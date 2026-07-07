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Cum se simte Laura Cosoi la cea de-a cincea sarcină. Vedeta a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare

De: Denisa Crăciun 07/07/2026 | 14:40
Cum se simte Laura Cosoi la cea de-a cincea sarcină. Vedeta a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare
Cum se simte Laura Cosoi la cea de-a cincea sarcină/ sursa foto: social media, colaj CANCAN
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Laura Cosoi este însărcinată cu cel de-al cincilea copil. În câteva zile urmează să nască, iar acum a povestit fanilor ei cum se simte în această perioadă. Ea a recunoscut că sentimentul de vinovăție este la cote maxime.

Actrița și prezentatoarea TV, Laura Cosoi, traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei. Aceasta se bucură de ultimele momente cu burtica de gravidă și asta pentru că urmează să nască de la o clipă la alta. Pe tot parcursul sarcinii a vorbit despre schimbările prin care a trecut, iar acum a împărtășit cu urmăritorii ei cum se simte, de fapt.

Cum se simte Laura Cosoi la cea de-a cincea sarcină

Vedeta a postat de curând un mesaj în mediul online, în care își deschide sufletul și vorbește sincer despre ce simte. Aceasta spune că are sentimente mixte. În prima parte a textului emoționant, ea spune că este mai liniștită ca niciodată.

Emoțional, cred că trăiesc cel mai frumos paradox.
Pe de o parte, sunt mai liniștită ca niciodată. Nu mai caut răspunsuri pentru fiecare simptom și nu mai verific fiecare schimbare. Experiența îți oferă o încredere pe care nu o aveai la început.
Dar, în același timp, experiența nu aduce doar încredere. Îți aduce și un respect profund pentru miracolul acestei călătorii. Te face să prețuiești fiecare etapă și să o trăiești mai conștient, fără să o mai grăbești, a început mesajul transmis de Laura Cosoi pe Instagram.

Apoi, Laura a scos la suprafață un sentiment care predomină: vinovăția. Ea a explicat că nu multe femei au curajul să vorbească despre asta. În cazul ei, prezentatoarea TV spune că nu este vorba despre micuța care urmează să se nască, ci despre cele de acasă. Aceasta resimte oboseala și crede că nu oferă suficient timp celorlalți copii.

Există însă o emoție despre care nu cred că vorbim suficient: vinovăția.
Nu față de copilul care urmează să se nască, ci față de copiii de acasă.
Sunt zile în care nu mai am aceeași răbdare. Sunt zile în care oboseala vorbește înaintea mea și mă întreb dacă fiecare dintre ei primește suficient din mine. Pentru că iubirea nu se împarte niciodată, dar timpul, energia și puterea noastră, da. Și cred că, indiferent câți copii are, fiecare mamă a simțit măcar o dată acest gând.
Iar în ultimele săptămâni a mai apărut o emoție pe care nu mă așteptam să o trăiesc atât de intens, a adăugat ea.

Ce a învățat-o ultima sarcină pe Laura Cosoi

Mesajul continuă și spune că probabil nu va mai avea o experiență de acest fel. Semn că cea de-a cincea sarcină, este și ultima pentru ea. În plus, a subliniat că fiecare sarcină a fost diferită și a învățat-o câte ceva.

Mă uit la copiii mei și îmi dau seama că poate mă apropii de ultima experiență de acest fel. Gândul acesta mă emoționează până la lacrimi. Nu pentru că este un sfârșit, ci pentru că îmi amintește cât de binecuvântați am fost.
Simt recunoștință. Simt nostalgie. Simt o bucurie profundă că Dumnezeu a fost cu noi de fiecare dată și ne-a dăruit șansa de a trăi aceste experiențe cu liniște, cu sănătate și în armonie. Când privesc în urmă, nu văd doar cinci sarcini. Văd cinci capitole care ne-au schimbat viața și ne-au învățat, de fiecare dată, o altă formă a iubirii, a mai spus Laura Cosoi.

În încheiere, Laura precizează că a învățat-o că cele mai frumoase momente nu sunt cele pregătite în detaliu, ci cele intense, profunde.

Iar dacă a cincea sarcină m-a învățat ceva, este că cele mai frumoase momente nu sunt cele perfecte, ci cele pe care le trăiești cu inima deschisă. Și, mai presus de toate, m-a învățat că, de fiecare dată când iubirea pare că și-a atins limitele, Dumnezeu găsește o cale să ne arate că ea poate cuprinde încă un suflet, a încheiat vedeta.

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