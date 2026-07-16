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A murit unul dintre cei mai cunoscuți bodyguarzi ai vedetelor de la Hollywood. A lucrat ani la rând pentru familia Kardashian

De: Daniel Matei 16/07/2026 | 12:22
A murit unul dintre cei mai cunoscuți bodyguarzi ai vedetelor de la Hollywood. A lucrat ani la rând pentru familia Kardashian
Sursa foto: Shutterstock
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Mason Haynes, unul dintre cei mai cunoscuți bodyguarzi ai vedetelor de la Hollywood, a murit la vârsta de 52 de ani, în urma unui accident petrecut în California. De-a lungul carierei sale, acesta a făcut parte din echipele de securitate ale mai multor celebrități, printre care familia Kardashian.

Potrivit TMZ, accidentul s-a produs luni, în comitatul Los Angeles. Mason Haynes se deplasa cu motocicleta când a intrat în coliziune cu un autoturism. Echipajele de intervenție au ajuns rapid la fața locului, însă bărbatul a fost declarat decedat.

Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului. Până în prezent, nu au fost anunțate concluziile investigației.

Decesul a fost confirmat ulterior și printr-o campanie GoFundMe în care apropiații au precizat că tragedia s-a produs pe 4 iulie, cu doar două zile înainte ca acesta să împlinească 53 de ani.

În mesajul publicat pe pagina de strângere de fonduri, Mason Haynes este descris drept „un protector, un mentor și un om cu o inimă uriașă”, iar organizatorii campaniei au precizat că banii vor fi folosiți pentru a sprijini familia și pentru organizarea funeraliilor.

 

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Mason Haynes a lucrat pentru multe vedete de la Hollywood

Mason Haynes și-a început cariera în domeniul securității în timp ce era student, după ce și-a căutat un loc de muncă part-time. Într-un interviu acordat în 2018, el povestea că a ajuns să lucreze în protecția personală a celebrităților după ce a fost angajat de o companie de securitate din Londra care deservea localuri frecventate de vedete.

Printre primii săi clienți s-a numărat familia Kardashian. Ulterior, a colaborat și cu Lewis Hamilton, Kevin Hart, Nicki Minaj, Charlie Puth și Kanye West, devenind unul dintre cei mai apreciați bodyguarzi din industrie.

Haynes făcea parte din echipa de securitate a lui Kim Kardashian și în 2016, când vedeta a fost victima celebrului jaf armat din Paris, potrivit PEOPLE. Deși a refuzat să ofere detalii despre incident, el declara la acea vreme că a fost vorba despre „un șir de circumstanțe nefericite care au dus la ceva rău”.

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