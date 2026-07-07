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BANCUL ZILEI | „Iubi, să știi că am spart oglinda laterală”

De: David Ioan 07/07/2026 | 15:58
BANCUL ZILEI | Iubi, să știi că am spart oglinda laterală
BANCUL ZILEI | "Iubi, să știi că am spart oglinda laterală"
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Dragă cititorule, CANCAN.RO ţi-a pregătit astăzi un banc savuros, care cu siguranţă îţi va aduce zâmbetul pe buze. Personajul principal ăşi anunţă jumătatea că a spart oglinda laterală a maşinii. Explicaţia te va face să râzi în hohote.

– Iubi, să știi că am spart oglinda laterală.

– Pf, cum ai reușit?

– M-am răsturnat de două ori cu mașina.

Alte bancuri amuzante

„Bulă, de ce îmi furi plicurile din cutia poștală?”

– Bulă, de ce îmi furi plicurile din cutia poștală?
– Dar nu le fur, vecine! Sunt facturi, le iau și ți le plătesc.
– De ce, Bulă?
– Pentru că așa m-am înțeles cu nevastă-ta!

Bulă simte că Bubulina vrea să-l părăsească

Bulă îi spune Bubulinei:
– Simt că vrei să mă părăsești. Simt asta. Zi-mi, Bubulino, așa este?
– Of, Bulă, ce-ți mai place ție să-mi strici toate surprizele.

Bulă desenează femeia perfectă

Ştrulă: Ce faci, mă?
Bulă: Desenez femeia perfectă.
– Ai uitat să-i desenezi gura.
– Am zis perfectă!

Bulă intră într-un bar şi se aşează la masă

– Chelner, 10 whisky!
Le bea pe toate.
– Chelner, 9 whisky, te rog!
Le dă pe gât şi pe astea.
– Chelner, mai adu-mi încă 8 whisky!
Le consumă şi pe astea şi tot aşa cu 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 whisky. După ce le termină pe toate, Bulă îi zice chelnerului:
– Să ştii că în urma acestui experiment am făcut o constatare foarte interesantă.
– Păi care este această constatare?
– Uite, nu ştiu cum se face, dar am observat asta: cu cât beau mai puţin, cu atât mă îmbăt mai tare.

Vânătorul și ursul

Un vânător merge în pădure să prindă un urs. După câteva ore îl vede, țintește, trage și… ratează.
Dintr-odată, ursul apare în spatele lui și îi spune:
— Ai tras după mine și ai ratat. Pentru asta trebuie să plătești.
Vânătorul scapă cumva și se întoarce a doua zi cu o armă mai mare. Îl vede iar pe urs, trage și… iar ratează.
Ursul apare din nou:
— Iar ai ratat. Știi regulile.
Vânătorul pleacă furios și revine a treia zi cu cea mai mare pușcă posibilă. Îl vede pe urs, țintește atent, trage și… tot ratează.
Ursul apare calm și spune:
— Ascultă, fii sincer cu mine…
— Ce?
— Tu ai venit la vânătoare sau avem alte interese unul față de altul?

Un bărbat punea nişte flori la mormântul mamei sale

Un bărbat punea nişte flori la mormântul iubitei sale mame decedate, când remarcă un alt bărbat în genunchi la un alt mormânt. Bărbatul părea că se roagă cu o intensitate profundă, repetând:
– De ce a trebuit să mori? De ce a trebuit să mori? De ce a trebuit să mori?
Primul bărbat se apropie de el şi îi spuse:
– Domnule, nu vreau să mă amestec în suferinţă dumneavoastră privată, dar nu am văzut niciodată atâta durere… Pe cine jeliţi? Un copil? Un părinte?
Îndureratul îşi adună gândurile pentru o clipă, apoi răspunse:
– Primul soţ al nevestei mele…

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