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Milioanele care se învârt în spatele show-urilor coordonate de Mona Segall. Cât câștigă „regina audiențelor” de la Antena 1

De: Keva Iosif 12/08/2026 | 05:50
Milioanele care se învârt în spatele show-urilor coordonate de Mona Segall. Cât câștigă „regina audiențelor” de la Antena 1
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Mona Segall stă de ani buni în spatele unora dintre cele mai puternice show-uri de la Antena 1, iar succesul ei nu se măsoară doar în audiențe. În culisele emisiunilor se învârt sume amețitoare! CANCAN.RO a analizat cifrele firmei implicate în producțiile coordonate de „regina audiențelor”, iar bilanțurile vorbesc despre zeci de milioane de lei și profituri care, adunate, trec de pragul milioanelor de euro.

Mona Segall nu este vedeta care apare seară de seară în fața camerelor. Nici nu are nevoie. De mai bine de trei decenii, ea stă în spatele producțiilor care au ținut milioane de români în fața televizoarelor.

După aproape 20 de ani petrecuți la Pro TV, unde a lucrat la formate precum „Dansez pentru tine”, „Vocea României”, „Românii au talent” sau „MasterChef”, Mona Segall a făcut în 2014 marea mutare către Antena 1. La momentul respectiv, Antena Group vorbea despre colaborarea cu „echipa de producție și conținut a Monei Segall”, nu doar despre transferul unui simplu angajat.

Iar de aici începe partea cu adevărat interesantă în ceea ce privește câștigurile ei.

La scurt timp după venirea la Antena 1, în presă a apărut informația că  Mona Segall ar încasa aproximativ 20.000 de euro pe lună.

Numai că, uitându-ne astăzi la businessul din spatele producțiilor, cei 20.000 de euro pe lună par să reprezinte de fapt doar o mică ”felie”.

CANCAN.RO are dovada oficială a câștigurilor sale, iar sumele încasate sunt absolut amețitoare, dar și binemeritate, evident.

Cum era de așteptat, aceasta deține o firmă de producție, despre care am aflat că se numește IMAGIC PRODUCTION SRL, companie înființată în 2005 și specializată, mai exact, în „activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune”.

Mona Segall face audiențe uriașe, dar și câștiguri pe măsură

În 2025, firma a raportat o cifră de afaceri de 26.370.956 de lei și un profit net de 3.955.266 de lei! Adică peste 5 milioane de euro rulaj într-un singur an. Iar 2025 nu a fost nici pe departe singurul an cu venituri uriașe.

În 2024, Imagic Production a avut o cifră de afaceri de 23,93 milioane de lei și un profit de aproape 3,96 milioane de lei, iar în 2023 afacerea a sărit la 30,07 milioane de lei, cu un profit net spectaculos de 8,52 milioane de lei. În 2022, profitul fusese de alte 3,77 milioane de lei.

Tragem linie doar pentru perioada 2022–2025 și rezultatul este spectaculos: compania a avut o cifră de afaceri cumulată de aproximativ 105,6 milioane de lei, iar profiturile nete însumate depășesc 20,2 milioane de lei. Cu alte cuvinte, peste 4 milioane de euro profit contabil în numai patru ani.

Legătura dintre Imagic Production și show-urile coordonate de Mona Segall a ieșit la iveală chiar în mijlocul scandalului juridic provocat de plecarea lui Cătălin Scărlătescu, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea de la „Chefi la cuțite”.

Audiat în instanță, Scărlătescu a explicat mecanismul în care funcționa producția și a declarat: „Imagic Production S.R.L. ne filma, iar reclamanta [Antena Group] ne plătea.”

Așadar, în cazul „reginei audiențelor”, succesul nu se mai măsoară doar în puncte de rating. În jurul producțiilor pe care Mona Segall le coordonează la Antena 1 funcționează un business care, numai în ultimii ani, a rulat peste 100 de milioane de lei.

NU RATA: Mona Segall, primele detalii despre show-ul pe care îl pregătește cu Mihai Bendeac la Antena 1!

 

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