Frații Tate au rămas fără ajutorul lui Donald Trump! Casa Albă nu va bloca extrădarea lor

Frații Tate au rămas fără ajutorul lui Donald Trump! Președintele american nu va interveni pentru a bloca extrădarea celor doi frați în Marea Britanie. În ciuda presiunilor din cercul său, Donald Trump nu va interveni de această dată în sprijinul acestora.

Andrew și Tristan Tate au fost reținuți sâmbătă, 18 iulie, la Miami, la solicitarea autorităților britanice, care au anunțat noi acuzații împotriva lor. Este vorba despre acuzații de viol, agresiune și trafic de persoane în scopul exploatării sexuale. Un total de 38 de noi acuzații au fost aprobate împotriva lui Andrew Tate, în vârstă de 39 de ani, și a lui Tristan Tate, în vârstă de 38 de ani, de către Serviciul de Procuratură al Coroanei (CPS).

Donald Trump nu va bloca extrădarea fraților Tate

Se pare că frații Tate au contactat persoane din jurul lui Donald Trump și s-au folosit de relația lor cu oficiali ai administrației americane pentru a-și pleda presupusa nevinovăție. Însă, în ciuda insistențelor, de această dată Casa Albă nu se va implica și va permite extrădarea lor în Marea Britanie.

De asemenea, arestarea fraților Tate a determinat mai mulți republicani și persoane din anturajul lui Donald Trump să ceară intervenția președintelui, însă Casa Albă a decis să nu se implice.

„Casa Albă nu are nicio implicare și nicio poziție cu privire la această problemă”, a declarat un oficial american pentru publicația The Telegraph.

Reamintim că atunci când frații Tate au fost arestați inițial în Florida, anul trecut, după o perioadă de arest la domiciliu în România, Andrew Tate a sugerat că administrația Trump l-ar fi ajutat pe el și pe fratele său să fugă din țară. Însă, se pare că de această dată nu se mai bucură de același ajutor.

Frații Tate, noi probleme cu legea

Un total de 38 de noi acuzații au fost aprobate împotriva lui Andrew Tate, în vârstă de 39 de ani, și a lui Tristan Tate, în vârstă de 38 de ani, de către Serviciul de Procuratură al Coroanei (CPS).

Andrew Tate a fost pus sub acuzare pentru încă șapte capete de acuzare de viol, trei capete de acuzare de organizare sau facilitare a traficului de persoane în scopul exploatării sexuale, trei capete de acuzare de agresiune cauzatoare de vătămare corporală efectivă și alte 19 acuzații suplimentare pentru infracțiuni legate de imagini indecente cu minori și pornografie extremă.

Tristan Tate a fost pus sub acuzare pentru un capăt de acuzare de agresiune sexuală, două capete de acuzare de viol și trei capete de acuzare de organizare sau facilitare a traficului de persoane în scopul exploatării sexuale.

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