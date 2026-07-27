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Anastasia Piron, fata de 22 de ani căutată de toată România, a fost găsită moartă. Dispariția ei fusese anunțată prin Ro-Alert

De: Irina Vlad 27/07/2026 | 15:36
Anastasia Piron, fata de 22 de ani căutată de toată România, a fost găsită moartă. Dispariția ei fusese anunțată prin Ro-Alert
Anastasia Iris Piron a fost găsită fără viață/ sursă foto: Poliția Română
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La mai puțin de 24 de ore de când autoritățile au emis mesaj Ro-Alert de dispariție, Piron Iris Anastasia a fost găsită fără viață. Tânăra de 22 de ani a fost văzută ultima dată vineri, 24 iulie, în Sectorul 6 al Capitalei.

Luni, 27 iulie, Iris Anastasia Piron a fost găsită fără viață. Dispariția sa fusese semnalată după ce încă de vineri dimineață a plecat de la o adresă din Sectorul 6 al Capitalei și nu a mai putut fi contactată. Autoritățile au extins operațiunile de căutare și au transmis mesaj Ro-Alert prin care solicită sprijin pentru identificarea tinerei.

La nici 24 de ore de la mediatizarea cazului, Iris Anastasia a fost găsită fără viață. Din primele informații, anchetatorii iau în calcul variant unei sinucideri. Tânăra suferea de depresie și ar fi fost sub tratament medical.

ȘTIRE INIȚIALĂ

Dispariția tinerei de 22 de ani a fost semnalată în urmă cu două zile, vineri, 24 iulie, când, în jurul orei 09:30, a plecat de la o adresă din Sectorul 6 al Capitalei și nu mai putut fi contactată. Când a fost văzută ultima dată, Iris era îmbrăcată cu o pereche de blugi negri, cămașă de culoare crem, cu motive florale, hanorac gri și o pereche de adidași de culoare deschisă.

sursă foto: Poliția Română

Ca semne particulare, Iris poartă ochelari de vedere și are trei tatuaje: trei pisici pe braț, trei gărgărițe tatuate pe spate și un model popular tatuat pe braț.

La data de 24.07.2026, numita PIRON IRIS ANTASTASIA, de 22 de ani a plecat de la adresa din București , sector 6, fără să mai revină la domiciliu.

Semnalmente: înălțime 1.74 cm, greutate 50 kg, ochi albaștri, păr blond. Îmbrăcată cu blugi negri, cămașă de culoare crem, cu motive florale, hanorac gri/ negru „Nike”, adidași de culoare deschisă. Orice informație va fi transmisă la 112.”, se arată în mesajul Ro-Alert.

Cine o vede pe Iris Anastasia Piron este rugat să sune la 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată secție de poliție, pentru a oferi toate detaliile către structurile competente. Procedura este prevăzută de Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

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