Plan Roșu pe Autostrada Soarelui. Un autocar cu 60 de pasageri s-a ciocnit cu un TIR

Un grav accident rutier produs joi după-amiază în județul Călărași a mobilizat un număr impresionant de echipaje de intervenție, după ce un autocar în care se aflau aproximativ 60 de persoane a fost implicat într-o coliziune cu un autocamion.
Din cauza numărului mare de pasageri și a riscului ca bilanțul victimelor să crească, autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție, măsură aplicată în situațiile în care există posibilitatea producerii unui eveniment cu numeroase victime.
Accidentul s-a produs în zona pasajului care asigură legătura dintre Autostrada Soarelui (A2) și DN 21, în apropierea localității Drajna Nouă. Impactul dintre cele două vehicule a determinat o intervenție de amploare, fiind trimise la fața locului echipaje de pompieri, ambulanțe și autospeciale de descarcerare, pentru a gestiona rapid situația și pentru a acorda asistență medicală persoanelor implicate.
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