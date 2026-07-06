Cabral Ibacka a slăbit 32 de kg după divorț. Adevărul din spatele transformării sale fizice

Cabral a trecut prin mai multe schimbări în viața sa, inclusiv după divorțul de Andreea Ibacka, iar una dintre cele mai evidente este cea fizică. Prezentatorul TV a reușit să slăbească peste 30 de kilograme și a decis să le povestească urmăritorilor săi cum a decurs întregul proces. Actorul a explicat că transformarea nu s-a bazat pe soluții rapide, ci pe luni de disciplină, antrenamente intense și o alimentație atent controlată.

Cabral a avut parte de numeroase schimbări mai ales după divorțul de Andreea Ibacka, cu care a avut o căsnicie de 15 ani. Prezentatorul TV a povestit pe rețelele de socializare că, în urmă cu aproximativ 20 de ani, îl interpreta pe Edi Bălan, iar revenirea în acest rol l-a motivat să facă o schimbare radicală.

Cum a slăbit Cabral 32 de kilograme

A pornit de la o greutate de 144 de kilograme și a ajuns la 112 kilograme, reușind astfel să slăbească 32 de kilograme. Pentru a obține acest rezultat, a combinat postul intermitent de 24 de ore cu perioade de fasting de 72 de ore și a urmat o dietă ketogenică.

Deși s-a gândit să apeleze la noile tratamente injectabile pentru slăbit, Cabral spune că a renunțat rapid la această idee și a preferat o metodă bazată pe alimentație, sport și monitorizare medicală.

„De la 144kg la 112…

Nu povesti oamenilor ce faci. Dispari, depune efort, fă ce ți-ai propus si întoarce-te doar când eşti gata.

Acum vreo 20 de ani îl jucam pe Edi Bălan în Băieți Buni.

Între timp… Edi Bălan s-a transformat mai degrabă în… Edi Bălan cu extra opțiuni.

Când am aflat că mă întorc în rolul ăsta, am avut două variante: ori mă bazez pe faptul că oamenii și-l amintesc cu drag, ori încerc să mă ridic la înălțimea ocaziei.

Am ales varianta mai grea.

Fasting la 24 de ore combinat cu fasting la 72 de ore.

Și keto.

Sigur că m-am gândit la injecții cu invențiile astea noi de acum… dar am abandonat rapid. Mi-e frică de ele… plus că se vede pe fața omului când intră astea în sistem.

Am plecat de la 144 de kilograme și am ajuns la 112.

Sală aproape în fiecare zi.

Analize.

Sală.

Fasting.

Supraveghere medicală.

Sală.

Iar analize”, a povestit Cabral pe rețelele de socializare.

Cabral a avut un scop măreț privind pierderea în greutate

Pe lângă schimbările din alimentație, prezentatorul a mers aproape zilnic la sală, și-a făcut constant analize și a lucrat alături de specialiști care l-au ajutat să își atingă obiectivul. El recunoaște că au existat multe momente dificile și că motivația nu a fost întotdeauna la același nivel, însă a continuat pentru că și-a propus să ducă la capăt această transformare.

„Și destule momente în care mă întrebam de ce n-am un personaj care stă doar pe canapea și comandă mici.

Mă uitam mereu la actorii care se pregătesc luni întregi pentru un rol și mă gândeam că pare frumos în interviuri. În realitate nu prea e. În realitate ești tu, cu alarma care sună, cu chef puțin și cu încă un antrenament pe care îl faci pentru că ai spus că-l faci.

N-am făcut asta ca să mă transform într-un supererou. Am făcut-o din respect pentru personaj, pentru echipa care muncește la serial și pentru voi, cei care v-ați uitat la el acum 20 de ani și ați făcut posibilă întoarcerea lui.

Dacă vă place Edi Bălan când îl vedeți din nou pe ecran, o să mă bucur. Dacă observați și efortul din spatele lui… înseamnă că toate orele alea de sală au folosit la ceva.

A meritat efortul? Nu știu, hai să vedem filmul și ne prindem din mers.

Mie mi-ar plăcea tare să vă placă…”, a mai spus acesta.

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