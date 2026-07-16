Laura Andreșan, adevărul despre relația cu Silviu Prigoană. Ce s-a întâmplat între cei doi, de fapt: ”Am mers cu el la cabană, în munți”

În urmă cu ani de zile, se specula intens faptul că Laura Andreșan și Silviu Prigoană ar fi avut o relație. Cei doi au fost surprinși împreună în cadrul mai multor întâlniri și chiar au bifat și o escapadă la munte. Ei bine, acum, după ani de zile, Laura Andreșan a decis să spună adevărul despre acest subiect. A avut sau nu o relație cu Silviu Prigoană?

Recent, Laura Andreșan a lămurit zvonurile privind presupusa relație cu regretatul om de afaceri Silviu Prigoană. De-a lungul timpului, presa a speculat că între cei doi ar fi existat o relație amoroasă. Cum timpul a trecut, Laura Andreșan a decis să spună acum adevărul despre presupusa relație. A spus exact în ce context l-a cunoscut pe omul de afaceri și ce s-a întâmplat între ei.

Laura Andreșan, adevărul despre relația cu Silviu Prigoană

Laura Andreșan a dezvăluit că pe Silviu Prigoană l-a cunoscut prin intermediul tatălui său. De-a lungul timpului, între ei au existat mai mult întâlniri și discuții, însă niciodată nu s-a depășit o anumită limită. Deși se pare că au existat intenții din partea lui Silviu Prigoană în acest sens.

Cei doi au bifat împreună chiar și o escapadă la munte, însă nici acolo nu au existat apropieri prea mari între ei. Laura Andreșan spune că prietenia dintre Silviu Prigoană și tatăl ei l-ar fi oprit pe omul de afaceri să insiste sau să facă în acest sens ceva.

„Silviu Prigoană era cunoștință cu tatăl meu și nu spun că nu au existat intenții din partea lui. Dar probabil și pentru că îl știa pe tata, nu a mers mai departe. Am mers cu el și cu un copil până la cabană, în munți, am stat, am mâncat, am băut, dar eu mi-am petrecut noaptea uitându-mă la «Blonda de la Drept». Nu a existat nimic erotic între noi, deși ne-au urmărit paparazzi. Au existat însă discuții, probabil și-a dorit, dar a existat o limită, probabil pentru că îl știa pe tata. Ulterior, îmi amintesc că mi-a dăruit și primul meu DVD”, a mărturisit Laura Andreșan, în cadrul emisiunii Online Story by Cornelia Ionescu.

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