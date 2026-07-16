Vasilica Ciobanu a fost dată dispărută pe 10 iulie 2026. Familia oferă recompensă celui care o găsește

Este alertă în România. Autoritățile au fost sesizate cu privire la dispariția unei femei în vârstă de 74 de ani. Se pare că familia nu mai reușește să o contacteze, așa că a dat alarma. Poliția Română este acum în alertă și a cerut ajutorul cetățenilor. Cei care o văd sunt rugați să anunțe imediat autoritățile. Familia oferă chiar și o recompensă.

Oamenii legii au fost sesizați cu privire la dispariția numitei Vasilica Ciobanu, în vârstă de 74 ani, domiciliată în București. Se pare că la data de 10 iulie, în jurul orelor 01:00 și 04:00, femeia a dispărut din zona Berceni, Sector 4. De atunci familia o caută fără oprire și chiar a oferit și o recompensă pentru cei care o găsesc sau pot oferi informații ce pot conduce la depistarea ei. Recompensa este de 5.000 de lei.

Potrivit familiei, Vasilica suferă de o boală neurologică și are dificultăți de comunicare. Femeia este descrisă ca o persoană independentă care rareori cere ajutor, astfel că este posibil ca ea să refuze ajutorul dacă este abordată. Ar putea răspunde la apelativul „mamițica”.

Potrivit informațiilor oferite de către oamenii legii, semnalmentele Vasilicăi Ciobanu sunt: înălțime – 150 cm, greutate – 55 kg, constituție slabă, păr șaten, drept, scurt, ochi căprui. La momentul dispariției, femeia purta: o fustă neagră, un tricou verde kaki și pantofi sport albi.

Orice persoană care poate oferi informații ce pot conduce la depistarea lui Ciobanu Vasilica este rugată să apeleze Serviciul Unic 112, să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să apeleze numărul 0751.543.465.

Ce trebuie să faci dacă o vezi pe Vasilica Ciobanu. Este lege

Cine o vede pe Ciobanu Vasilica este rugat să sune la 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată secție de poliție, pentru a oferi toate detaliile către structurile competente. Procedura este prevăzută în Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

„În cazul identificării unei persoane majore cu privire la care a fost introdusă în SINS (Sistemul Informatic Național de Semnalări, n.a.) o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), aceasta este informată despre existenţa semnalării şi i se solicită consimţământul cu privire la transmiterea informaţiilor privind adresa la care locuieşte către persoana care a sesizat dispariţia”, extras din Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

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