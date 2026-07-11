Bunnie Xo vorbește despre sărutul cu un star Netflix după despărțirea de Jelly Roll. Cum a reacționat fostul ei soț

Bunnie Xo a rupt tăcerea după ce a fost surprinsă sărutându-se cu Dylan Wolf, vedeta reality show-ului Netflix „Calabasas Confidential”, chiar în barul deținut de fostul ei soț, cântărețul Jelly Roll. Influencerița a explicat că momentul nu a creat tensiuni între ei și a dezvăluit cum a reacționat artistul, deși cei doi sunt în plin proces de divorț.

Sărutul care a devenit viral

Bunnie Xo, în vârstă de 46 de ani, a vorbit despre sărutul din weekendul de 4 iulie cu Dylan Wolf, în vârstă de 24 de ani, în cadrul podcastului său, Dumb Blonde. Ea a explicat că Jelly Roll a înțeles perfect situația.

„Nu este deloc o problemă”, a spus Bunnie despre sărutul care a avut loc în barul Goodnight Nashville, deținut de artist.

Imaginile cu cei doi sărutându-se pe terasa localului, în timp ce artificiile luminau cerul, au fost publicate de TMZ. Bunnie a spus că momentul i s-a părut „foarte drăguț”, însă a subliniat că nu are o relație cu Dylan Wolf.

„Nu vreau să ies cu nimeni”

Influencerița a insistat că nu își caută un nou partener și că își dorește doar să se bucure de această perioadă din viața ei.

„Nu vreau să mă întâlnesc cu nimeni. Sunt aici doar ca să mă distrez”, a declarat ea.

Bunnie a recunoscut că a învățat câteva lecții după întâmplarea din weekend și și-a asumat întreaga responsabilitate pentru ceea ce s-a întâmplat.

„Asta a fost tot. Eram un grup mare de prieteni. Nu eram la o întâlnire.”

De ce se afla în barul lui Jelly Roll

Bunnie, al cărei nume real este Alisa DeFord, a explicat și de ce se afla în localul fostului soț. Ea a spus că în Goodnight Nashville există un întreg etaj dedicat ei, numit XO Bunnie’s.

„Mă simt foarte în siguranță acolo și foarte protejată. Acela este casa noastră. Dacă ar fi să aleg un bar în care să merg, acela ar fi Goodnight Nashville.”

„Nu regret absolut nimic”

Vedeta spune că nu are niciun regret în privința momentului surprins de camere. Din punctul ei de vedere, totul face parte din procesul de vindecare după despărțire.

„Și ce dacă m-am sărutat cu cineva sub artificii? Sper să mai fiu sărutată și la încă zece spectacole de artificii. Dar nu mă întâlnesc cu nimeni. Nu vreau să fiu cu nimeni. Acolo unde era inima mea acum este o cutie de gheață. Este încuiată bine, credeți-mă.”

Jelly Roll este și el pregătit pentru o nouă relație

Jelly Roll, în vârstă de 41 de ani, a depus actele de divorț în luna mai, după aproape zece ani de căsnicie. Despărțirea a devenit publică în iunie, iar Bunnie a explicat într-un episod al podcastului său ce a dus la ruptura dintre ei.

Tot atunci, ea a dezvăluit că artistul este pregătit să își refacă viața sentimentală și că se bucură pentru el. Mai mult, le-a încurajat pe fanele lui să îi scrie pe Instagram.

„Nu vă fie frică. Încercați-vă norocul. Eu voi fi fosta soție și ne vom distra de minune”, a spus ea în glumă.

Au divorțat, dar au rămas apropiați

Deși sunt în plin proces de divorț, Bunnie Xo și Jelly Roll au declarat în repetate rânduri că au rămas în relații foarte bune și continuă să se susțină reciproc.

La un concert susținut în luna iunie, Jelly Roll le-a spus fanilor că Bunnie „va fi probabil singura femeie pe care o voi iubi vreodată așa cum am iubit-o pe ea”.

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