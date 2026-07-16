Acasă » Știri » Laura Andreșan, adevărul despre relația cu Silviu Prigoană. Ce s-a întâmplat între cei doi, de fapt: ”Am mers cu el la cabană, în munți”

Laura Andreșan, adevărul despre relația cu Silviu Prigoană. Ce s-a întâmplat între cei doi, de fapt: ”Am mers cu el la cabană, în munți”

De: Alina Drăgan 16/07/2026 | 18:30
Laura Andreșan, adevărul despre relația cu Silviu Prigoană. Ce s-a întâmplat între cei doi, de fapt: ”Am mers cu el la cabană, în munți”
Laura Andreșan, adevărul despre relația cu Silviu Prigoană
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

În urmă cu ani de zile, se specula intens faptul că Laura Andreșan și Silviu Prigoană ar fi avut o relație. Cei doi au fost surprinși împreună în cadrul mai multor întâlniri și chiar au bifat și o escapadă la munte. Ei bine, acum, după ani de zile, Laura Andreșan a decis să spună adevărul despre acest subiect. A avut sau nu o relație cu Silviu Prigoană?

Recent, Laura Andreșan a lămurit zvonurile privind presupusa relație cu regretatul om de afaceri Silviu Prigoană. De-a lungul timpului, presa a speculat că între cei doi ar fi existat o relație amoroasă. Cum timpul a trecut, Laura Andreșan a decis să spună acum adevărul despre presupusa relație. A spus exact în ce context l-a cunoscut pe omul de afaceri și ce s-a întâmplat între ei.

Laura Andreșan, adevărul despre relația cu Silviu Prigoană

Laura Andreșan a dezvăluit că pe Silviu Prigoană l-a cunoscut prin intermediul tatălui său. De-a lungul timpului, între ei au existat mai mult întâlniri și discuții, însă niciodată nu s-a depășit o anumită limită. Deși se pare că au existat intenții din partea lui Silviu Prigoană în acest sens.

Cei doi au bifat împreună chiar și o escapadă la munte, însă nici acolo nu au existat apropieri prea mari între ei. Laura Andreșan spune că prietenia dintre Silviu Prigoană și tatăl ei l-ar fi oprit pe omul de afaceri să insiste sau să facă în acest sens ceva.

„Silviu Prigoană era cunoștință cu tatăl meu și nu spun că nu au existat intenții din partea lui. Dar probabil și pentru că îl știa pe tata, nu a mers mai departe. Am mers cu el și cu un copil până la cabană, în munți, am stat, am mâncat, am băut, dar eu mi-am petrecut noaptea uitându-mă la «Blonda de la Drept».

Nu a existat nimic erotic între noi, deși ne-au urmărit paparazzi. Au existat însă discuții, probabil și-a dorit, dar a existat o limită, probabil pentru că îl știa pe tata. Ulterior, îmi amintesc că mi-a dăruit și primul meu DVD”, a mărturisit Laura Andreșan, în cadrul emisiunii Online Story by Cornelia Ionescu.

 

CITEȘTE ȘI:

Ce spune Grasu XXL despre divorțul de Laura Andreșan. Cei doi s-au despărțit după ce au devenit părinți

Vila de lux a lui Silviu Prigoană, scoasă la licitație la jumătate de preț după ani de dispute. Tranzacția secretă care zguduie familia afaceristului!

 

