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Prognoza meteo azi, 13 august 2026. Temperaturile vor scădea și țara va fi cuprinsă de ploi. Ce zone sunt vizate

De: Simona Vlad 13/08/2026 | 05:30
Prognoza meteo azi, 13 august 2026. Temperaturile vor scădea și țara va fi cuprinsă de ploi. Ce zone sunt vizate
Prognoza meteo azi, 6 august 2026. Sursa foto: colaj CANCAN.ro
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Prognoza meteo pentru joi aduce o schimbare a vremii în România. Temperaturile vor scădea în majoritatea regiunilor, mai accentuat în sud-vest și în sud, iar ploile și furtunile își vor face apariția în mai multe zone ale țării. Meteorologii anunță averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului, în special în regiunile sudice și în zona montană.

După zilele cu temperaturi ridicate, vremea se răcorește joi în cea mai mare parte a țării. Maximele se vor situa între 24 și 32 de grade, în timp ce minimele vor coborî până la 5 grade în depresiunile din Carpații Orientali.

Vremea de azi în România

Cerul va fi variabil, însă înnorările temporare vor aduce averse și descărcări electrice, în special pe parcursul zilei. Fenomenele vor fi mai frecvente în Carpații Meridionali și, izolat, în restul zonei montane, dar și în Oltenia, Muntenia și Transilvania. Local, ploile pot fi însoțite de intensificări de scurtă durată ale vântului.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 de grade în nordul Moldovei, estul Transilvaniei și pe litoral și 32 de grade în Banat și Crișana. Pe timpul nopții, valorile termice vor coborî până la 5 grade în depresiunile Carpaților Orientali, în timp ce pe litoral minimele vor ajunge la aproximativ 20 de grade. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări locale în sudul și nord-vestul țării. Rafalele vor atinge, în general, viteze de 40-50 km/h.

Vremea de azi în București

În Capitală, vremea va fi predominant frumoasă, chiar dacă temperaturile vor scădea. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat în timpul zilei, cu viteze de aproximativ 30-35 km/h. Noaptea, vântul va deveni în general slab. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 30 de grade, iar minima va coborî la 14-16 grade.

Vremea de vineri, 14 august

Vineri, vremea va fi în general frumoasă și călduroasă în Crișana, Banat și Maramureș, dar și local în Transilvania și Oltenia. Temperaturile maxime vor varia între 24 și 33 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat și Crișana. Minimele vor fi cuprinse între 4 grade în estul Transilvaniei și 20 de grade pe litoral. După-amiaza, în zona Carpaților Meridionali și Occidentali pot apărea înnorări, averse slabe și descărcări electrice, pe arii restrânse. Cantitățile de apă vor fi, în medie, de 2-5 litri pe metru pătrat. În București, vremea va rămâne predominant frumoasă. Maxima va ajunge la 28-30 de grade, iar minima va fi de 12-15 grade. Vântul va avea unele intensificări în prima parte a zilei, cu rafale de 40-45 km/h.

Weekendul vine cu temperaturi în creștere

Sâmbătă, vremea va fi predominant frumoasă și călduroasă în mai multe regiuni ale țării. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 și 34 de grade, iar minimele între 9 și 20 de grade, cu valori mai scăzute în estul Transilvaniei, unde pot ajunge la aproximativ 5 grade. Cerul va fi variabil, mai mult senin dimineața și noaptea. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe litoral și în sudul Banatului. În București, temperaturile vor urca din nou până în jurul valorii de 30 de grade, iar cerul va fi mai mult senin.

Duminică, temperaturile vor continua să crească. Vremea va deveni călduroasă pe arii relativ extinse în regiunile intracarpatice și local în restul țării. În Câmpia de Vest, pe suprafețe restrânse, vremea poate deveni chiar caniculară. Maximele vor fi cuprinse între 26 și 35 de grade, cu valori ușor mai scăzute pe litoral. Cerul va fi mai mult senin, iar înnorările vor apărea în special în zonele montane, după-amiaza. În Capitală, vremea va fi în continuare călduroasă, cu o maximă de aproximativ 30 de grade și temperaturi minime de 14-16 grade.

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