusiv fotografiile pe care le-a împărtășit pe rețelele de socializare îi artă îmbrățișați și fericiți. Recent încă, CANCAN.RO i-a surprins la întoarcerea din vacanță la un local din Capitală. Iată ce au făcut! 

Alex Bodi și Ancuța sunt genul de cuplu care nu pot sta nici prea mult timp împreună, dar nici separat. Așadar, avem un nou episod al relației lor, de data aceasta lucrurile fiind cât se poate de bine. Nici nu aveau cum să fie altfel, având în vedere că au petrecut împreună clipe de vis în Mykonos. Nici bine nu s-au întors din vacanță, că cei doi continuă viața de lux în Capitală.

Alex Bodi și Ancuța continuă vacanța în Capitală! Cu cine au împărțit masa

Zilele acestea, afaceristul din Mediaș și iubita lui și-au făcut apariția la It Cucina, unul dintre restaurantele de lux de pe Șoseaua Nordului. Cei doi nu au ieșit ca porumbeii, ci au fost însoțiți de niște amici de-ai afaceristului. Oare Bodi a îmbinat utilul cu plăcutul?! A bifat ieșirea cu iubita, dar a mai rezolvat și ceva afaceri?! Nu știm sigur, dar un lucru este cert: milionarul s-a simțit foarte bine.

Alex Bodi și Ancuța, ieșire cu prietenii la întoarcerea în țară
Alex Bodi și Ancuța, ieșire cu prietenii la întoarcerea în țară

Spunem asta pentru că toată seara Alex Bodi a vorbit, a zâmbit și din când în când trăgea cu foc din narghilea. Ancuța nu a rămas însă nebăgată în seamă. Bine, la cât de sexy este, nici nu ai cum să îți iei ochii de la ea. Bruneta a ales să poarte o ținută foarte decoltată și extra mulată, iar din când în când, își mai aranja decolteul pentru a se asigura că nimic nu „îi scapă”, cu atât mai mult cu cât la masă erau și doi prieteni de-ai partenerului ei.

Distacție cu ștaif la It Cucina! Bodi, cu narghileaua la purtător, Ancuța, atentă la detalii

Cu toții s-au delectat cu preparate fine și băuturi scumpe, iar atmosfera a fost întreținută de Elis Armeanca. Dedicațiile au existat toată seara, dar nu la masa lor. Se pare că, mai nou, atât Bodi, cât și Anca, preferă discreția, așa că nu și-au dorit să atragă prea mult atenția.

Iubita lui Bodi a fost atentă la fiecare detaliu
Iubita lui Bodi a fost atentă la fiecare detaliu

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