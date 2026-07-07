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Caz rarisim în București. Un elev de la Liceul „Lucian Blaga” a picat BAC-ul, deși a luat 8 la biologie și 7.25 la română

De: Andreea Stăncescu 07/07/2026 | 15:47
Caz rarisim în București. Un elev de la Liceul Lucian Blaga a picat BAC-ul, deși a luat 8 la biologie și 7.25 la română
De ce nu a luat elevul examenul de Bacalaureat
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Rezultatele examenului de Bacalaureat 2026 au fost afișate astăzi, iar pentru mii de absolvenți emoțiile au luat sfârșit. În timp ce unii au sărbătorit promovarea, alții au avut parte de dezamăgiri neașteptate. Printre aceștia se numără și un absolvent al Colegiului Național „Lucian Blaga” din București, care, deși a obținut note bune la două dintre probele scrise, nu a reușit să promoveze examenul.

Elevul a obținut nota 7,25 la Limba și literatura română și nota 8 la Biologie, rezultate care i-ar fi permis să promoveze aceste discipline fără probleme. Totuși, la Matematică a fost notat cu 3,60, sub pragul minim de promovare de 5. Potrivit regulamentului, pentru a promova examenul de Bacalaureat, un candidat trebuie să obțină minimum nota 5 la fiecare probă scrisă și o medie generală de cel puțin 6.

În aceste condiții, chiar dacă rezultatele de la celelalte discipline au fost peste media de promovare, nota de la Matematică a dus la respingerea candidatului.

Care este rata de promovare a examenului

La nivel național, datele publicate de Ministerul Educației arată că 94.345 de candidați au promovat examenul din totalul celor 126.169 care s-au prezentat la probele scrise. Dintre aceștia, 90.263 fac parte din promoția curentă, iar 4.082 provin din promoțiile anterioare. Rata de promovare este de 79,7% în rândul absolvenților din promoția curentă și de 31,7% pentru candidații din seriile anterioare.

În această sesiune, 45 de candidați au obținut media generală 10, iar cele mai multe medii de promovare s-au încadrat în intervalul 9,00–9,49. Totodată, 4.685 de candidați au absentat de la probele scrise, iar 67 au fost eliminați din examen pentru nerespectarea regulamentului.

După publicarea rezultatelor, începe etapa dedicată vizualizării lucrărilor și depunerii contestațiilor. Candidații pot solicita consultarea lucrărilor și pot depune contestații în data de 7 iulie, între orele 14:00 și 18:00, iar procedura continuă și pe 8 și 9 iulie, conform programului stabilit de fiecare centru de examen.

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