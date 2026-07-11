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TEST IQ | Nu toți pepenii din această imagine sunt identici. Identificați „intrusul”!

De: Irina Vlad 11/07/2026 | 09:09
TEST IQ | Nu toți pepenii din această imagine sunt identici. Identificați intrusul!
TEST IQ | Nu toți pepenii din această imagine sunt identici. Identificați "intrusul"!/ sursă foto: Jagranjosh.com
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CANCAN.RO ți-a pregătit un test IQ interesant. Nu toți pepenii din această imagine sunt identici. Ai la dispoziție 4 secunde să identificați „intrusul”! Spor la treabă!

Doar persoanele cu o atenție deosebită pot găsi pepenele verde diferit din imagine în doar 4 secunde. Testele de inteligență îți testează gândirea critică și abilitățile de rezolvare a problemelor. Aceste provocări au potențialul de a stimula inteligența și de a îmbunătăți concentrarea.

TEST IQ | Nu toți pepenii din această imagine sunt la fel

Cele mai comune tipuri de teste de inteligență implică găsirea unei greșeli, descifrarea unui cod sau identificarea obiectului ascuns în imagine. Exersarea regulată a unor astfel de provocări ajută la îmbunătățirea abilităților de rezolvare a problemelor și oferă, de asemenea, un antrenament sănătos pentru creier. În imaginea de mai sus sunt prezentați 60 de pepeni verzi. Unul dintre pepeni este diferit de restul din imagine, iar provocarea pentru tine este să îl identifici în 4 secunde.

Pepenele verde care iese din rând este cel situat în partea de jos a coloanei a 11-a. În timp ce toți lăstarii de pepene verde sunt orientați în aceeași direcție, cel care iese din rând este cel orientat în direcția opusă.

Rezolvare Test IQ – sursă foto: Jagranjosh.com

La ce sunt folosite testele de inteligență

Un test clasic de inteligență constă în efectuarea unor sarcini variate care măsoară inteligența, inclusiv cunoașterea spațială, memoria pe termen scurt, abilitățile matematice și gândirea analitică. Pentru adulți, cel mai frecvent motiv pentru dorința de a face un test de inteligență este pentru orientarea profesională sau pentru a determina adecvarea la un anumit loc de muncă.

În mod obișnuit, testele IQ nu testează toate cunoștințele pe care un om le acumulează de-a lungul anilor, dar, de fapt, testul IQ evaluează capacitatea cuiva de a învăța/memora. Există multe tipuri de teste de inteligență, peste 200 de variante identificate într-un studiu din 2017. Toate au cam același scop, dar cu diferite accente pe abilități cognitive și instrumente de măsurare diferite.

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