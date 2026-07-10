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Răsturnare de situație în dosarul lui Adrian Kreiner! Adriana Viliginschi, în centrul unei controverse înfiorătoare: „S-a uitat în ochii victimei, a văzut cum moare”

De: Keva Iosif 10/07/2026 | 07:50
Răsturnare de situație în dosarul lui Adrian Kreiner! Adriana Viliginschi, în centrul unei controverse înfiorătoare: S-a uitat în ochii victimei, a văzut cum moare
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Răsturnare de situație în dosarul care a șocat România! La aproape trei ani de la moartea lui Adrian Kreiner, numele Adrianei Viliginschi ajunge în centrul unei controverse uriașe. Avocații unuia dintre inculpați scot la lumină o declarație care ridică mari semne de întrebare. În plus, apărarea vine cu o nouă lovitură și contestă expertiza medico-legală, după ce legistul ar fi recunoscut că nu a analizat toate posibilitățile privind modul în care s-a produs moartea afaceristului. CANCAN.RO are detalii în exclusivitate de la ultima rundă de audieri.

Dosarul crimei lui Adrian Kreiner, omul de afaceri ucis în propria casă din Sibiu, aduce o nouă răsturnare de situație. În timp ce cei trei bărbați condamnați în primă instanță pentru jaful urmat de crimă încearcă, în apel, să obțină o soluție mai blândă, apărarea mută atenția asupra Adrianei Viliginschi, fosta parteneră a victimei.

Deși în dosarul Kreiner ea are calitatea de parte civilă, declarațiile sale au ajuns în centrul dezbaterilor din sala de judecată. Avocații unuia dintre inculpați susțin că există neconcordanțe în afirmațiile făcute de Viliginschi și cer instanței să privească atent anumite detalii din povestea nopții în care Adrian Kreiner și-a pierdut viața.

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Unul dintre cele mai puternice momente invocate de apărare este legat de o declarație atribuită Adrianei Viliginschi, în care aceasta ar fi spus că s-a uitat în ochii victimei și a văzut momentul în care aceasta moare.

Avocații unuia dintre inculpați susține că trebuie lămurit cum ar fi putut observa ochii victimei în condițiile în care, ulterior, anchetatorii au găsit un preș pe capul acesteia.

CANCAN.RO a obținut detalii din timpul ultimelor audieri, acolo unde apărarea presupușilor criminali a ridicat mai multe întrebări legate de declarațiile fostei partenere a lui Kreiner.

„S-a uitat în ochii victimei, a văzut cum moare”

În sala de judecată, avocatul unuia dintre inculpați a susținut că încearcă să creeze o îndoială rezonabilă în fața judecătorilor și a cerut explicații cu privire la mai multe aspecte din anchetă.

Noi detalii în cazul uciderii lui Adrian Kreiner
Adriana Viliginschi și Adrian Kreiner

În documentele instanței apare următorul pasaj:

„În replică, domnul avocat ####### #### invocă principiul contradictorialității și principiul oralității și solicită ca procurorul și avocații persoanei vătămate să dea explicații și să se supună dezbaterilor următoarele aspecte: el, ca avocat al apărării încearcă să creeze o îndoială în mintea judecătorului ca să obțină soluția de achitare și că vrea să înțeleagă, legat de lămuririle care au fost date, dacă preșul era pus pe capul victimei de ce nu se presupune că ar fi fost apăsat cu mâna sau cu pernă”.

Apoi, avocatul a ridicat problema declarațiilor Adrianei Viliginschi:

„Mai vrea să înțeleagă cum inculpata într-o cauză de omor, Viliginshi Adriana declară în două rânduri că s-a uitat în ochi la victimă, a văzut cum moare, a văzut cum i se albesc pupilele şi apoi, poliția când vine, găsește preșul pe capul victimei, nu era strâns, și se întreabă cum putea Viliginshi Adriana să vadă ochii victimei cu preşul așa pus.”

Pe lângă declarațiile Adrianei Viliginschi, avocații au atacat și una dintre piesele importante ale dosarului: expertiza medico-legală care a stat la baza condamnărilor.

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Aceștia susțin că analiza nu ar fi luat în calcul toate variantele privind cauza morții lui Adrian Kreiner și că nu a fost verificată ipoteza potrivit căreia victima ar fi putut muri sufocată cu pledul găsit pe cap. Avocații au cerut o nouă expertiză sau completarea celei existente, argumentând că raportul inițial ar fi fost incomplet.

Un detaliu important este că medicul legist ar fi recunoscut în fața instanței că această ipoteză nu a fost analizată.

În dosar apare următoarea precizare: „Nu a analizat posibilitatea ca asfixia să fi fost realizată cu ajutorul unei pături sau bucăți de material, pentru că nu reieșea din materialul probator pus la dispoziție.”

Pentru avocați, această declarație reprezintă un argument prin care încearcă să arate că există încă semne de întrebare privind mecanismul exact al morții.

Deși apărarea a solicitat refacerea analizelor, Curtea de Apel a respins cererea pentru o nouă expertiză medico-legală și solicitarea de suplimentare a raportului existent. Motivul invocat de instanță a fost că raportul deja întocmit, explicațiile expertului și celelalte probe din dosar sunt suficiente în această etapă și că nu există elemente noi care să impună o nouă analiză.

Judecătorul a făcut însă o precizare importantă: respingerea unei noi expertize nu înseamnă că instanța a stabilit deja, fără dubiu, exact cum s-a produs moartea victimei.

În timpul dezbaterilor, avocații au mai ridicat o problemă legată de modul în care procurorii au descris faptele.

Aceștia au susținut că există o întrebare care merită analizată: dacă inculpații ar fi încercat să îl ucidă pe Adrian Kreiner pentru a ascunde jaful, de ce nu ar fi procedat la fel și în cazul fostei sale partenere.

„Mai arată că în rechizitoriu se spune, într-un mod fabulos, că inculpații au încercat să-l omoare pe Krainer Adrian ca să ascundă tâlhăria, dar aceştia nu au încercat să o omoare și pe Krainer Vanessa (fiica afaceristului).”

În paralel cu procesul privind moartea lui Adrian Kreiner, numele Adrianei Viliginschi apare și într-un alt dosar penal controversat. Ea a fost trimisă în judecată într-un caz în care procurorii o acuză de complicitate morală la omor calificat în cazul uciderii femeii de afaceri Codruța Notar, crimă atribuită fiicei victimei, Amiana Pâștină (care s-a sinucis, între timp, în arest).

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