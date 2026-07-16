Cum a reacționat soțul lui Emily Burghelea când a văzut testul pozitiv de sarcină. Farsa de care a avut parte Andrei

Emily Burghelea a reușit să dea peste cap internetul cu un singur videoclip. Influencerița s-a filmat ținând în mână o cutie de test de sarcină, iar imaginile au fost suficiente pentru ca fanii să creadă că familia se mărește din nou. Suspansul a fost uriaș, iar reacția soțului ei a făcut deliciul internauților.

Emily Burghelea știe cum să-și țină comunitatea cu sufletul la gură. De această dată, șatena a pus la cale o farsă care a părut cât se poate de reală. În clipul postat pe rețelele sociale, vedeta apare cu un test de sarcină în mână și îl cheamă pe Andrei pentru ceea ce părea a fi anunțul celui de-al patrulea copil. Copiii se aflau și ei în încăpere și urmăreau scena fără să înțeleagă exact ce urmează.

Emily Burghelea, din nou însărcinată?

Când Emily i-a arătat rezultatul testului, soțul ei nu a avut reacția la care s-ar fi așteptat urmăritorii. Andrei a izbucnit în râs, s-a întors cu spatele și a rămas fără replică, convins pentru câteva secunde că urmează o nouă schimbare majoră în familia lor.

Abia după câteva momente, influencerița i-a mărturisit că totul a fost doar o farsă. Soțul influenceriței a respirat ușurat:„Doamne!” Filmarea a devenit rapid subiect de discuție, iar sute de urmăritori au crezut că Emily Burghelea este din nou însărcinată.

Influencerița, în lacrimi

Gluma vine după o perioadă extrem de dificilă pentru familia Burghelea. În urmă cu doar câteva luni, Emily a anunțat că soțul ei se confruntă cu o problemă medicală serioasă. Influencerița a povestit că Andrei a fost diagnosticat cu un chist arahnoidian cranian de aproximativ 7 centimetri, iar vestea le-a schimbat complet viața.

„Mi-aș dori să am puterea să vindec tot cu un pupic, să fac să dispară și durerea, și teama, și grija… Andrei este omul vieții mele, este cel mai bun tată, soțul perfect, genul de persoană al cărui zâmbet este molipsitor… Sufletul lui, energia lui, determinarea lui… bunătatea lui… De multe ori se lasă pe el ca să le fie celor din jur bine și de multe ori… nici nu spune când îl doare ceva… sau dacă îl doare… Și totuși îl doare și totuși rezistă… Și totuși nu spune și se ocupă de toate celelalte probleme ca și cum nimic nu s-ar întâmpla, ca și cum totul este bine chiar dacă… poate nu este. Și la ultimul RMN am aflat că nu este totul chiar roz, deși știam de problemă… Situația s-a agravat puțin și acum simt nevoia să vă cer ajutorul. Andrei are un chist arahnoidian la nivelul capului, un chist de 7 cm care a continuat să se dezvolte și trebuie să începem investigații mai amănunțite ca până acum. Știm sigur că totul o să fie bine, avem multă încredere în Dumnezeu și știm sigur că pentru orice problemă există o soluție. Întrebarea este… care va fi cea mai bună soluție?”, a scris Emily Burghelea pe rețelele sociale.

VEZI ȘI: Emily Burghelea a răbufnit, după ce Radu Ciucă a acuzat-o că și-ar fi înscentat accidentul din Bali: „Am purtat săptămâni întregi o atelă metalică în cap”

Emily Burghelea face pasul uriaș la New York. A dat lovitura peste Ocean: “Este proiectul sufletului meu”