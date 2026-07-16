Gunoiul de la nunta lui Taylor Swift, mai scump decât merch-ul oficial. Fanii au plătit fără să clipească

Un bărbat cu fler pentru oportunități a strâns resturile rămase după ceremonia lui Taylor Swift și le-a scos la vânzare online, unde fanii au plătit aproape 20 de lire sterline pentru aceste suveniruri neobișnuite. Produsele s-au vândut integral într-un timp extrem de scurt.

Cântăreața piesei „Shake It Off” s-a căsătorit vineri cu starul NFL Travis Kelce la Madison Square Garden, într-un eveniment fastuos organizat pentru sute de invitați celebri. Mulți admiratori au venit la New York sperând să surprindă măcar o clipă din ceea ce unii au numit „o nuntă regală”.

Gunoiul de la nunta lui Taylor Swift, mai scump decât merch-ul oficial

Pentru că accesul a fost strict controlat și informațiile despre ceremonie au fost puține, o parte dintre fani au căutat alternative pentru a obține un suvenir. Astfel, resturi precum mucuri de țigară sau chiar un test de ovulație au fost adunate de pe străzile din apropierea Madison Square Garden de artistul newyorkez Justin Gignac și puse la vânzare online pentru 18,63 lire sterline (25 de dolari).

Surprinzător, toate obiectele au fost cumpărate în mai puțin de 24 de ore de la listare. Printre ele se aflau capace de sticle de apă, bomboane Ring Pop, bandă de delimitare folosită de poliție, paie, tacâmuri și un singur AirPod stâng.

Artistul spune că a câștigat deja 931 de lire sterline (1.250 de dolari) din vânzarea acestor „produse neobișnuite”, fiecare obiect fiind sigilat într-un cub de plastic decorat cu sloganul de nuntă „JUST&T MARRIED” și data evenimentului, pentru a evita scurgerile sau mirosurile neplăcute.

Fanii au plătit fără să clipească

„Încerc să comemorez momente culturale din New York City, iar acesta părea să fie unul important, așa că am vrut să surprind o mică capsulă a timpului din acel moment”, a explicat el.

Gignac, care comercializează și alte resturi din oraș pe site-ul său, a legat unele dintre obiecte în noduri pentru a „accentua tema nunții”. După succesul neașteptat al acestei ediții limitate, artistul ia în calcul lansarea altor serii similare.

El a subliniat că gunoiul provenea din exteriorul barierelor care delimitau zona Madison Square Garden, nu din interiorul locației. Precizarea nu i-a descurajat pe cei mai devotați fani, iar Gignac spune că se gândește deja la noi produse, având în vedere reacția entuziastă a cumpărătorilor.

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