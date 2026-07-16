Acasă » Știri » A apărut o nouă metodă de înșelătorie, de data asta pe Ghișeul.ro. Mare grijă la amenzile pe care le primiți

A apărut o nouă metodă de înșelătorie, de data asta pe Ghișeul.ro. Mare grijă la amenzile pe care le primiți

De: Emanuela Cristescu 16/07/2026 | 12:45
A apărut o nouă metodă de înșelătorie, de data asta pe Ghișeul.ro. Mare grijă la amenzile pe care le primiți
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Site-ul Ghișeul.ro a fost clonat! Profitând de încrederea pe care românii o au în platforma folosită pentru plata taxelor și impozitelor, hackerii trimit notificări false, în special șoferilor, prin care îi anunță că ar avea amenzi restante. Cei care cad în capcană și accesează linkurile primite riscă să își lase datele bancare direct pe mâna infractorilor.

Și o altă instituție importantă a statului, Agenția Națională de Cadastru, a fost afectată de un atac informatic care a blocat temporar eliberarea documentelor.

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează că atacatorii au creat o copie aproape identică a platformei oficiale Ghișeul.ro. Pagina falsă reproduce designul și elementele vizuale ale site-ului original, astfel încât utilizatorii să creadă că se află pe platforma autentică și să își introducă fără suspiciuni datele personale și cele ale cardului bancar.

Site-ul Ghișeul.ro a fost clonat

Specialiștii spun că una dintre cele mai simple metode prin care poate fi depistată frauda este verificarea atentă a adresei site-ului. Domeniul oficial este unic, iar orice modificare, fie că este vorba despre o literă schimbată, un caracter în plus sau o terminație diferită, trebuie privită ca un semnal de alarmă. De asemenea, oamenii sunt sfătuiți să nu acceseze platforma prin linkuri primite în SMS-uri, e-mailuri sau pe rețelele sociale, ci să scrie manual adresa în browser.

Platforma oficială nu solicită niciodată informații precum codul PIN al cardului, parolele aplicației bancare sau codurile de confirmare primite prin SMS. Dacă astfel de date sunt cerute, este foarte probabil să fie vorba despre o tentativă de phishing.

„Orice site poate fi clonat. Sunt copiate toate elementele și introduse în site-ul clonat. Utilizatorii trebuie să verifice exact ce e scris în link și astfel își pot da seama dacă e linkul corect sau nu”, a declarat Mihai Rotariu, purtătorul de cuvânt al DNSC.

Și site-ul unei alte instituții a fost afectat

Avertismentul vine într-un context în care atacurile informatice asupra instituțiilor publice sunt tot mai frecvente. În paralel cu tentativa de fraudă care folosește imaginea Ghișeul.ro, și Agenția Națională de Cadastru a fost ținta hackerilor. În urma incidentului, activitatea instituției a fost perturbată, iar emiterea unor documente a fost suspendată pentru aproximativ o săptămână, până la remedierea problemelor tehnice.

Specialiștii în securitate cibernetică mai atrag atenția că simbolul lacătului și conexiunea „https” nu reprezintă o garanție că pagina este sigură. În prezent, inclusiv site-urile create de infractori pot avea certificate de securitate, motiv pentru care verificarea atentă a adresei rămâne cea mai importantă măsură de protecție.

Dacă un utilizator și-a introdus deja datele pe o pagină suspectă, trebuie să ia măsuri fără întârziere. Primul pas este contactarea băncii pentru blocarea cardului și verificarea eventualelor tranzacții, iar apoi incidentul trebuie raportat către Directoratul Național de Securitate Cibernetică, astfel încât autoritățile să poată interveni cât mai rapid.

VEZI ȘI: Cum se plătește o amendă online. Modul în care utilizezi site-ul ghiseul.ro, pentru achitarea contravenției
Amenzi rutiere false. Cum pot fi recunoscute escrocheriile online

