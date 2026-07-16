Doliu în lumea sportului! Un culturist de doar 35 de ani a murit cu 2 zile înainte de cea mai importantă competiție din carieră

Lumea culturismului din Brazilia este în doliu după moartea neașteptată a lui Mailson Araujo Santos. Influencerul de fitness și sportivul, cunoscut pentru activitatea sa din mediul online, s-a stins din viață la doar 35 de ani, cu numai două zile înainte de o competiție importantă pentru care se pregătise intens.

Mailson Araujo Santos a murit pe 13 iulie, după ce i s-a făcut rău în locuința sa din Alagoinhas, statul Bahia. La momentul incidentului, mama sa, care lucrează ca asistent medical, a încercat să îi acorde primul ajutor. La fața locului au intervenit echipaje de pompieri și o ambulanță, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața, decesul fiind constatat chiar în locuință.

Mailson Araujo Santos trebuia să participe la un concurs important

Sportivul urma să participe pe 15 iulie la Musclecontest Brazil 2026, una dintre cele mai importante competiții de profil din țară. Concursul reprezenta o oportunitate importantă pentru calificarea la prestigiosul Mr. Olympia, cel mai renumit eveniment dedicat culturismului profesionist.

Mailson Araujo Santos era o prezență apreciată în comunitatea pasionaților de fitness din statul Bahia. Pe Instagram era urmărit de peste 32.000 de persoane, iar prin intermediul contului său publica frecvent imagini și videoclipuri din sala de sport, oferind recomandări despre antrenamente, alimentație și pregătirea pentru competiții. De asemenea, în descrierea profilului menționa că oferea consultații și îndrumare persoanelor interesate de performanță sportivă.

Cu doar câteva ore înainte de a muri, acesta publicase un nou mesaj pe rețelele sociale. Postarea conținea mai multe fotografii realizate în sala de fitness, semn că își continua pregătirea pentru concursul care urma să aibă loc în aceeași săptămână.

Pe lângă pasiunea pentru culturism, Mailson Araujo Santos era implicat și în activități religioase, fiind solist vocal în cadrul unei biserici evanghelice din comunitatea sa.

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