Două explozii puternice la Brașov! Planul roșu de intervenție a fost activat

Explozie urmată de incendiu la fabrica de lemn Kronospan din Brașov. Autoritățile au activat planul roșu de intervenție după ce flăcările au mistuit o hală de aproximativ 300 de metri pătrați.

UPDATE: 9:30 – În timp ce pompierii ISU interveneau pentru stingerea incendiului s-a produs a doua explozie.

Incidentul a avut loc în dimineața zilei de miercuri, 22 iulie, la fabrica de lemn Kronospan din Brașov, cartierul Stupini. Aproximativ 300 de metri pătrați dintr-o hală au fost afectați de flăcările izbucnite în urma exploziei unui transportator de rumeguș. Pentru stingerea flăcărilor autoritățile au activat planul roșu de intervenție la nivelul județului Brașov.

Două explozii puternice la o fabrică de lemn din Brașov

La locul exploziei au ajuns 6 autospeciale de stingere, o atospecială CBRN, două autospeciale pentru salvare de la înălțime, două echipaje SMURD, o unitate de terapie intensivă mobilă și două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean.

„Pentru gestionarea situației, dispozitivul de intervenție al ISU Brașov a fost suplimentat cu 2 autospeciale de stingere și autospeciala de transport roboți. Pentru eficientizarea misiunii de răspuns, se vor deplasa în sprijin și 2 autospeciale de stingere de la ISU Covasna. Incendiul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 300 de metri pătrați, iar în aceste momente echipajele de intervenție acționează pentru localizarea acestuia. Planul roșu de intervenție a fost dezactivat. La locul evenimentului au fost alocate 6 autospeciale de stingere, 1 autospecială CBRN, 2 autospeciale pentru intervenție și salvare de la înălțime, 2 echipaje de prim ajutor SMURD, 1 unitate de terapie intensivă mobilă și 2 ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean”, a precizat ISU Brașov.

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