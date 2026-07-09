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Plan Roșu pe Autostrada Soarelui. Un autocar cu 60 de pasageri s-a ciocnit cu un TIR

De: Anca Chihaie 09/07/2026 | 16:50
Plan Roșu pe Autostrada Soarelui. Un autocar cu 60 de pasageri s-a ciocnit cu un TIR
Foto: ISU Călărași
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Un grav accident rutier produs joi după-amiază în județul Călărași a mobilizat un număr impresionant de echipaje de intervenție, după ce un autocar în care se aflau aproximativ 60 de persoane a fost implicat într-o coliziune cu un autocamion.

Din cauza numărului mare de pasageri și a riscului ca bilanțul victimelor să crească, autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție, măsură aplicată în situațiile în care există posibilitatea producerii unui eveniment cu numeroase victime.

Un autocar cu 60 de pasageri s-a ciocnit cu un TIR

Accidentul s-a produs în zona pasajului care asigură legătura dintre Autostrada Soarelui (A2) și DN 21, în apropierea localității Drajna Nouă. Impactul dintre cele două vehicule a determinat o intervenție de amploare, fiind trimise la fața locului echipaje de pompieri, ambulanțe și autospeciale de descarcerare, pentru a gestiona rapid situația și pentru a acorda asistență medicală persoanelor implicate.

Știre în curs de actualizare.

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