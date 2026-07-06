Acasă » Știri » După 39 de ani în care a muncit ca șofer, un român a depus cerere de pensionare. Ce pensie a primit, după 4 decenii de muncă

După 39 de ani în care a muncit ca șofer, un român a depus cerere de pensionare. Ce pensie a primit, după 4 decenii de muncă

De: Andreea Stăncescu 06/07/2026 | 08:10
După 39 de ani în care a muncit ca șofer, un român a depus cerere de pensionare. Ce pensie a primit, după 4 decenii de muncă
Ce pensie a primit un bărbat care a lucrat timp de 39 de ani
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Deși pensiile din România au fost recalculate începând cu 1 septembrie, valoarea acestora continuă să difere semnificativ de la un pensionar la altul. Cuantumul pensiei este stabilit în funcție de contribuțiile plătite pe parcursul vieții profesionale și de punctajul acumulat, astfel că vechimea în muncă nu garantează întotdeauna un venit ridicat la pensie. Un exemplu este cazul unui pensionar care, după 39 de ani de activitate, încasează o pensie de 1.580 de lei.

Bărbatul spune că, în toți anii de muncă, a avut un salariu doar puțin peste nivelul minim pe economie. Acest lucru i-a influențat direct valoarea pensiei, deoarece sistemul de calcul ține cont de contribuțiile plătite și de punctajul acumulat în funcție de veniturile încasate de-a lungul activității.

Situația sa nu este una izolată. Datele Casei Naționale de Pensii arată că aproximativ 900.000 de pensionari trăiesc cu indemnizația socială minimă, în valoare de 1.281 de lei, ceea ce evidențiază dificultățile cu care se confruntă o mare parte dintre vârstnici.

Numeroși români au pensii sub 3000 de lei

Cum se calculează pensia

Modul de calcul al pensiei explică de ce persoane cu o vechime mare ajung să încaseze sume modeste. Punctajul anual se stabilește prin raportarea salariului brut al angajatului la salariul mediu brut pe economie din perioada respectivă. Astfel, cei care au lucrat ani la rând pe venituri apropiate de salariul minim acumulează un număr redus de puncte.

De exemplu, în condițiile actuale, un angajat plătit cu salariul minim brut de 4.325 de lei ar obține aproximativ 0,43 puncte pe an, raportat la salariul mediu brut de 9.900 de lei. După 35 de ani de muncă, la care se adaugă punctele acordate pentru stagiul militar și bonusul de stabilitate, totalul ar ajunge la aproximativ 21,6 puncte.

Înmulțite cu valoarea punctului de referință, de 81 de lei, acestea ar genera o pensie de aproximativ 1.750 de lei, o sumă care ilustrează de ce mulți români cu zeci de ani de muncă primesc pensii considerate insuficiente.

CITEȘTE ȘI: Cum îți verifici vechimea în muncă pe internet in 2026. Ce pași trebuie să urmezi

Polițiștii ies la pensie după reguli noi. Modificările intrate în vigoare în 2026

