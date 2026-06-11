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O influenceră din România, păcălită de iubitul cântăreț?! „M-a înșelat. Am cheltuit cu el peste 200 de milioane în două luni”

De: Emanuela Cristescu 11/06/2026 | 14:32
O influenceră din România, păcălită de iubitul cântăreț?! „M-a înșelat. Am cheltuit cu el peste 200 de milioane în două luni”
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O celebră influenceriță din România a ajuns la un nivel de disperare greu de imaginat în încercarea de a-i atrage atenția bărbatului pe care îl iubește orbește! Ea s-a combinat cu prietenul cel mai bun al fostului iubit doar pentru a-l face gelos, dar fără rezultat. „Diva” a rămas și fără bani din cauza acestuia.

Cristina Ivone a detonat o bombă atomică în mediul online după ce a recunoscut, cu ochii în lacrimi, că a recurs la un gest extrem. Ea s-a cuplat cu cel mai bun prieten al fostului ei iubit, celebrul trapper Calinacho, cu speranța că îl va face gelos și că se va întoarce înapoi.

O celebră influenceriță, gest extrem pentru fostul iubit

Planul diabolic nu doar că a eșuat lamentabil, dar bruneta s-a trezit într-o mizerie de proporții. A fost înșelată, umilită, a tocat o avere în doar două luni, iar acum a filmat un mesaj video prin care îl imploră pe fostul iubit, de care s-a despărțit în urmă cu zece ani, să se întoarcă la ea!

„Nici nu știu să vorbesc în situația în care sunt acum. M-a înșelat nenorocitul ăla (n.r. prietenul lui Calinacho), mi-a făcut extraordinar de mult rău. I-am cumpărat foarte multe lucruri, am cheltuit cu el peste 200 de milioane, în două luni. Mi-a fost și mi-e atât de greu. Are probleme cu alcoolul, se îmbată. Am atacuri de panică. De vreo 3-4 săptămâni sunt rău de tot. Nu știu cum să ies din mizeria asta”, a spus bruneta.

O influenceriță din România, păcălită de iubitul cântăreț?! „M-a înșelat. Am cheltuit cu el peste 200 de milioane în două luni”
O influenceriță din România, păcălită de iubitul cântăreț?! „M-a înșelat. Am cheltuit cu el peste 200 de milioane în două luni”

„Am plătit 200 de milioane”

După ce a plâns în hohote și a părut complet dărâmată de suferință, influencerița a schimbat brusc foaia. Cu o seninătate greu de înțeles, Cristina Ivone a recunoscut că singurul ei scop a fost, de fapt, să îl distrugă psihic pe fostul ei iubit Calinacho. Bruneta l-a implorat să o sune și să se întoarcă în viața ei.

„Ca să ies din mizeria asta ar fi trebuit să îmi pese. Dar mie îmi pasă îndeajuns de mult de un singur om în toată situația asta: de tine, Călin. După cum știți, Miloș, iubitul, care acum nu mai este iubitul meu, a fost cel mai bun prieten al lui Calinacho. Nervii sunt adevărați, nu o să vă mint. Nu îmi vine să cred că am plătit 200 de milioane, dar orice pentru Calinacho. Băi, Calinacho, tu realizezi ce fac eu pentru tine, nu?

Realizezi cât de mult pot să te iubesc, âncât să mă distrug în felurile astea? Poți să înțelegi cât de mult te iubesc după 10 ani, că ești prima mea iubire și că am încercat de atâtea ori, în prefăcătoriile mele cu alți parteneri, să îi și iubesc, dar nu merge? Te iubesc din tot sufletul meu! O să contezi și după 50 de ani. Te rog, scrie-mi, ca să nu mai am experiențe din astea neplăcute, doar ca să te fac pe tine să mai simți ceva”, a mai spus Cristina pe TikTok.

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