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Afaceristul Mihai Mirăuță a fost găsit mort în casă. Soția a fost cea care l-a descoperit
Știri
Afaceristul Mihai Mirăuță a fost găsit mort în casă. Soția a fost cea care l-a descoperit
Andreea Bănică a făcut furori în mediul online. Cum arată în costum de baie la 48 de ani
Știri
Andreea Bănică a făcut furori în mediul online. Cum arată în costum de baie la 48 de ani
Galatasary îi spune „adio” lui Mauro Icardi: „O astfel de iubire este de neuitat”
Mediafax
Galatasary îi spune „adio” lui Mauro Icardi: „O astfel de iubire este de...
Lacul Herăstrău, secat și plin de gunoaie și de mlaștină. În zona centrală nu e picior de muncitor. Trecătorii sunt furioși: „L-au lăsat așa în plină vară” / Cum se apără constructorul”
Gandul.ro
Lacul Herăstrău, secat și plin de gunoaie și de mlaștină. În zona centrală...
Americanii au văzut imaginile cu Simona Halep și Dorin Mateiu și au descris-o în doar două cuvinte
Prosport.ro
Americanii au văzut imaginile cu Simona Halep și Dorin Mateiu și au descris-o...
Sextingul a înlocuit aplicațiile de dating în rândul tinerilor. Psiholog: „Rețelele sociale sunt noul spațiu al relațiilor”
Adevarul
Sextingul a înlocuit aplicațiile de dating în rândul tinerilor. Psiholog: „Rețelele sociale sunt...
Imagini de necrezut la Cupa Mondială: Jude Bellingham l-a pălmuit pe Valentin Barco, după Anglia - Argentina 1-2
Digi24
Imagini de necrezut la Cupa Mondială: Jude Bellingham l-a pălmuit pe Valentin Barco,...
Ciucu: Apartamentul meu cu 3 camere nu se compară cu «viloiul» lui Grindeanu
Mediafax
Ciucu: Apartamentul meu cu 3 camere nu se compară cu «viloiul» lui Grindeanu
Parteneri
Cum arată Alina Laufer după ce și-a făcut lifting facial! Nimeni nu o mai recunoaște: „Am apelat la această soluție. Sunt obsedată de perfecțiune”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Alina Laufer după ce și-a făcut lifting facial! Nimeni nu o mai recunoaște:...
FOTO. „Ești prea grasă”. Anisimova s-a enervat și a postat o poză cu ea mai mult goală, la piscină
Prosport.ro
FOTO. „Ești prea grasă”. Anisimova s-a enervat și a postat o poză cu ea mai...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Daniela Gyorfi a dat din casă: „Băieților lui George le cam plac româncele”. Și-ar mărita fata cu un neamț? „Deocamdată are de învățat”
Click.ro
Daniela Gyorfi a dat din casă: „Băieților lui George le cam plac româncele”. Și-ar mărita...
Putin se confruntă cu cinci noi probleme de când a declanșat invazia în Ucraina
Digi 24
Putin se confruntă cu cinci noi probleme de când a declanșat invazia în Ucraina
De ce a murit Sam Neill, din Jurassic Park. În aprilie era fericit că scăpase de cancer
Digi24
De ce a murit Sam Neill, din Jurassic Park. În aprilie era fericit că scăpase...
Tren de mare viteză, oprit de urgență pentru că s-a terminat… hârtia igienică. S-a întâmplat în Germania
Promotor.ro
Tren de mare viteză, oprit de urgență pentru că s-a terminat… hârtia igienică. S-a întâmplat...
BANCUL ZILEI. Bulă își duce BMW-ul în service: - Face un zgomot ciudat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă își duce BMW-ul în service: - Face un zgomot ciudat!
Cum te păcălesc hackerii pe TikTok prin metoda ClickFix - DNSC
go4it.ro
Cum te păcălesc hackerii pe TikTok prin metoda ClickFix - DNSC
Care este diferența dintre praf de copt și bicarbonat de sodiu?
Descopera.ro
Care este diferența dintre praf de copt și bicarbonat de sodiu?
Experții avertizează: GTA VI poate daună vieții de cuplu
Go4Games
Experții avertizează: GTA VI poate daună vieții de cuplu
Lacul Herăstrău, secat și plin de gunoaie și de mlaștină. În zona centrală nu e picior de muncitor. Trecătorii sunt furioși: „L-au lăsat așa în plină vară” / Cum se apără constructorul”
Gandul.ro
Lacul Herăstrău, secat și plin de gunoaie și de mlaștină. În zona centrală nu e...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Afaceristul Mihai Mirăuță a fost găsit mort în casă. Soția a fost cea care l-a descoperit
Afaceristul Mihai Mirăuță a fost găsit mort în casă. Soția a fost cea care l-a descoperit
Andreea Bănică a făcut furori în mediul online. Cum arată în costum de baie la 48 de ani
Andreea Bănică a făcut furori în mediul online. Cum arată în costum de baie la 48 de ani
Vlad Drăgulin, terorizat de fani. Ce a pățit în propria casă
Vlad Drăgulin, terorizat de fani. Ce a pățit în propria casă
Imagini speciale din vacanța familiei Măruță. După Spania, s-au ”mutat” în Italia
Imagini speciale din vacanța familiei Măruță. După Spania, s-au ”mutat” în Italia
A murit unul dintre cei mai cunoscuți bodyguarzi ai vedetelor de la Hollywood. A lucrat ani la rând ...
A murit unul dintre cei mai cunoscuți bodyguarzi ai vedetelor de la Hollywood. A lucrat ani la rând pentru familia Kardashian
Răsturnare de situație în cazul Mădălinei Manole! Au apărut noi dovezi după 16 ani
Răsturnare de situație în cazul Mădălinei Manole! Au apărut noi dovezi după 16 ani
Vezi toate știrile