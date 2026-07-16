A apărut o nouă metodă de înșelătorie, de data asta pe Ghișeul.ro. Mare grijă la amenzile pe care le primiți

Site-ul Ghișeul.ro a fost clonat! Profitând de încrederea pe care românii o au în platforma folosită pentru plata taxelor și impozitelor, hackerii trimit notificări false, în special șoferilor, prin care îi anunță că ar avea amenzi restante. Cei care cad în capcană și accesează linkurile primite riscă să își lase datele bancare direct pe mâna infractorilor.

Și o altă instituție importantă a statului, Agenția Națională de Cadastru, a fost afectată de un atac informatic care a blocat temporar eliberarea documentelor.

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează că atacatorii au creat o copie aproape identică a platformei oficiale Ghișeul.ro. Pagina falsă reproduce designul și elementele vizuale ale site-ului original, astfel încât utilizatorii să creadă că se află pe platforma autentică și să își introducă fără suspiciuni datele personale și cele ale cardului bancar.

Site-ul Ghișeul.ro a fost clonat

Specialiștii spun că una dintre cele mai simple metode prin care poate fi depistată frauda este verificarea atentă a adresei site-ului. Domeniul oficial este unic, iar orice modificare, fie că este vorba despre o literă schimbată, un caracter în plus sau o terminație diferită, trebuie privită ca un semnal de alarmă. De asemenea, oamenii sunt sfătuiți să nu acceseze platforma prin linkuri primite în SMS-uri, e-mailuri sau pe rețelele sociale, ci să scrie manual adresa în browser.

Platforma oficială nu solicită niciodată informații precum codul PIN al cardului, parolele aplicației bancare sau codurile de confirmare primite prin SMS. Dacă astfel de date sunt cerute, este foarte probabil să fie vorba despre o tentativă de phishing.

„Orice site poate fi clonat. Sunt copiate toate elementele și introduse în site-ul clonat. Utilizatorii trebuie să verifice exact ce e scris în link și astfel își pot da seama dacă e linkul corect sau nu”, a declarat Mihai Rotariu, purtătorul de cuvânt al DNSC.

Și site-ul unei alte instituții a fost afectat

Avertismentul vine într-un context în care atacurile informatice asupra instituțiilor publice sunt tot mai frecvente. În paralel cu tentativa de fraudă care folosește imaginea Ghișeul.ro, și Agenția Națională de Cadastru a fost ținta hackerilor. În urma incidentului, activitatea instituției a fost perturbată, iar emiterea unor documente a fost suspendată pentru aproximativ o săptămână, până la remedierea problemelor tehnice.

Specialiștii în securitate cibernetică mai atrag atenția că simbolul lacătului și conexiunea „https” nu reprezintă o garanție că pagina este sigură. În prezent, inclusiv site-urile create de infractori pot avea certificate de securitate, motiv pentru care verificarea atentă a adresei rămâne cea mai importantă măsură de protecție.

Dacă un utilizator și-a introdus deja datele pe o pagină suspectă, trebuie să ia măsuri fără întârziere. Primul pas este contactarea băncii pentru blocarea cardului și verificarea eventualelor tranzacții, iar apoi incidentul trebuie raportat către Directoratul Național de Securitate Cibernetică, astfel încât autoritățile să poată interveni cât mai rapid.

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