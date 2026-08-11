Strategia secretă a fraților Tate ca să părăsească arestul. „Dovada” din România care îi poate salva + Vedeta TV de care se folosesc în planul lor

Andrew și Tristan Tate, arestați pe 18 iulie în Miami, fac eforturi disperate pentru a nu fi extrădați în Marea Britanie, iar avocații lor au pus la punct o strategie care se întinde pe nu mai puțin de 41 de pagini. În joc s-a aruncat inclusiv notorietatea uriașă a celor doi, însă cea mai surprinzătoare „probă” vine însă chiar din România: țara în care s-au refugiat când au început problemele cu legea.

Imaginea de duri, mașinile exclusiviste și stilul lor de viață opulent au rămas, cel puțin pentru moment, dincolo de zidurile închisorii federale din Miami. Andrew și Tristan Tate, arestați în Statele Unite pe 18 iulie, încearcă acum să obțină eliberarea pe durata luptei împotriva extrădării în Marea Britanie.

Iar avocații lor nu s-au prezentat în fața instanței cu o simplă solicitare. Au depus o moțiune imensă, argumentată în 41 de pagini, prin care încearcă să demonteze principalul argument pentru menținerea fraților Tate în spatele gratiilor: riscul ca aceștia să dispară dacă sunt lăsați în libertate.

În cadrul cererii de eliberare depuse de avocații fraților Tate în instanța federală din Miami și consultată de CANCAN.RO, aici apare primul ”paradox” din strategia lor. Faima care i-a transformat într-unul dintre cele mai controversați influenceri de pe internet este prezentată acum drept un soi de garanție pentru judecătorul care decide extrădarea lor în UK.

Pe scurt, apărarea susține că Andrew și Tristan Tate sunt atât de cunoscuți, fotografiați, filmați și urmăriți pe rețelele de socializare, încât o eventuală fugă ar fi aproape imposibilă. Avocații spun că cei doi își fac publice frecvent deplasările și că notorietatea lor ar transforma orice tentativă de dispariție într-o misiune aproape imposibilă.

Pentru a convinge instanța, frații Tate se declară dispuși inclusiv să accepte restricții serioase: predarea pașapoartelor și monitorizarea electronică a locației se află printre variantele propuse de apărare. Procurorii americani susțin însă contrariul și îi consideră un posibil risc de fugă.

Trei ani în România, transformați în „certificat de bună purtare”

Numai că adevărata carte valoroasă pe care au scos-o avocații din mânecă duce la mii de kilometri de Miami. Direct în România!

Ani întregi, România a fost locul în care frații Tate au apărut în fața procurorilor, judecătorilor și polițiștilor. Acum, avocații lor încearcă să transforme tocmai această perioadă într-un argument în favoarea eliberării lor.

Avocații celor doi îndeamnă instanța din Miami să ia luat în calcul comportamentul lor ”exemplar” pe care l-ar fi avut în ultimii 3 ani în România.

Se invocă faptul că Andrew și Tristan Tate au respectat, în această perioadă, diferitele măsuri și restricții judiciare impuse de autoritățile române și că s-au prezentat atunci când au fost chemați. Cu alte cuvinte, România este folosită drept exemplu practic că, deși ar fi avut bani, notorietate și resurse, cei doi nu s-ar fi sustras procedurilor judiciare.

„Fiecare presupunere pe care Guvernul îi cere acum acestei instanțe să o facă în legătură cu comportamentul viitor al fraților — și anume că vor fugi dacă vor fi eliberați — a fost deja formulată și contrazisă de datele strânse în ultimii trei ani, care arată că aceștia nu au fugit”, se arată în cerere.

Mai mult, avocații contestă și modul în care Londra încearcă să-i aducă în Regatul Unit. Acuză faptul că autoritățile britanice încearcă să treacă înaintea procedurilor din România.

Se folosesc de Piers Morgan ca să scape

În această strategie mai există un argument pe care îl invocă frații Tate: ”expunerea publică extraordinară”.

De-a lungul disputelor judiciare, aceștia susțin că nu s-a ferit de camere. Dimpotrivă. Au acordat interviuri unor personalități media, inclusiv celebrului prezentator britanic Piers Morgan, iar tabăra Tate a folosit în mod repetat asemenea apariții pentru a alimenta imaginea unui om care nu încearcă să se ascundă de autorități.

Dar avocații n-au mers doar pe faimă și România. Au povestit judecătorului și cum trăiesc acum frații Tate după gratii: fără televizoare, fără perne și cu paturi prea mici. Contrastul cu imaginea pe care au afișat-o ani întregi în online este acum șocant!

„Frații Tate au un contact limitat cu familiile lor, nu au acces la televizor, radio și nici la magazinul închisorii”, se arată în cerere. „Dorm fără perne, în paturi suprapuse mai scurte decât înălțimea lor.”

Cei doi sunt ținuți într-o unitate specială a centrului federal de detenție din Miami, măsură despre care apărarea spune că a fost luată inclusiv pentru protecția lor. Potrivit unei moțiuni prezentate de Associated Press, frații reclamă contactul limitat cu familia, lipsa accesului la televiziune și radio și imposibilitatea de a cumpăra produse de la magazinul intern al centrului de detenție.

Pe 13 august află dacă strategia a funcționat

Marea Britanie încearcă să obțină extrădarea celor doi în legătură cu mai multe acuzații grave, printre care viol, agresiune și trafic de persoane în scopul exploatării sexuale. Frații Tate neagă acuzațiile, evident, și susțin că nu au comis faptele care le sunt imputate.

Acum, judecătoarea federală Lauren Louis trebuie să decidă dacă notorietatea mondială, cei aproximativ trei ani în care frații spun că au respectat restricțiile impuse în România și condițiile reclamate din arestul din Miami sunt suficiente pentru a-i scoate temporar din spatele gratiilor.

Audierea privind eliberarea este programată pentru 13 august 2026. Marea Britanie are, separat, termen până la 16 septembrie pentru a depune cererea completă de extrădare.

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