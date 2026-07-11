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Mbappé, erou pe teren, violențe la Londra și o tragedie în Franța după meci

De: Paul Hangerli 11/07/2026 | 09:30
Mbappé, erou pe teren, violențe la Londra și o tragedie în Franța după meci
Haos în Franța și Anglia după victoria lui Mbappe, sursa-colaj CANCAN.RO
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Franța s-a calificat în semifinalele Cupei Mondiale după victoria cu 2-0 în fața Marocului, într-un meci disputat la Boston, în Statele Unite. Kylian Mbappé a fost omul decisiv al partidei, în ciuda unui penalty ratat, iar selecționerul Didier Deschamps și-a lăudat căpitanul și mentalitatea echipei. În timp ce francezii sărbătoreau calificarea, bucuria a fost umbrită de incidente violente la Londra, unde un polițist a fost rănit, dar și de moartea unei adolescente de 17 ani în Franța.

Deschamps: „Trei semifinale consecutive nu sunt o întâmplare”

Selecționerul Didier Deschamps și-a felicitat jucătorii după calificarea în a treia semifinală consecutivă de Cupă Mondială.

„Sunt trei semifinale consecutive. Asta este deja un lucru foarte bun. Chiar dacă pentru noi pare firesc și normal să fim aici, tot trebuie să reușești acest lucru”, a declarat tehnicianul.

Întrebat care este secretul succesului Franței, Deschamps a pus meritul pe seama grupului.

„Meritul le aparține jucătorilor, dar poate că îmi fac și eu bine treaba. Este o aventură umană pe care o trăim împreună. Singurul adevăr este cel de pe teren, dar partea umană este extrem de importantă. Nu este ceva ce poți copia și lipi. Niciodată nu este aceeași situație sau aceleași condiții. Cel mai important lucru din viața mea a fost întotdeauna tricoul echipei naționale și mă bucur să văd că și acest grup simte la fel.”

Mbappé a ratat un penalty, dar a decis calificarea

Franța a dominat partida încă din primele minute, însă a ratat mai multe ocazii importante. Kylian Mbappé a irosit și un penalty în prima repriză, dar și-a luat revanșa după pauză, când a deschis scorul cu un gol spectaculos.

La doar șase minute distanță, Ousmane Dembélé a înscris golul care a închis practic partida.

„A fost greu astăzi, cu penalty-ul ratat și cu toate ocaziile pe care nu le-am fructificat. Dar când este vorba despre Kylian, nu există nicio problemă. El nu ezită niciodată, chiar dacă ratase deja o ocazie. Mulți spun că este un dictator și că se gândește doar la el. Dar el este căpitanul echipei și este un exemplu pentru toți”, a spus Deschamps.

Mbappé a fost schimbat cu 13 minute înainte de final după ce a acuzat un ușor disconfort la gleznă, însă stafful Franței nu se așteaptă ca atacantul să rateze semifinala. Și mijlocașul Manu Koné a fost înlocuit după o lovitură la genunchi și apariția unor crampe.

Marocul recunoaște superioritatea Franței

Selecționerul Marocului, Mohamed Ouahbi, a admis că echipa sa a întâlnit un adversar superior.

„Au ajuns să joace într-o zonă de confort. La începutul reprizei secunde am avut mai mult control și ne-ar fi plăcut să vedem cum ar fi reacționat Franța dacă nu ar fi marcat. Dar trebuie să recunoaștem că este o echipă extraordinară. Au jucători excepționali, atacanți foarte talentați și care aleargă enorm. Nu se frustrează și vor să ajungă până la capăt. Au fost în ultimele două finale de Cupă Mondială și sunt foarte eficienți în jocul de tranziție.”

Cu toate acestea, Ouahbi privește cu optimism spre viitor.

„Să nu intrăm în panică. Să vedem ce putem îmbunătăți și să mergem mai departe. Avem un grup foarte bun de jucători tineri, o federație puternică și un rege care investește foarte mult în fotbal. Poate că peste patru ani îi vom învinge noi la Cupa Mondială.”

Violențe la Londra după fluierul final

Victoria Franței a fost urmată de incidente grave în capitala Marii Britanii.

Pe Edgware Road din Londra au izbucnit confruntări între suporteri și poliție. Imagini publicate pe rețelele sociale surprind persoane care aprind torțe și aruncă sticle și alte obiecte spre forțele de ordine.

Poliția Metropolitană a anunțat că patru persoane au fost arestate pentru tulburarea violentă a ordinii publice, iar un polițist a fost transportat la spital cu un traumatism la cap după ce a fost lovit cu o sticlă.

„Nu vom tolera astfel de acte de violență pe străzile noastre și nici atacurile asupra polițiștilor. Vom analiza imaginile de pe camerele de supraveghere și înregistrările distribuite pe rețelele sociale pentru a ne asigura că toate persoanele responsabile vor fi aduse în fața justiției”, au transmis autoritățile.

O adolescentă a murit în timpul sărbătorilor din Franța

Calificarea Franței a fost umbrită și de o tragedie. O adolescentă de 17 ani și-a pierdut viața în Aulnoye-Aymeries, în apropiere de Maubeuge, după ce a căzut dintr-un camion în timpul manifestațiilor de bucurie și a fost călcată de vehicul. Serviciile de urgență au declarat-o decedată la fața locului.

Șoferul camionului a fost reținut, iar un alt adolescent, martor la accident, a fost transportat la spital în stare de șoc.

În același timp, la Paris și în alte orașe franceze, sute de suporteri au ieșit pe străzi pentru a celebra calificarea în semifinalele Cupei Mondiale, în timp ce mii de polițiști au fost mobilizați pentru menținerea ordinii publice.

Incidentele au venit la doar câteva zile după un alt val de violențe asociate competiției. Potrivit Unității pentru Poliția Fotbalistică din Regatul Unit, în urma meciului Anglia-Mexic au fost înregistrate 223 de incidente în Anglia și Țara Galilor, inclusiv șase infracțiuni motivate de ură, 32 de cazuri de violență domestică și 42 de arestări.

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