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cât primesc profesorii pentru fiecare lucrare corectată, la Bacalaureat 2026
Știri
Cât primesc profesorii pentru fiecare lucrare corectată, la Bacalaureat 2026
Ce probleme i-au descoperit medicii lui Rică Răducanu, după ce a căzut: „Respir cam greu, mi-e și frică”
Știri
Ce probleme i-au descoperit medicii lui Rică Răducanu, după ce a căzut: „Respir cam greu, mi-e și frică”
În 2 MINUTE, îți RĂCOREȘTI casa cu acest simplu truc
Mediafax
În 2 MINUTE, îți RĂCOREȘTI casa cu acest simplu truc
Măștile chinezești, descoperirea „revoluționară” a spărgătorilor de case. Lumea hoților a intrat într-o nouă eră
Gandul.ro
Măștile chinezești, descoperirea „revoluționară” a spărgătorilor de case. Lumea hoților a intrat într-o...
FOTO. Au interzis-o în avion când au văzut-o: „Ești dezbrăcată!”. Ce a făcut femeia în aeroport
Prosport.ro
FOTO. Au interzis-o în avion când au văzut-o: „Ești dezbrăcată!”. Ce a făcut...
„Rușine!”. Haos și revoltă la benzinăriile din Rusia: șoferii strigă, cozile se întind pe kilometri, iar în unele stații au izbucnit altercații
Adevarul
„Rușine!”. Haos și revoltă la benzinăriile din Rusia: șoferii strigă, cozile se întind...
Putin l-a sunat pe Trump de Ziua Americii. Ce au vorbit cei doi timp de o oră și jumătate
Digi24
Putin l-a sunat pe Trump de Ziua Americii. Ce au vorbit cei doi...
Șase sfere MISTERIOASE au apărut pe o plajă. Nimeni nu îndrăznește să le atingă
Mediafax
Șase sfere MISTERIOASE au apărut pe o plajă. Nimeni nu îndrăznește să le...
Parteneri
Cum arăta Oana Zăvoranu în anul 2000, pe când era toată naturală. Transformarea spectaculoasă a vedetei de-a lungul anilor
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Oana Zăvoranu în anul 2000, pe când era toată naturală. Transformarea spectaculoasă a...
Imagini provocatoare: Loredana a făcut show la Monaco! Prietena Simonei Halep s-a distrat de minune
Prosport.ro
Imagini provocatoare: Loredana a făcut show la Monaco! Prietena Simonei Halep s-a distrat de minune
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Nuntă ca în filme pentru Andrei Leonte și Laura. Imagini de poveste de la evenimentul cel mare
Click.ro
Nuntă ca în filme pentru Andrei Leonte și Laura. Imagini de poveste de la evenimentul...
„Tocmai am auzit bubuitura în avion”. Un avion care ateriza la Chicago a intrat în contact cu un foc de artificii
Digi 24
„Tocmai am auzit bubuitura în avion”. Un avion care ateriza la Chicago a intrat în...
Artificiile trase de Ziua Americii puteau să doboare un avion: „Tocmai am auzit o bubuitură!”
Promotor.ro
Artificiile trase de Ziua Americii puteau să doboare un avion: „Tocmai am auzit o bubuitură!”
BANCUL ZILEI. BUBULINA: - Bulă, de ce nu-mi mai muști urechea când te trezești...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: - Bulă, de ce nu-mi mai muști urechea când te trezești...
Echipamente Parkside, dar și gadget-uri pentru birou, la prețuri foarte accesibile
go4it.ro
Echipamente Parkside, dar și gadget-uri pentru birou, la prețuri foarte accesibile
Descoperire majoră! Istoria umanității va fi rescrisă?
Descopera.ro
Descoperire majoră! Istoria umanității va fi rescrisă?
Sony renunță la jocurile pe disc pentru consolele PlayStation. Când va intra în vigoare modificarea
Go4Games
Sony renunță la jocurile pe disc pentru consolele PlayStation. Când va intra în vigoare modificarea
Măștile chinezești, descoperirea „revoluționară” a spărgătorilor de case. Lumea hoților a intrat într-o nouă eră
Gandul.ro
Măștile chinezești, descoperirea „revoluționară” a spărgătorilor de case. Lumea hoților a intrat într-o nouă eră
Tags:
ULTIMA ORĂ
Cât primesc profesorii pentru fiecare lucrare corectată, la Bacalaureat 2026
Cât primesc profesorii pentru fiecare lucrare corectată, la Bacalaureat 2026
Ce probleme i-au descoperit medicii lui Rică Răducanu, după ce a căzut: „Respir cam greu, mi-e ...
Ce probleme i-au descoperit medicii lui Rică Răducanu, după ce a căzut: „Respir cam greu, mi-e și frică”
Cabral Ibacka a slăbit 32 de kg după divorț. Adevărul din spatele transformării sale fizice
Cabral Ibacka a slăbit 32 de kg după divorț. Adevărul din spatele transformării sale fizice
„Dacă mă uit la tine…” Replica lui Lionel Messi către Sofía Martínez face înconjurul ...
„Dacă mă uit la tine…” Replica lui Lionel Messi către Sofía Martínez face înconjurul lumii. Sunt sau nu sunt amanți?
John Stamos s-a întâlnit pentru prima dată cu actualul soț al fostei sale soții, Rebecca Romijn. ...
John Stamos s-a întâlnit pentru prima dată cu actualul soț al fostei sale soții, Rebecca Romijn. Cum a decurs momentul neașteptat
Check in în Bali! Cum am trecut de la liniștea divină din Ubud la tărâmul pierzaniei din Kuta
Check in în Bali! Cum am trecut de la liniștea divină din Ubud la tărâmul pierzaniei din Kuta
Vezi toate știrile