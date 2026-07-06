BANC | Bulă și Bubulina aveau 2 fiice superbe, dar își doreau și un băiețel

Echipa CANCAN.ro vă aduce un nou banc amuzant pentru a începe ziua și săptămâna cu dreptul! Bulă și Bubulina sunt părinți de fete, dar își doresc un băiat! După ce reușesc cu greu să-l conceapă, Bulă află un adevăr… dur! Află deznodământul mai jos!

Bulă și Bubulina aveau 2 fiice superbe, dar își doreau cu ardoare și un băiețel. Așa că se pun oamenii pe treabă și, în cele din urmă, soția rămâne însărcinată și naște un băiețel. Nebun de fericire, Bulă se duce la maternitate să-și vadă băiatul, dar când ajunge acolo se îngrozește când vede ce copil urât putea să aibă. Furios, el merge la nevastă și o întreabă:

– Auzi, Bubulino, cum se poate una ca asta? Adică, eu am reușit să fac frumusețile astea de fete, iar băiatul a ieșit în halul ăsta?! Nu cumva m-ai înșelat??!

Soția îi zâmbește dulce și îi răspunde:

– Bulă, trebuie să recunosc că de data asta, nu…

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Rasa pură și motivele estetice

Bună, vreau să adopt de la adăpostul dumneavoastră o pisică de rasă pură. De preferat British Shorthair. Nu-mi plac corciturile, din motive estetice.

Da, avem un British Shorthair. Dar vrea să trăiască doar lângă persoane de origine britanică pură. Nu-i plac corciturile, din motive estetice.

Poftim?!

Aduceţi arborele genealogic şi documentele doveditoare că vă calificați pentru adopţie.

La poliție

Un tip intră în secția de poliție și spune agitat:

– Domnule polițist, cred că mi s-a furat mașina!

Polițistul începe să completeze procesul-verbal.

– Ce marcă era?

– Dacia.

– Ce culoare?

– Albă.

– Numărul de înmatriculare?

– Nu-l mai țin minte…

– Bine… Avea vreun semn distinctiv?

– Da, un abțibild pe lunetă pe care scria: „Nu vă apropiați prea tare, că se oprește singură!”

Polițistul notează tot și îl trimite acasă.

După o oră, omul se întoarce.

– Ați găsit mașina?

– Nu… Dar mi-am amintit că venisem pe jos.

Profesorul și elevul

Profesorul îl întreabă pe Bulă:

– Bulă, dacă ai avea 10 lei și i-ai da fratelui tău 4 lei, câți bani ți-ar rămâne?

– 10 lei.

– Cum adică? Nu știi matematică?

– Ba da, dar dumneavoastră nu-l cunoașteți pe fratele meu.

Profesorul încearcă altă întrebare:

– Bine. Dacă ai avea 5 mere și ai da două prietenului tău, câte ți-ar rămâne?

– Tot cinci.

– Cum așa?

– Pentru că nu-i dau nimic. Data trecută i-am dat o felie de pizza și nici acum nu mi-a spus „mulțumesc”.

Toată clasa începe să râdă.

Profesorul, ușor enervat, întreabă:

– Bulă, spune-mi măcar un lucru care se învață la școală.

Bulă răspunde fără să stea pe gânduri:

– Cum să răspunzi la întrebări fără să dai răspunsul pe care îl așteaptă profesorul!

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