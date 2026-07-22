Acasă » Știri » Două explozii puternice la Brașov! Planul roșu de intervenție a fost activat

Două explozii puternice la Brașov! Planul roșu de intervenție a fost activat

De: Irina Vlad 22/07/2026 | 09:55
Două explozii puternice la Brașov! Planul roșu de intervenție a fost activat
sursă foto: ISU Brașov
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Explozie urmată de incendiu la fabrica de lemn Kronospan din Brașov. Autoritățile au activat planul roșu de intervenție după ce flăcările au mistuit o hală de aproximativ 300 de metri pătrați.

UPDATE: 9:30 – În timp ce pompierii ISU interveneau pentru stingerea incendiului s-a produs a doua explozie.

Incidentul a avut loc în dimineața zilei de miercuri, 22 iulie, la fabrica de lemn Kronospan din Brașov, cartierul Stupini. Aproximativ 300 de metri pătrați dintr-o hală au fost afectați de flăcările izbucnite în urma exploziei unui transportator de rumeguș. Pentru stingerea flăcărilor autoritățile au activat planul roșu de intervenție la nivelul județului Brașov.

Două explozii puternice la o fabrică de lemn din Brașov/ sursă foto: captură video Facebook

Două explozii puternice la o fabrică de lemn din Brașov

La locul exploziei au ajuns 6 autospeciale de stingere, o atospecială CBRN, două autospeciale pentru salvare de la înălțime, două echipaje SMURD, o unitate de terapie intensivă mobilă și două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean.

„Pentru gestionarea situației, dispozitivul de intervenție al ISU Brașov a fost suplimentat cu 2 autospeciale de stingere și autospeciala de transport roboți. Pentru eficientizarea misiunii de răspuns, se vor deplasa în sprijin și 2 autospeciale de stingere de la ISU Covasna.

Incendiul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 300 de metri pătrați, iar în aceste momente echipajele de intervenție acționează pentru localizarea acestuia. Planul roșu de intervenție a fost dezactivat.

La locul evenimentului au fost alocate 6 autospeciale de stingere, 1 autospecială CBRN, 2 autospeciale pentru intervenție și salvare de la înălțime, 2 echipaje de prim ajutor SMURD, 1 unitate de terapie intensivă mobilă și 2 ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean”, a precizat ISU Brașov.

Știre în curs de actualizare…

Plan Roșu pe Autostrada Soarelui. Un autocar cu 60 de pasageri s-a ciocnit cu un TIR

Dramă în Dâmbovița. S-a activat Planul Roșu de intervenție, după ce un microbuz școlar s-a ciocnit cu un tir

