Cum arată vila artistei Marcela Fota. Are un dressing impresionant, cu multe costume autentice

Marcela Fota locuiește alături de fiul ei, David. Aceasta are o locuință impresionantă, cu dressing uriaș. Costumele populare sunt aliniate perfect și sunt care mai de care mai uluitoare.

Marcela Fota trăiește o frumoasă poveste de dragoste, după ce Minel Pănoi, soțul ei, a murit în urma unui infarct. Totuși, ea locuiește în continuare în Craiova, la o vilă superbă. Aceștia vor să mențină în continuare vie prezența fostului partener de viață și chiar dacă mulți consideră că își fac mai mult rău, pentru că artista nu vrea să se desprindă de amintirile pe care le-a avut cu Minel Pănoi. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Cum arată vila artistei Marcela Fota

Vila cu etaj de la Craiova este foarte modernă. La etaj sunt dormitoarele, dar și dressingul, iar la parter are un living spațios și o bucătărie imensă. Aceasta locuiește cu fiul ei, David, alături cu partenerul ei.

Acolo locuim toți trei. Așa i-am explicat și băiatului meu, dacă tati nu este fizic, tati este în permanență cu noi. Simțim și știm lucrul ăsta. Soțul meu era o persoană extrem de credincioasă. Noi locuim aceeași familie, de trei membri.Refuz să mă desprind de acea parte a vieții mele, care a fost foarte frumoasă. Într-o familie mai apar diverse discuții, dar am fost o familie care am știut să treacă peste orice obstacol. La finalul zilei reușeam să fim bine, a spus Marcela Fota, în emisiunea lui Cătălin Măruță.

De asemenea, ea a vorbit și despre decorul pe care îl are în casă. Aceasta are și o mulțime de flori pe care le adoră. Chiar dacă are o bucătărie impresionantă spune că nu obișnuiască să gătească des.

Aici e livingul, unde stăm, mâncăm de două ori pe an în acest loc. E foarte simplu să mâncăm în bucătărie. Majoritatea obiectelor pe care le vedeți sunt primite. Elefanții i-am primit de la o nepoată de-a mea. Acești căluți sunt de la mama mea. Am muncit pentru fiecare chestie pe care o am, dar orice mi-am propus s-a îndeplinit. Lalelele sunt florile mele preferate. La nunta mea tot aranjamentul a fost din lalele. Am avut 6000, a venit tirul din Olanda. Nici în bucătărie nu petrec prea mult timp. Aici servesc cafeluța. În general mâncăm în oraș, iar seara mai comandăm. Când e de gătit gătesc. Știu să gătesc absolut orice, a mai spus ea.

În plus, dacă vorbim despre dressing-ul generos, vedeta are o mulțime de costume populare. Mai mult decât atât, a investit foarte mult în ele, iar în unele dintre ele a investit sume enorme.

Eu am și foarte multe costume autentice (…) Am multe costume autentice, însă pentru weekend, pentru eveniment, le prefer pe acestea, au fost și destul de scumpicele. La evenimente prefer să merg mai pe simplu, a mai adăugat cântăreața.

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