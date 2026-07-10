Acasă » Știri » Ce a spus Laura Cosoi despre mama care și-a agresat copilul în Constanța. Mesajul vedetei a emoționat mulți părinți

Ce a spus Laura Cosoi despre mama care și-a agresat copilul în Constanța. Mesajul vedetei a emoționat mulți părinți

De: Andreea Stăncescu 10/07/2026 | 08:30
Ce a spus Laura Cosoi despre mama care și-a agresat copilul în Constanța. Mesajul vedetei a emoționat mulți părinți
Ce a spus Laura Cosoi despre cazul din Constanța
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Imaginile în care o mamă își agresează fetița în plină stradă în Constanța au provocat indignare în întreaga țară. Subiectul a fost intens discutat pe rețelele de socializare, iar Laura Cosoi, mamă a patru fetițe și însărcinată cu al cincilea copil, a transmis un mesaj despre această situație.

Printre cei care au comentat situația s-a numărat și Laura Cosoi, care urmează să devină mamă pentru a cincea oară peste puțin timp. Actrița și prezentatoarea TV administrează o comunitate dedicată părinților în mediul online, unde sunt discutate frecvent teme legate de creșterea și educația copiilor.

Ce a spus Laura Cosoi despre cazul din Constanța

În contextul acestui caz, Laura Cosoi a îndemnat la o abordare echilibrată, considerând că, dincolo de reacțiile publice și de opiniile apărute în mediul online, cea mai importantă rămâne relația dintre mamă și copil.

În opinia sa, atenția ar trebui îndreptată și către modul în care această legătură poate fi refăcută după un astfel de moment dificil.

„Și acum, la ceas de seară, mai am un gând care nu îmi dă pace, legat tot de conflictul surprins public intre mama și copilul ei… Dincolo de imaginile care circulă și de opiniile care se împart în câteva secunde, există o întrebare care mă preocupă mai mult decât orice: ce rămâne între un copil și mama lui după ce un astfel de moment devine public? Dincolo de judecăți, de comentarii și de emoțiile de moment, rămâne o relație care va trebui să își găsească din nou echilibrul”, a declarat Laura Cosoi, pe grupul de Facebook ”Eu te-am facut, eu te IUBESC!”.

Sursa foto: Social media

Între timp, autoritățile din Constanța au demarat verificări imediat după apariția imaginilor. Polițiștii și reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului au analizat situația și au stabilit că fetița, în vârstă de opt ani, nu prezenta urme de violență fizică. În aceste condiții, nu a fost emis un ordin de protecție împotriva mamei.

CITEȘTE ȘI: Cum se simte Laura Cosoi la cea de-a cincea sarcină. Vedeta a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare

