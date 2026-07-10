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Test IQ cu chibrituri | Corectați 1 + 4 = 14, mutând două bețe

De: Andreea Stăncescu 10/07/2026 | 07:40
Test IQ cu chibrituri | Corectați 1 + 4 = 14, mutând două bețe
Rezolvă ecuația matematică
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Testele de matematică bazate pe mutarea bețelor de chibrit sunt printre cele mai apreciate provocări de logică, deoarece pun la încercare gândirea și capacitatea de a găsi rapid soluția corectă. Pentru provocarea de astăzi, trebuie să mutați doar două bețe de chibrit pentru a transforma o ecuație greșită într-una corectă.

Aceste provocări nu sunt doar o metodă distractivă de petrecere a timpului liber, ci reprezintă și un exercițiu excelent pentru creier. Specialiștii spun că puzzle-urile de logică stimulează gândirea analitică, îmbunătățesc concentrarea și dezvoltă capacitatea de a găsi soluții creative în situații aparent dificile.

Tu poți să rezolvi ecuația?

La prima vedere, exercițiul pare simplu, însă tocmai acest lucru îi poate induce în eroare pe cei care încearcă să găsească rapid răspunsul. Ecuația prezentată este 1 + 4 = 14, iar în forma actuală este evident incorectă. Misiunea este să mutați doar două bețe de chibrit, fără să adăugați sau să eliminați vreunul, astfel încât rezultatul final să fie unul matematic valid.

Pentru a descoperi soluția, este nevoie de atenție și imaginație. De multe ori, primul impuls este să modificați cifrele din partea dreaptă a egalului, însă răspunsul se află în partea stângă a ecuației.

Dacă mutați cele două bețe în locurile potrivite, cifra 1 se transformă în 7, iar cifra 4 devine tot 7. Astfel, ecuația finală este 7 + 7 = 14, una perfect corectă.

Rezolvarea constantă a unor astfel de exerciții contribuie la dezvoltarea memoriei, a atenției la detalii și a vitezei de procesare a informațiilor. Atât copiii, cât și adulții pot beneficia de pe urma acestor antrenamente mentale, deoarece ele solicită diferite zone ale creierului și încurajează găsirea unor perspective noi asupra unei probleme.

Cu cât rezolvați mai multe teste de acest tip, cu atât vă veți antrena mai bine logica, spiritul de observație și capacitatea de a identifica rapid soluțiile corecte.

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