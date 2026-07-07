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Tatiana, o femeie de 44 de ani din Tulcea, a fost spulberată de o camionetă în timp ce stătea pe o bancă

De: Emanuela Cristescu 07/07/2026 | 18:09
Tatiana, o femeie de 44 de ani din Tulcea, a fost spulberată de o camionetă în timp ce stătea pe o bancă
Tragedie de nedescris în Tulcea. O femeie a murit așteptand pe o bancă: „Am rămas șocați”
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O clipă de neatenție în trafic s-a transformat într-o tragedie de nedescris în Tulcea. O femeie de 44 de ani, care stătea liniștită pe o bancă, și-a găsit sfârșitul în câteva secunde, după ce o camionetă a ieșit de pe carosabil și a spulberat tot ce i-a stat în cale. Victima nu a avut nicio șansă să se ferească.

Accidentul s-a produs în jurul orei 18:00. Potrivit primelor informații, femeia îl aștepta pe cineva și se așezase pe o bancă aflată pe trotuar. În același timp, un șofer de 58 de ani circula cu o camionetă, iar în încercarea de a evitat impactul cu autoturismul din fața sa, care ar fi frânat brusc, a tras violent de volan.

Tragedie de nedescris în Tulcea

Manevra s-a dovedit fatală. Vehiculul a ieșit de pe șosea, a urcat pe trotuar, a rupt un gard și un copac, după care a lovit în plin banca pe care se afla femeia. Impactul a fost atât de puternic, încât victima a murit pe loc. Salvatorii au ajuns rapid la locul accidentului și au încercat să o resusciteze pe femeie, însă rănile suferite erau incompatibile cu viața.

Tragedie de nedescris în Tulcea. O femeie a murit așteptand pe o bancă: „Am rămas șocați”
Tragedie de nedescris în Tulcea. O femeie a murit așteptand pe o bancă: „Am rămas șocați”

„Am rămas şocaţi pentru că maşina care a produs accidentul a rupt un gard, a rupt un copac şi abia după a ajuns la banca respectivă. Au făcut tot ceea ce era necesar şi manevre de resuscitare dar sunt leziuni pe care le vezi din prima şi sunt incompatibile cu viaţa”, a declarat Nicolae Sicinschi, medic SAJ.

Și martorii au povestit momentele dramatice pe care le-au văzut. Ei au spus că încă sunt șocați și că femeia a fost prinsă sub mașină.

„A intrat pe bordură a rupt bordura în partea aia. Avea viteză şi ori i s-a făcut rău că imediat l-au dus poliţiştii la spital. Vă daţi seama a prins femeia sub maşină, s-a adunat lume, au ridicat maşina, au scos femeia”, au spus oamenii.

Polițiștii încearcă acum să stabilească exact ce s-a întâmplat și dacă șoferul circula cu viteză sau dacă i s-a făcut rău înainte de impact.

Greșeala pe care o fac zilnic mii de șoferi

Tragedia din Tulcea readuce în discuție una dintre cele mai ignorate reguli din trafic: păstrarea distanței de siguranță față de mașina din față. O fracțiune de secundă poate face diferența dintre o simplă sperietură și un accident mortal. Pilotul de raliu Alex Filip a explicat faptul că există o metodă extrem de simplă prin care orice șofer își poate calcula distanța minimă de siguranță.

„E foarte simplu să calculăm această distanță și anume în momentul în care mașina din față trece prin dreptul unui reper, o bornă km, o poartă, foarte încet, orice.. numărăm în gând două secunde”, a declarat Alex Filip pentru Observator.

România continuă să se afle printre țările europene cu cele mai multe victime în accidente rutiere. Cele mai multe tragedii se produc chiar în localități, acolo unde, de multe ori, pietonii cred că sunt în siguranță. Din păcate, pentru femeia din Tulcea, câteva clipe petrecute pe o bancă au fost ultimele din viața ei.

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