Foto: Instagram

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Doliu în lumea sportului! Un culturist de doar 35 de ani a murit cu 2 zile înainte de cea mai importantă competiție din carieră
Știri
Doliu în lumea sportului! Un culturist de doar 35 de ani a murit cu 2 zile înainte de…
Cum a reacționat soțul lui Emily Burghelea când a văzut testul pozitiv de sarcină. Farsa de care a avut parte Andrei
Știri
Cum a reacționat soțul lui Emily Burghelea când a văzut testul pozitiv de sarcină. Farsa de care a…
Topul gafelor culturale făcute de turiști. Un gest obișnuit la noi poate fi ofensator în alte țări
Mediafax
Topul gafelor culturale făcute de turiști. Un gest obișnuit la noi poate fi...
The Guardian: Bomba cu ceas din București. 1.000 de turiști străini își riscă viața în fiecare noapte, cazați în clădiri care cad la primul cutremur
Gandul.ro
The Guardian: Bomba cu ceas din București. 1.000 de turiști străini își riscă...
Americanii au văzut imaginile cu Simona Halep și Dorin Mateiu și au descris-o în doar două cuvinte
Prosport.ro
Americanii au văzut imaginile cu Simona Halep și Dorin Mateiu și au descris-o...
Sextingul a înlocuit aplicațiile de dating în rândul tinerilor. Psiholog: „Rețelele sociale sunt noul spațiu al relațiilor”
Adevarul
Sextingul a înlocuit aplicațiile de dating în rândul tinerilor. Psiholog: „Rețelele sociale sunt...
Imagini de necrezut la Cupa Mondială: Jude Bellingham l-a pălmuit pe Valentin Barco, după Anglia - Argentina 1-2
Digi24
Imagini de necrezut la Cupa Mondială: Jude Bellingham l-a pălmuit pe Valentin Barco,...
Ciucu: Apartamentul meu cu 3 camere nu se compară cu «viloiul» lui Grindeanu
Mediafax
Ciucu: Apartamentul meu cu 3 camere nu se compară cu «viloiul» lui Grindeanu
Parteneri
Cum arată Alina Laufer după ce și-a făcut lifting facial! Nimeni nu o mai recunoaște: „Am apelat la această soluție. Sunt obsedată de perfecțiune”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Alina Laufer după ce și-a făcut lifting facial! Nimeni nu o mai recunoaște:...
FOTO. „Ești prea grasă”. Anisimova s-a enervat și a postat o poză cu ea mai mult goală, la piscină
Prosport.ro
FOTO. „Ești prea grasă”. Anisimova s-a enervat și a postat o poză cu ea mai...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cât de periculoase sunt turbulențele pe parcursul unui zbor? Ce le recomandă pilotul Mihai Sturzu celor care au frică de avion? „Zborul are partea lui de provocări”
Click.ro
Cât de periculoase sunt turbulențele pe parcursul unui zbor? Ce le recomandă pilotul Mihai Sturzu...
De ce vrea Iranul ca războiul cu SUA să continue. Ce spune generalul (r) Bălăceanu
Digi 24
De ce vrea Iranul ca războiul cu SUA să continue. Ce spune generalul (r) Bălăceanu
Situație hilară la Cupa Mondială: Argentinienii au găsit notițele făcute de Pickford pentru loviturile de departajare
Digi24
Situație hilară la Cupa Mondială: Argentinienii au găsit notițele făcute de Pickford pentru loviturile de...
KIA România atacă unul dintre cele mai mari avantaje ale Dacia
Promotor.ro
KIA România atacă unul dintre cele mai mari avantaje ale Dacia
BANCUL ZILEI. Bulă își duce BMW-ul în service: - Face un zgomot ciudat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă își duce BMW-ul în service: - Face un zgomot ciudat!
Cum te păcălesc hackerii pe TikTok prin metoda ClickFix - DNSC
go4it.ro
Cum te păcălesc hackerii pe TikTok prin metoda ClickFix - DNSC
Care este diferența dintre praf de copt și bicarbonat de sodiu?
Descopera.ro
Care este diferența dintre praf de copt și bicarbonat de sodiu?
Experții avertizează: GTA VI poate daună vieții de cuplu
Go4Games
Experții avertizează: GTA VI poate daună vieții de cuplu
The Guardian: Bomba cu ceas din București. 1.000 de turiști străini își riscă viața în fiecare noapte, cazați în clădiri care cad la primul cutremur
Gandul.ro
The Guardian: Bomba cu ceas din București. 1.000 de turiști străini își riscă viața în...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Doliu în lumea sportului! Un culturist de doar 35 de ani a murit cu 2 zile înainte de cea mai importantă ...
Doliu în lumea sportului! Un culturist de doar 35 de ani a murit cu 2 zile înainte de cea mai importantă competiție din carieră
Cum a reacționat soțul lui Emily Burghelea când a văzut testul pozitiv de sarcină. Farsa de care ...
Cum a reacționat soțul lui Emily Burghelea când a văzut testul pozitiv de sarcină. Farsa de care a avut parte Andrei
Anunț de ultimă oră pentru românii care merg în Grecia! S-a declarat stare de urgență pe 7 insule
Anunț de ultimă oră pentru românii care merg în Grecia! S-a declarat stare de urgență pe 7 insule
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 17 iulie, de la ora 18.00
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 17 iulie, de la ora 18.00
Ema de la Insula Iubirii îi dă lovitura fatală lui Răzvan Kovacs, la 6 luni de la despărțirea definitivă: ...
Ema de la Insula Iubirii îi dă lovitura fatală lui Răzvan Kovacs, la 6 luni de la despărțirea definitivă: “Vom ajunge în instanță!”
Zodia care are noroc la bani, potrivit Cristinei Demetrescu: ”După o perioadă de muncă intensă, ...
Zodia care are noroc la bani, potrivit Cristinei Demetrescu: ”După o perioadă de muncă intensă, încep să apară și rezultatele financiare”
Vezi toate știrile