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Marcela Fota, dezvăluiri despre fostul iubit cu 22 de ani mai tânăr decât ea: ”Am luat-o ca pe un lucru trecător”

De: Irina Vlad 11/07/2026 | 12:30
Marcela Fota, dezvăluiri despre fostul iubit cu 22 de ani mai tânăr decât ea: ”Am luat-o ca pe un lucru trecător”
Marcela Fota: „Nu eram vindecată, am luat-o ca pe un lucru trecător”
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După ce a devenit văduvă, Marcela Fota s-a „aruncat” în brațele unui bărbat cu 22 de ani mai tânăr. Cântăreața a fost subiectul mai multor discuții și prejudecăți, însă și-a văzut de propriul dum cși a continuat să trăiască una dintre cele mai frumoase etape din viața ei. Între timp, cei doi s-au despărțit, iar cântăreața știe deja ce își dorește de la viitorul iubit. 

Marcela Fota a rămas văduvă în urmă cu 6 ani. După 5 ani de doliu, artista a simțit din că își dorește un suflet alături. La vremea respectivă s-a apropiat de un bărbat cu 22 de ani mai tânăr, relație care a fost intens judecată în spațiul public. A știu de la început că nu este omul alături de care își dorește să îmbătrânească, însă s-a bucurat de fiecare moment trăit alături de el.

Marcela Fota: „Nu eram vindecată, am luat-o ca pe un lucru trecător”

Artista a recunoscut că atunci nu era încă vindecată după pierderea soțului ei, însă relația de dragoste cu iubitul tinerel a ajutat-o extrem de mult să se echilibreze din punct de vedere emoțional și sentimental.

„Nu eram vindecată (n.r când a început relația cu fostul iubit, un bărbat mai tânăr). Mi-am asumat și acea relație și să știi că nu regret absolut deloc. A fost o parte din viața mea care m-a ajutat când aveam nevoie, dar nu eram vindecată.

De asta mi-am dat seama și din reacțiile mele față de tot ce se întâmplă. Nu am simțit niciodată că îmi doresc să aparțin cu adevărat, am luat-o ca pe un lucru trecător. Probabil că a fost și diferența de vârstă, dar niciodată nu am stat în relația respectivă să zic: „Asta va fi pentru totdeauna”. Ne-am asumat de la început”, a spus Marcela Fota.

Odată cu trecerea timpului, Marcela Fota se consideră acum complet vindecată. Își dorește să formeze o relație cu un bărbat, însă știe sigur că nu își mai dorește ca diferența de vârstă dintre ea și partener să fie mai mare de 2-3 ani.

„M-aș implica într-o relație cu o persoană mai tânără cu 2-3 ani. Acum vreau altceva. Am simțit că sunt pregătită pentru altceva. În niciun caz nu mi-aș înreguna anii ce urmează. Mi-aș dori să fie o relație pentru totdeauna. În cuplu mi-a plăcut să fie persoana alintată. Vreau ce ofer să primesc. Diferență de vârstă poate fi, dar pe aici pe lângă mine, nu mai mult”, a mai spus Marcela Fota.

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