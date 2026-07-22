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Noi imagini de la Insula Iubirii – Reuniuni. Ex-concurenta care a venit total schimbată

De: Alina Drăgan 22/07/2026 | 10:18
Noi imagini de la Insula Iubirii - Reuniuni. Ex-concurenta care a venit total schimbată
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Noul sezon Insula Iubirii este așteptat cu sufletul la gură de fanii show-ului. Din păcate, în acest an, așteptarea va dura ceva mai mult, căci sezonul 10 va avea premiera abia în toamnă. Însă, până atunci, fanii se pot bucura de Insula Iubirii – Reuniuni, un format special, care reunește unii dintre cei mai apreciați concurenți ai vechilor sezoane. Ex-concurenta care a venit total schimbată!

Insula Iubirii sezonul 10 nu va debuta pe 23 iulie, așa cum se credea inițial. La această dată va avea în schimb premiera Insula Iubirii – Reuniuni, un format separat în care foști concurenți revin pentru a povesti ce s-a întâmplat după încheierea experienței din Thailanda. Au fost difuzate primele imagini, iar fanii show-ului au fost șocați de transformarea uneia dintre fostele concurente.

Ex-concurenta care a venit total schimbată

Mâine, 23 iulie, va avea premiera Insula Iubirii – Reuniuni, iar Antena 1 a publicat primele imagini. Unii dintre foștii concurenți au revenit pentru a spune ce s-a întâmplat în viața lor după încheierea filmărilor, iar printre aceștia s-a numărat și Maria Covașa, fostă concurentă în sezonul 8.

În cadrul sezonului în care a participat, Maria a venit însoțită de iubitul său de la acea vreme, Dani Boy. Relația celor doi nu a trecut testul, iar ambii parteneri s-au reorientat rapid. Acum Maria a revenit pe platourile de filmare, iar fanii au fost șocați să îi vadă transformarea.

„Am puține emoții, puțin mai multe cred că se observă. Mai am câteva amintiri așa în cap, mai ales ajunsă la voi aici. Doar că sentimentul e total diferit pentru că atunci am fost pentru a mă testa, acum sunt o altă Maria și nu mai am aceleași sentimente”, a spus Maria Covașa, în clipul de prezentare.

Maria a surprins pe toată lumea cu noul său look. Se pare că în ultimii ani aceasta a investit mult în ea, iar diferențele i-au surprins pe fanii emisiunii. Are un look nou, iar experiența Insula Iubirii putem spune că i-a priit.

Ex-concurenta care a venit total schimbată /Foto: Captură Antena 1

Noul format Insula Iubirii – Reuniuni promite să readucă în fața telespectatorilor unii dintre cei mai îndrăgiți și controversați concurenți, dar și foste ispite care au făcut ravagii. Din imaginile publicate de Antena 1, se observă că din noul format mai fac parte: Ella Vișan, Andrei Lemnaru, Teo Costache, ispita Andrușca și Alin Simoiu.

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Foto: Captură Antena 1, Instagram

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