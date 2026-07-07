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Celebra influenceriță din România este însărcinată pentru a treia oară! Modul inedit prin care a anunțat sexul bebelușului

De: Emanuela Cristescu 07/07/2026 | 18:45
Influencerița Laura Mușuroaea a anunțat sexul bebelușului. Fanii sunt în extaz
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Laura Mușuroaea le-a dat fanilor vestea pe care o așteptau de săptămâni bune. Influencerița, însărcinată pentru a treia oară, a aflat dacă va aduce pe lume încă un băiețel sau o fetiță. Momentul a fost unul încărcat de emoții, iar imaginile publicate în mediul online au stârnit imediat reacții.

După ce în luna mai și-a surprins comunitatea cu anunțul că familia se mărește din nou, Laura și soțul ei, Bogdan Urucu, au organizat acum o petrecere de tip gender reveal. Cu sufletul la gură, cei doi au tăiat tortul pregătit pentru marele moment, iar culoarea roz din interior a pus capăt suspansului.

Laura Mușuroaea a anunțat sexul copilului

Vestea a fost primită cu lacrimi de bucurie și zâmbete, mai ales că până acum influencerița este mama a doi băieți. Unul dintre ei provine dintr-o relație anterioară, iar cel de-al doilea s-a născut în toamna anului trecut, fiind primul copil al cuplului format din Laura Mușuroaea și Bogdan Urucu.

Influencerița Laura Mușuroaea a anunțat sexul bebelușului. Fanii sunt în extaz
Influencerița Laura Mușuroaea a anunțat sexul bebelușului. Fanii sunt în extaz

Diferența dintre mezinul familiei și surioara lui va fi de aproximativ un an, însă acest lucru nu îi sperie deloc pe viitorii părinți. Din contră, cei doi spun că sunt pregătiți pentru un nou capitol și abia așteaptă să își țină fetița în brațe. Anunțul a fost primit cu entuziasm de urmăritorii influenceriței, care au umplut secțiunea de comentarii cu felicitări și urări pentru viitorii părinți.

„A fost o sarcină planificată”

Influencerița a povestit încă de la început despre faptul că își dorea să își mărească familia și că această sarcină nu a venit întâmplător. Chiar dacă începutul nu a fost lipsit de provocări, bucuria de a deveni din nou mamă a fost mai mare decât orice dificultate.

„A fost o sarcină planificată, nu a fost o întâmplare, în sensul în care ne doream să avem un copil și am lăsat lucrurile în voia lui Dumnezeu. Și iată! Primul trimestru a fost mai greu că m-am simțit destul de rău, spre deosebire de prima sarcină. Matti a fost extrem de fericit, este foarte grijuliu, deja se gândește cum să-și transforme camera sa fie baby friendly”, a spus Laura Mușuroaea, anul trecut.

În doar câteva luni, familia influenceriței va trece printr-o nouă schimbare importantă. Dacă până acum casa era plină de băieți, în această toamnă își va face apariția și prima fetiță, iar Laura Mușuroaea și Bogdan Urucu par mai pregătiți ca niciodată.

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