După 39 de ani în care a muncit ca șofer, un român a depus cerere de pensionare. Ce pensie a primit, după 4 decenii de muncă

Deși pensiile din România au fost recalculate începând cu 1 septembrie, valoarea acestora continuă să difere semnificativ de la un pensionar la altul. Cuantumul pensiei este stabilit în funcție de contribuțiile plătite pe parcursul vieții profesionale și de punctajul acumulat, astfel că vechimea în muncă nu garantează întotdeauna un venit ridicat la pensie. Un exemplu este cazul unui pensionar care, după 39 de ani de activitate, încasează o pensie de 1.580 de lei.

Bărbatul spune că, în toți anii de muncă, a avut un salariu doar puțin peste nivelul minim pe economie. Acest lucru i-a influențat direct valoarea pensiei, deoarece sistemul de calcul ține cont de contribuțiile plătite și de punctajul acumulat în funcție de veniturile încasate de-a lungul activității.

Situația sa nu este una izolată. Datele Casei Naționale de Pensii arată că aproximativ 900.000 de pensionari trăiesc cu indemnizația socială minimă, în valoare de 1.281 de lei, ceea ce evidențiază dificultățile cu care se confruntă o mare parte dintre vârstnici.

Cum se calculează pensia

Modul de calcul al pensiei explică de ce persoane cu o vechime mare ajung să încaseze sume modeste. Punctajul anual se stabilește prin raportarea salariului brut al angajatului la salariul mediu brut pe economie din perioada respectivă. Astfel, cei care au lucrat ani la rând pe venituri apropiate de salariul minim acumulează un număr redus de puncte.

De exemplu, în condițiile actuale, un angajat plătit cu salariul minim brut de 4.325 de lei ar obține aproximativ 0,43 puncte pe an, raportat la salariul mediu brut de 9.900 de lei. După 35 de ani de muncă, la care se adaugă punctele acordate pentru stagiul militar și bonusul de stabilitate, totalul ar ajunge la aproximativ 21,6 puncte.

Înmulțite cu valoarea punctului de referință, de 81 de lei, acestea ar genera o pensie de aproximativ 1.750 de lei, o sumă care ilustrează de ce mulți români cu zeci de ani de muncă primesc pensii considerate insuficiente.

CITEȘTE ȘI: Cum îți verifici vechimea în muncă pe internet in 2026. Ce pași trebuie să urmezi

Polițiștii ies la pensie după reguli noi. Modificările intrate în vigoare în 2026