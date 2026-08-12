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Prognoza meteo azi, 12 august 2026. Cum va fi vremea în România

De: Simona Vlad 12/08/2026 | 05:30
Prognoza meteo azi, 12 august 2026. Cum va fi vremea în România
Prognoza meteo azi, 7 august 2026. Sursa foto: colaj CANCAN.ro
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Românii se pregătesc pentru o zi cu temperaturi încă ridicate, însă valul de căldură începe să piardă din intensitate în mai multe regiuni. Astăzi vremea va fi în general însorită, iar valorile termice vor fi mai scăzute decât în zilele precedente în cea mai mare parte a țării.

Potrivit prognozei pentru România, temperaturile maxime vor ajunge în jurul valorii de 28 de grade la nivel național, în timp ce minimele se vor situa în jurul valorii de 22 de grade. Vântul va avea unele intensificări, putând ajunge la aproximativ 25 km/h.

Temperaturile rămân ridicate în sud

Deși temperaturile scad în mai multe zone, sudul țării continuă să fie afectat de căldură. În București sunt prognozate aproximativ 35 de grade Celsius, în timp ce la Craiova temperaturile pot urca până la 37,8 grade. Și în vest valorile termice rămân ridicate: la Timișoara sunt prognozate aproximativ 33,6 grade Celsius, iar la Alba Iulia în jur de 35,3 grade. În schimb, temperaturile vor fi mai suportabile în zona montană și în nordul țării. La Brașov sunt estimate aproximativ 28,3 grade, la Suceava 27,1 grade, iar la Iași aproape 29 de grade.

Cer mai mult senin și șanse reduse de ploaie

Prognoza pentru 12 august indică o zi predominant însorită în România, cu o probabilitate redusă de precipitații. La nivel național, șansele de ploaie sunt estimate la aproximativ 4%. Vântul va fi ceva mai activ, cu viteze care pot ajunge la aproximativ 25 km/h în cursul zilei. Noaptea, temperaturile vor coborî în jurul valorii de 22 de grade la nivel național.

Bucureștiul rămâne sub influența căldurii

Capitala va avea parte de o zi călduroasă, cu o maximă de aproximativ 35 de grade Celsius. După zilele în care temperaturile au crescut puternic, vremea începe astfel să se mai tempereze, însă bucureștenii vor resimți în continuare căldura, în special în orele de după-amiază.

Cum va fi vremea la mare

Pe litoral, temperaturile se mențin în jurul valorilor de 28 de grade Celsius. La Constanța, prognoza indică o maximă de aproximativ 28,2 grade. Vântul va avea unele intensificări, astfel că turiștii aflați pe litoral se pot bucura în continuare de vreme favorabilă pentru plajă, însă este recomandată atenție în perioadele cu rafale mai puternice.

La munte, temperaturi mai plăcute

La munte, vremea va fi considerabil mai răcoroasă decât în sudul țării. La Brașov sunt prognozate aproximativ 28 de grade, iar în zonele montane propriu-zise valorile vor fi mai scăzute. După episodul de caniculă care a afectat România, temperaturile încep să coboare treptat, însă specialiștii avertizează că luna august va rămâne, în continuare, una cu perioade de căldură accentuată. Prognozele pe termen mai lung indică temperaturi peste normal în mai multe regiuni ale țării în intervalul 10–17 august.

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