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Marcela Fota s-a săturat de iubiții tinerei: „Îmi doresc să fie bărbat”

De: Emanuela Cristescu 16/07/2026 | 13:28
Marcela Fota s-a săturat de iubiții tinerei: „Îmi doresc să fie bărbat”
Marcela Fota s-a săturat de iubiții tinerei: „Îmi doresc să fie bărbat”
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Marcela Fota (48 de ani) a făcut o declarație neașteptată după despărțirea de iubitul cu 22 de ani mai tânăr. Cei doi și-au spus adio după patru ani de relație, iar acum artista nu mai vrea să mai audă niciodată de bărbații mai mici decât ea.

Relația Marcelei Fota cu partenerul mai tânăr cu 22 de ani a fost intens comentată încă de la început. Mulți nu le-au dat nicio șansă, însă cei doi au demonstrat că pot rămâne împreună ani buni. În cele din urmă, drumurile lor s-au despărțit, iar artista a lăsat de înțeles că diferențele dintre ei au cântărit greu în deznodământul poveștii.

Marcela Fota nu mai vrea să mai audă de iubiții tinerei

După această experiență, interpreta a spus că știe exact ce își dorește de la viitorul partener și că nu mai este dispusă să facă compromisuri. Pentru ea, maturitatea și implicarea într-o relație au devenit criterii esențiale. Artista a mai anunțat că nu mai vrea iubiți mai tineri și că e gata să își găsească un bărbat adevărat.

„Îmi doresc ca bărbatul care o să fie în viața mea să fie bărbat, să îmi dea voie să îi arăt cât de feminină pot fi. Să fie foarte atent la nevoile mele și nu ma refer la nevoia mea financiară”, a declarat Marcela Fota, pentru Știrile Antena Stars.

Marcela Fota s-a săturat de iubiții tinerei: „Îmi doresc să fie bărbat”
Marcela Fota s-a săturat de iubiții tinerei: „Îmi doresc să fie bărbat”

Bărbații o caută, dar degeaba

Artista a spus că nu se grăbește să înceapă o nouă relație și că preferă să lase timpul să decidă. Chiar dacă primește numeroase mesaje și este curtată, Marcela Fota susține că nu a dat curs niciunei încercări de apropiere. În această perioadă, ea consideră că este mai important să aștepte persoana potrivită decât să intre într-o relație doar de dragul de a nu fi singură.

„Nici nu contează câte mesaje primesc, important e să-l primesc pe ăla care trebuie, care merită. În acest moment aș spune nu, sincer, că nu am dat curs la nicio discuție, că sunt fel și fel de persoane care scriu“, a mai spus artista.

Despărțirea pare să fi schimbat perspectiva cântăreței asupra iubirii. Dacă în trecut nu a considerat diferența mare de vârstă un obstacol, acum ea că nu își mai dorește un partener atât de tânăr. Experiența ultimilor ani a făcut-o să își reevalueze prioritățile și să pună accent pe stabilitate, echilibru și compatibilitate.

Marcela Fota nu și-a pierdut însă încrederea că va întâlni omul potrivit. Chiar dacă nu forțează lucrurile și nu caută cu orice preț o nouă poveste de dragoste, artista este convinsă că, atunci când va apărea persoana care îi va înțelege nevoile și îi va oferi liniștea pe care o caută, va fi pregătită să iubească din nou.

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