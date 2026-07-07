Cum arată apartamentul în care Cabral și noua iubită și-au continuat seara. După ce s-au încins în LOFT, porumbeii au mers la un after-party în doi

După seara petrecută la Loft, în care Cabral și noua iubită s-au dezmierdat și s-au sărutat pătimaș, tot mai multe întrebări au început să apară. Mai ales după ce porumbeii au schimbat decorul (dar nu și atmosfera) și au avut nevoie de intimitate. Unde s-a consumat această intimitate? CANCAN.RO a aflat detalii și avem și imagini! Se pare că s-a dorit „amor industrial”.

Povestea o știți deja, Cabral a avut parte de un weekend de pomină pe litoral, la Loft, după ce și-a găsit o nouă iubită. (VEZI AICI IMAGINI ȘI SUPER-STORY-UL DE LA MARE). De la muzica din club și gesturile fierbinți, Carbral și a lui șatenă au continuat noaptea (deh, era păcat ca totul să se rezume doar la distracția din Loft) la un apartament aproape de plaja din Mamaia.

Numai bun pentru un after-party în doi! Apartamentul este situat într-un complex din Mamaia Nord, iar vibe-ul este același pentru fiecare apartament, toate fiind decorate în stil minimalist-industrial.

Cum arată un apartament din complexul în care s-au refugiat Cabral și noua iubită

După ce am căutat mai multe detalii despre reședința cu pricina, am aflat că blocul (pentru că vorbim despre o singură construcție, chiar dacă poartă denumirea de „residence”) are patru etaje, practic, e tip boutique. Très chic, Cabral! Nu ai dus-o pe domnișoara șatenă așa oriunde, ci într-un loc intim, destul de ferit de privirile curioșilor. Nu e nici hotel, era prea clișeic. Blocul cu pricina are patru apartamente pe fiecare etaj, toate fiind gata mobilate, așa cum vă spuneam, în același stil industrial. Multă „fierăraie”, dar dacă ești proaspăt divorțat și „tare ca fierul, iute ca oțelul”, e de înțeles preferința.😁 Am mai aflat că proprietățile se vindeau cu un preț care începea de la 80.000 de euro, însă se pot închiria și în regim hotelier.

Nu știm exact dacă fostul soț al Andreei Ibacka a achiziționat un apartament acolo sau doar l-a închiriat, dar ce importanță mai au aceste detalii, important este că au petrecut o noapte minunată (sperăm noi). Și, ca să vă faceți o idee despre cum arată apartamentele în blocul respectiv, v-am pus la dispoziție mai multe imagini în galeria foto. Ce-i drept, nu arată rău deloc, par spațioase și cu…paturi king size. Apartamentele sunt dotate și cu câte un balconaș micuț și cochet, numai bun de folosit pentru băut cafeluța dimineața, după o noapte agitată.

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