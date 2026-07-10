Ce a spus Laura Cosoi despre mama care și-a agresat copilul în Constanța. Mesajul vedetei a emoționat mulți părinți

Imaginile în care o mamă își agresează fetița în plină stradă în Constanța au provocat indignare în întreaga țară. Subiectul a fost intens discutat pe rețelele de socializare, iar Laura Cosoi, mamă a patru fetițe și însărcinată cu al cincilea copil, a transmis un mesaj despre această situație.

Printre cei care au comentat situația s-a numărat și Laura Cosoi, care urmează să devină mamă pentru a cincea oară peste puțin timp. Actrița și prezentatoarea TV administrează o comunitate dedicată părinților în mediul online, unde sunt discutate frecvent teme legate de creșterea și educația copiilor.

Ce a spus Laura Cosoi despre cazul din Constanța

În contextul acestui caz, Laura Cosoi a îndemnat la o abordare echilibrată, considerând că, dincolo de reacțiile publice și de opiniile apărute în mediul online, cea mai importantă rămâne relația dintre mamă și copil.

În opinia sa, atenția ar trebui îndreptată și către modul în care această legătură poate fi refăcută după un astfel de moment dificil.

„Și acum, la ceas de seară, mai am un gând care nu îmi dă pace, legat tot de conflictul surprins public intre mama și copilul ei… Dincolo de imaginile care circulă și de opiniile care se împart în câteva secunde, există o întrebare care mă preocupă mai mult decât orice: ce rămâne între un copil și mama lui după ce un astfel de moment devine public? Dincolo de judecăți, de comentarii și de emoțiile de moment, rămâne o relație care va trebui să își găsească din nou echilibrul”, a declarat Laura Cosoi, pe grupul de Facebook ”Eu te-am facut, eu te IUBESC!”.

Între timp, autoritățile din Constanța au demarat verificări imediat după apariția imaginilor. Polițiștii și reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului au analizat situația și au stabilit că fetița, în vârstă de opt ani, nu prezenta urme de violență fizică. În aceste condiții, nu a fost emis un ordin de protecție împotriva mamei.

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