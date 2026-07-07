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BANC | Bulă, la Poarta Raiului

De: Denisa Crăciun 07/07/2026 | 07:12
BANC | Bulă, la Poarta Raiului
BANC | Bulă, la Poarta Raiului
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Este marți, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să râzi cu gura până la urechi. Din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești numaidecât.

Bulă, la Poarta Raiului. Sfântul Petru îl întâmpină:
– Bulăăă, de când te așteptam. Ia să vedem noi, câte persoane ai enervat și supărat tu.
– Sfinte Petru, ei… lăsați, nu mai intru.

BANC | Bulă, la Poarta Raiului
BANC | Bulă, la Poarta Raiului

Alte bancuri amuzante

Bubulina însărcinată

Bulă și Bubulina aveau 2 fiice superbe, dar își doreau cu ardoare și un băiețel. Așa că se pun oamenii pe treabă și, în cele din urmă, soția rămâne însărcinată și naște un băiețel. Nebun de fericire, Bulă se duce la maternitate să-și vadă băiatul, dar când ajunge acolo se îngrozește când vede ce copil urât putea să aibă. Furios, el merge la nevastă și o întreabă:
– Auzi, Bubulino, cum se poate una ca asta? Adică, eu am reușit să fac frumusețile astea de fete, iar băiatul a ieșit în halul ăsta?! Nu cumva m-ai înșelat??!
Soția îi zâmbește dulce și îi răspunde:
– Bulă, trebuie să recunosc că de data asta, nu…

Rasa pură și motivele estetice

Bună, vreau să adopt de la adăpostul dumneavoastră o pisică de rasă pură. De preferat British Shorthair. Nu-mi plac corciturile, din motive estetice.

Da, avem un British Shorthair. Dar vrea să trăiască doar lângă persoane de origine britanică pură. Nu-i plac corciturile, din motive estetice.

Poftim?!

Aduceţi arborele genealogic şi documentele doveditoare că vă calificați pentru adopţie.

La pescuit

Doi prieteni merg la pescuit. După câteva ore, unul prinde un pește uriaș.
Celălalt îl întreabă:
— Cum ai reușit?
— Secretul e simplu: trebuie să vorbești frumos cu peștii.
A doua zi, celălalt încearcă aceeași metodă. Se apleacă peste apă și spune politicos:
— Bună ziua, dragi pești! Dacă nu vă deranjează, aș dori să prind unul dintre voi.
Din apă se aude o voce:
— Nicio problemă… dar mai întâi scoate cârligul din apă și discutăm ca oamenii!

VEZI ȘI: BANCUL ZILEI | Tânărul parlamentar și distinsa colegă

Bancul începutului de săptămână | Mi-a scris nevastă-mea că ne despărțim

Intra pe raziculacrimi.ro!
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