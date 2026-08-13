Salman Khan și Iulia Vântur își ridică fortăreață după atacul armat! Reședința cu 6 etaje care se construiește în mare secret la Mumbai

Iulia Vântur și Salman Khan se pregătesc pentru o schimbare importantă în viața lor. Familia starului de la Bollywood ridică o nouă reședință cu șase etaje, iar proiectul, vechi de mai mulți ani, a prins serios viteză după atacul armat asupra Galaxy Apartments. Pentru iubita româncă a lui Salman, mutarea ar putea însemna și începutul unui nou capitol în India, mai ales că actorul a declarat recent că își dorește un copil… și îl va avea în curând!

De mai bine de un deceniu, Iulia Vântur și Salman Khan sunt legați de una dintre cele mai discrete povești de iubire din lumea mondenă internațională. Românca apare constant alături de familia actorului, petrece sărbători și momente importante împreună cu apropiații acestuia și a vorbit în repetate rânduri despre legătura puternică pe care o are cu părinții lui Salman.

Numai că, în timp ce o eventuală nuntă continuă să rămână un mister, familia Khan pregătește acum o mutare majoră.

Salman Khan locuiește de zeci de ani în celebrul Galaxy Apartments din Bandra, Mumbai, una dintre cele mai cunoscute adrese din Bollywood.

Însă, în aprilie 2024, însă, liniștea familiei a fost spulberată. Doi bărbați aflați pe o motocicletă au deschis focul asupra clădirii, iar mai multe gloanțe au lovit zona apartamentului familiei Khan. Incidentul a dus la măsuri de securitate mult mai dure în jurul actorului. Inclusiv celebrul balcon de unde Salman obișnuia să-și salute fanii a fost ulterior protejat cu sticlă antiglonț.

Se pare însă că familia avea deja o soluție de rezervă. Terenul pentru o nouă reședință fusese cumpărat de mai mulți ani, iar primele planuri serioase de construcție apăruseră cu ani înainte de atac. Cu toate acestea, proiectul a rămas mult timp în așteptare.

După atacul armat, situația s-a schimbat. În ultimul an au venit unele dintre aprobările decisive pentru noua construcție, iar presa indiană a legat proiectul inclusiv de nevoia unui nivel mai ridicat de securitate pentru Salman Khan.

Noua proprietate a actorului, care urmează să fie construită, se află în Chimbai, Bandra West, la doar câteva sute de metri de Galaxy Apartments.

Se pare că terenul ar figura pe numele mamei lui Salma Khan, iar proiectul actual prevede o clădire formată din parter și șase etaje rezidențiale. Potrivit documentelor locale, suprafața construită aprobată este de aproximativ 1.014 metri pătrați.

Locația nu a fost aleasă întâmplător. Spre deosebire de Galaxy Apartments, noua proprietate se află într-o zonă mai retrasă, pe o stradă laterală, ceea ce permite un control mai bun al securității. Pentru Salman Khan, urmărit de ani buni de amenințări și obligat să trăiască sub măsuri speciale de protecție, era o nevoie uriașă.

Planurile vechi arătau câte o locuință pe fiecare nivel

În proiectul mai vechi al familiei Khan, clădirea nu era concepută ca o simplă vilă uriașă doar pentru Salman. Planurile prevedeau un spațiu comun al familiei și câte un apartament separat pe fiecare dintre etajele superioare.

Fiecare apartament urma să aibă două dormitoare, living și băi proprii, iar sub clădire erau prevăzute două niveluri de parcare. Proiectul a fost modificat între timp, iar varianta actuală a ajuns la șase etaje rezidențiale.

Cu alte cuvinte, pare mai degrabă despre un adevărat „bloc privat” al familiei Khan decât o casă a celebrului cuplu.

Totuși, un alt motiv alt mutării ar putea ține și de planurile personale ale lui Salman Khan. Invitat la emisiunea ”Two Much with Kajol and Twinkle”, actorul a fost întrebat direct dacă își dorește moștenitori și a răspuns că „va avea copii, într-o zi, curând”.

Salman nu a spus că este vorba despre un copil cu Iulia Vântur, însă declarația vine după mai bine de un deceniu de relație și alimentează inevitabil ideea unui nou capitol pentru cei doi.

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