Regina Rania, în culmea fericirii! Familia regală se mărește din nou

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Vremea se schimbă radical de duminică. ANM anunță furtuni în aproape toată țara
Știri
Vremea se schimbă radical de duminică. ANM anunță furtuni în aproape toată țara
O zodie intră într-o perioadă dificilă. Obstacolul care îi poate schimba complet planurile
Știri
O zodie intră într-o perioadă dificilă. Obstacolul care îi poate schimba complet planurile
Marine Le Pen, pe val în Franța, în ciuda CONDAMNĂRII! Cum o plasează sondajele pentru PREZIDENȚIALELE din 2027
Mediafax
Marine Le Pen, pe val în Franța, în ciuda CONDAMNĂRII! Cum o plasează...
Ce scrie pe biletul care a însoțit revolverul Gumusay Magnum pe care l-a primit Nicușor Dan de la Recep Erdogan. Gândul a obținut mesajul
Gandul.ro
Ce scrie pe biletul care a însoțit revolverul Gumusay Magnum pe care l-a...
Reacția francezilor despre afacerea mamut prin care frații Pavăl au plătit 823 de milioane de euro pentru Carrefour România
Prosport.ro
Reacția francezilor despre afacerea mamut prin care frații Pavăl au plătit 823 de...
Răsturnare de situație. Sora victimei lui Emil Gânj, din victimă protejată de Poliție, în agresor cu brățară electronică: „O soluție incredibilă”
Adevarul
Răsturnare de situație. Sora victimei lui Emil Gânj, din victimă protejată de Poliție,...
VIDEO „Noua Axă a Răului: Pactul secret”. Vladimir Putin și Xi Jinping pun la cale neutralizarea Starlink și un scut comun antirachetă
Digi24
VIDEO „Noua Axă a Răului: Pactul secret”. Vladimir Putin și Xi Jinping pun...
PERFORMANȚĂ! Cum au ajuns niște liceeni din București să IMPRESIONEZE lumea roboticii
Mediafax
PERFORMANȚĂ! Cum au ajuns niște liceeni din București să IMPRESIONEZE lumea roboticii
Parteneri
Dieta de 6.000 de calorii a lui Erling Haaland. Ce mănâncă „mașina de goluri” a Norvegiei pentru a domina fotbalul mondial
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Dieta de 6.000 de calorii a lui Erling Haaland. Ce mănâncă „mașina de goluri” a...
Imagini hot! „Prea frumoasă ca să fie adevărată!”. Faimoasa Paige Spiranac a negat vehement că a folosit AI
Prosport.ro
Imagini hot! „Prea frumoasă ca să fie adevărată!”. Faimoasa Paige Spiranac a negat vehement că...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cum l-au poreclit copiii pe Cabral Ibacka? Prezentatorul a aflat abia după despărțirea de Andreea: „A început negocierea”
Click.ro
Cum l-au poreclit copiii pe Cabral Ibacka? Prezentatorul a aflat abia după despărțirea de Andreea:...
VIDEO Harta salariilor din România: unde se câștigă cei mai mulți bani. Județul care a depășit toate așteptările în 2026
Digi 24
VIDEO Harta salariilor din România: unde se câștigă cei mai mulți bani. Județul care a...
Avionul rus de ultimă generație, dezvoltat să înlocuiască aeronavele străine, nu poate zbura pe frig sau caniculă
Digi24
Avionul rus de ultimă generație, dezvoltat să înlocuiască aeronavele străine, nu poate zbura pe frig...
2026: Când ți se SUSPENDĂ permisul pentru neplata amenzii? Normele aprobate de GUVERN
Promotor.ro
2026: Când ți se SUSPENDĂ permisul pentru neplata amenzii? Normele aprobate de GUVERN
BANCUL ZILEI. Bulă e puțin ofticat în noaptea nunții: – Din cate văd, dragă...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă e puțin ofticat în noaptea nunții: – Din cate văd, dragă...
Obiectele din casă care îți încetinesc netul. Cum repari semnalul Wi-Fi
go4it.ro
Obiectele din casă care îți încetinesc netul. Cum repari semnalul Wi-Fi
Din ce sunt făcute cochiliile scoicilor?
Descopera.ro
Din ce sunt făcute cochiliile scoicilor?
Schimbare majoră pentru consolele Nintendo Switch 2
Go4Games
Schimbare majoră pentru consolele Nintendo Switch 2
Ce scrie pe biletul care a însoțit revolverul Gumusay Magnum pe care l-a primit Nicușor Dan de la Recep Erdogan. Gândul a obținut mesajul
Gandul.ro
Ce scrie pe biletul care a însoțit revolverul Gumusay Magnum pe care l-a primit Nicușor...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Vremea se schimbă radical de duminică. ANM anunță furtuni în aproape toată țara
Vremea se schimbă radical de duminică. ANM anunță furtuni în aproape toată țara
O zodie intră într-o perioadă dificilă. Obstacolul care îi poate schimba complet planurile
O zodie intră într-o perioadă dificilă. Obstacolul care îi poate schimba complet planurile
Soția lui Lionel Messi a atras toate privirile cu un ceas de peste 67.000 de dolari și 32 de diamante. ...
Soția lui Lionel Messi a atras toate privirile cu un ceas de peste 67.000 de dolari și 32 de diamante. Cum a apărut Antonela Roccuzzo la meciul Argentinei
Cuplul cu cea mai mare diferență de vârstă din showbiz-ul românesc. I-ar putea fi bunic, dar îi ...
Cuplul cu cea mai mare diferență de vârstă din showbiz-ul românesc. I-ar putea fi bunic, dar îi e soț!
„Nu am primit niciun ban.” Actrița și femeia de afaceri face acuzații neașteptate după divorț
„Nu am primit niciun ban.” Actrița și femeia de afaceri face acuzații neașteptate după divorț
Răsturnare de situație în dosarul lui Adrian Kreiner! Adriana Viliginschi, în centrul unei controverse ...
Răsturnare de situație în dosarul lui Adrian Kreiner! Adriana Viliginschi, în centrul unei controverse înfiorătoare: „S-a uitat în ochii victimei, a văzut cum moare”
Vezi toate știrile