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Secretul relației dintre Dragoș Bucur și Dana Nălbaru. Sunt împreună de 20 de ani

De: Anca Chihaie 22/07/2026 | 11:49
Secretul relației dintre Dragoș Bucur și Dana Nălbaru. Sunt împreună de 20 de ani
Sursa foto: Instagram
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Dragoș Bucur și Dana Nălbaru formează de aproape 20 de ani unul dintre cele mai solide și discrete cupluri din showbizul românesc. Departe de scandaluri și apariții mondene constante, cei doi au ales, în timp, un stil de viață complet diferit de cel pe care îl aveau în perioada în care se aflau în centrul atenției publice. Astăzi, actorul și fosta cântăreață își concentrează energia asupra familiei, a copiilor și a proiectelor personale, iar această schimbare pare să fi fost unul dintre elementele care le-au consolidat relația.

De-a lungul anilor, Dragoș Bucur și Dana Nălbaru au demonstrat că o căsnicie poate rezista în lumea mondenă fără expunere excesivă și fără a transforma viața de familie într-un spectacol public. Chiar dacă sunt persoane cunoscute, cei doi au preferat întotdeauna discreția și au ales să vorbească rar despre viața lor personală.

Secretul relației dintre Dragoș Bucur și Dana Nălbaru

Unul dintre cele mai importante momente din povestea lor a fost decizia Danei Nălbaru de a se retrage din muzică. După ce a cunoscut succesul pe scenă și a avut o carieră apreciată, artista a hotărât să lase în urmă lumea showbizului pentru a acorda mai mult timp familiei și altor activități care îi ofereau echilibru și liniște.

Schimbarea a surprins la momentul respectiv, însă timpul a arătat că alegerea a fost una care i s-a potrivit. În locul concertelor și al aparițiilor publice, Dana și-a îndreptat atenția către viața de familie, educația copiilor și proiectele desfășurate alături de soțul ei.

„Evit să vorbesc despre astfel de subiecte, dar ca să ofer totuși un răspuns succint, aș spune că amândoi am dorit de fiecare dată să trecem peste problemele care au apărut în viața noastră și tot amândoi am ales să ne sfătuim în legătură cu orice decizie care impacta familia, fie că ținea de carieră, bani sau subiecte personale.

Dana mă surprinde mereu, partea bună este că și eu reușesc să o surprind! Avem o viață care se schimbă constant, și asta ne ține în priză… Gândește-te că la aproape 50 de ani, noi ne-am transformat în niște țărani și am învățat să facem lucruri la care nu ne-am fi gândit niciodată. O iubesc pe Dana, nu îmi pot închipui viața fără ea și nu știu cum aș fi evoluat dacă nu ne cunoșteam (sincer să fiu, îmi e și teamă să mă gândesc). Am senzația că trăim într-un fel de simbioză, suntem un fel de Venom și Eddie Brock, doar că schimbăm constant rolurile!, a declarat Dragoș Bucur pentru VIVA.

În prezent, familia locuiește departe de agitația Capitalei și s-a adaptat unui stil de viață apropiat de natură. Cei doi au ales să petreacă mai mult timp în mediul rural, unde se ocupă de gospodărie și de activități pe care, în urmă cu două decenii, nici nu și le-ar fi imaginat făcând parte din rutina lor zilnică.

Mutarea și schimbarea stilului de viață au reprezentat un nou început pentru întreaga familie. Actorul și soția sa au povestit în repetate rânduri că apreciază liniștea, timpul petrecut împreună și posibilitatea de a-și crește copiii într-un mediu cât mai apropiat de natură.

Un alt aspect care pare să fi contribuit la stabilitatea relației este faptul că marile decizii au fost luate întotdeauna împreună. Fie că a fost vorba despre schimbări de carieră, investiții sau planuri de familie, cei doi au preferat să analizeze fiecare pas înainte de a merge mai departe. Comunicarea și sprijinul reciproc au devenit, astfel, baza unei relații care a trecut cu succes peste provocările inevitabile ale timpului.

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