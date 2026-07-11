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Ce „țeapă” a luat un turist într-o autoservire din Mamaia Nord. A dat 49 lei pentru o ciorbă la „împinge tava”, dar surpriza a fost alta: „Unde e carnea?”

De: Irina Vlad 11/07/2026 | 08:51
Ce țeapă a luat un turist într-o autoservire din Mamaia Nord. A dat 49 lei pentru o ciorbă la împinge tava, dar surpriza a fost alta: Unde e carnea?
Ce "țeapă" a luat un turist într-o autoservire din Mamaia Nord. A dat 49 lei pentru o ciorbă la "împinge tava", dar surpriza a fost alta: "Unde e carnea?"/ sursă foto: Silviu Petrescu
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Un turist din stațiunea Mamaia Nord a scos din buzunar 49 de lei pentru o ciorbă de vită „chioară” la o autoservire. Bărbatul a rămas cu un gust amar (și la propriu, și la figurat) și a decis să își facă publică experiența. 

Ceea ce trebuia să fie o masă rapidă, accesibilă la preț și gustoasă s-a transformat într-o experiență de toată jena pentru un turist din Mamaia Nord. Bărbatul a scos din buzunar 49 de lei pentru o ciorbă de văcuță, despre care a mărturisit că a fost mai mult „apă chioară”, fără gust și fără carne. Revoltat de calitatea mâncării din farfurie, turistul a filmat întreaga experiență și a publicat totul pe social media.

sursă foto: YouTube @Silviu Petrescu

49 de lei pentru o ciorbă de vită „chioară”

Ciorba de văcuță a costat inițial 39 de lei, însă ulterior turistul a mai plătit 10 lei pentru smântănă, deci, în total, a scos din buzunar 49 de lei. Bărbatul a povestit totul pe YouTube, după ce a masa de la autoservire i-a lăsat un gust amar atât la propriu, cât și la figurat.

„Ciorbă de văcuță. Ți-o iei singur, fata care mi-a pus ciorba s-a și ars la mâini pentru că bolul frige. Deci nu ești servit. Sare, piper îți iei tu, am luat și o chiflă și două scobitori. Prețul pentru o ciorbă la autoservire este 39 lei. Fără smântână, fără absolut nimic. Ardei iubite mi-au spus că nu au, smântână nu aveau, au zis că o să le vină în jumătate de oră.

O ciorbă care pare mai mult apă chioară. Sunt câteva bucăți de carne… le-am găsit. Cred că sunt două sau trei bucăți. Nu e mare, castronul e cât degetul. Cum fac mulți pe litoral, fierb foarte multe legume și vita separat. Ciorba nu are gust de vită… are gust de ciorbă de legume. O să pun sare și piper și mănânc atât cât pot. Vedeți cât e de „chioară?”. Nu are niciun gust. Vai și amar. Carnea de vită are gust de carne de oaie. Ce ciudat…

Norocul meu! Mi-au adus smântână: încă 10 lei. Deci 39 + 10 = 49 de lei. Smântână din aia de e mai mult margarină. Nu se topește în ciorbă, e mai mult plastic. Mai bine nu puneam. 49 de lei o ciorbă la autoservire! Am mai căutat o bucată de carne și nu am mai găsit. Este o apă fiartă, o fiertură de legume în care au pus 3 bucățele de carne. Bătaie de joc!”, a spus Silviu Petrescu pe YouTube.

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