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
OpenAI recunoaște că două modele aflate în teste au „evadat” și au comis un atac fără precedent. Cine a fost victima AI-ului
Știri
OpenAI recunoaște că două modele aflate în teste au „evadat” și au comis un atac fără precedent. Cine…
Secretul relației dintre Dragoș Bucur și Dana Nălbaru. Sunt împreună de 20 de ani
Știri
Secretul relației dintre Dragoș Bucur și Dana Nălbaru. Sunt împreună de 20 de ani
Aliații arabi ai SUA își pierd RĂBDAREA. Trump, presat să lanseze o INVAZIE TERESTRĂ în Iran
Mediafax
Aliații arabi ai SUA își pierd RĂBDAREA. Trump, presat să lanseze o INVAZIE...
Dezinformare de la vârful Guvernului. Ministra Diana Buzoianu susține că judecătorii au suspendat un comunicat de presă. Decizia Tribunalului o contrazice
Gandul.ro
Dezinformare de la vârful Guvernului. Ministra Diana Buzoianu susține că judecătorii au suspendat...
FOTO. Prezentatoarea TV, imagini incendiare pe bancheta unui taxi
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV, imagini incendiare pe bancheta unui taxi
Paradoxul imobiliar din România: vânzările scad, dar prețurile cresc. Gabriel Biriș: „Ne așteaptă o ajustare de durată, de circa 5 ani”
Adevarul
Paradoxul imobiliar din România: vânzările scad, dar prețurile cresc. Gabriel Biriș: „Ne așteaptă...
Îndrăgita actriță din „Godzilla vs Kong” a murit. Avea 18 ani
Digi24
Îndrăgita actriță din „Godzilla vs Kong” a murit. Avea 18 ani
A scăpat de sub CONTROL în timpul testelor! Un agent autonom AI a COMPROMIS infrastructura Hugging Face
Mediafax
A scăpat de sub CONTROL în timpul testelor! Un agent autonom AI a...
Parteneri
Cine este iubita lui Lamine Yamal. Ines Garcia Santos a dezvăluit cum l-a cunoscut: "Mi-ar plăcea să vă spun că l-am văzut într-un aeroport sau că ne-am ciocnit unul de altul, dar nu!"
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este iubita lui Lamine Yamal. Ines Garcia Santos a dezvăluit cum l-a cunoscut: "Mi-ar...
FOTO. Cea mai frumoasă antrenoare din România, dată pe spate după ce l-a văzut pe Leo Messi: „Doamne…”
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă antrenoare din România, dată pe spate după ce l-a văzut pe...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Dragoș Bucur, despre retragerea Danei Nălbaru din showbiz: „Poți avea milioane, dar să nu fii fericit”
Click.ro
Dragoș Bucur, despre retragerea Danei Nălbaru din showbiz: „Poți avea milioane, dar să nu fii...
Ucraina a aruncat în aer încă două depozite ale „Amazonului rusesc”. Pagube de peste 200 de miliarde de ruble. Reacția lui Zelenski
Digi 24
Ucraina a aruncat în aer încă două depozite ale „Amazonului rusesc”. Pagube de peste 200...
Cum poate o țară cu puțin peste 600.000 de locuitori să dea peste cap negocierile pentru viitorul buget al Uniunii Europene
Digi24
Cum poate o țară cu puțin peste 600.000 de locuitori să dea peste cap negocierile...
Update surpriză pentru Tesla în România. Grok vine cu modul 18+ și alte personalități AI
Promotor.ro
Update surpriză pentru Tesla în România. Grok vine cu modul 18+ și alte personalități AI
BANCUL ZILEI. Bulă: – Aseară, nevastă-mea s-a îmbrăcat în polițistă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Aseară, nevastă-mea s-a îmbrăcat în polițistă!
„Monstru” sub gheață: Ce a surprins o dronă în Groenlanda
go4it.ro
„Monstru” sub gheață: Ce a surprins o dronă în Groenlanda
Tot mai mult praf ajunge în Europa. Care este explicația?
Descopera.ro
Tot mai mult praf ajunge în Europa. Care este explicația?
S-a decis înlocuirea actorului principal din serialul God of War. Care este motivul
Go4Games
S-a decis înlocuirea actorului principal din serialul God of War. Care este motivul
Dezinformare de la vârful Guvernului. Ministra Diana Buzoianu susține că judecătorii au suspendat un comunicat de presă. Decizia Tribunalului o contrazice
Gandul.ro
Dezinformare de la vârful Guvernului. Ministra Diana Buzoianu susține că judecătorii au suspendat un comunicat...
Tags:
ULTIMA ORĂ
OpenAI recunoaște că două modele aflate în teste au „evadat” și au comis un atac fără precedent. ...
OpenAI recunoaște că două modele aflate în teste au „evadat” și au comis un atac fără precedent. Cine a fost victima AI-ului
Secretul relației dintre Dragoș Bucur și Dana Nălbaru. Sunt împreună de 20 de ani
Secretul relației dintre Dragoș Bucur și Dana Nălbaru. Sunt împreună de 20 de ani
Gheboasă dă de pământ cu Ursaru! Motivul pentru care cei doi nu mai sunt prieteni: „Eu l-am învățat ...
Gheboasă dă de pământ cu Ursaru! Motivul pentru care cei doi nu mai sunt prieteni: „Eu l-am învățat tot ce știe”
Organizatorul concertului din Torino cere ajutor: „Am fost amenințat de impresarul lui Jador”
Organizatorul concertului din Torino cere ajutor: „Am fost amenințat de impresarul lui Jador”
Zodia favorită a astrelor în august. Va avea noroc la bani, carieră și dragoste
Zodia favorită a astrelor în august. Va avea noroc la bani, carieră și dragoste
Ce salariu are președintele Bulgariei. Diferența uriașă față de venitul lui Nicușor Dan
Ce salariu are președintele Bulgariei. Diferența uriașă față de venitul lui Nicușor Dan
Vezi toate știrile