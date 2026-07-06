Acasă » Știri » Cabral Ibacka a slăbit 32 de kg după divorț. Adevărul din spatele transformării sale fizice

Cabral Ibacka a slăbit 32 de kg după divorț. Adevărul din spatele transformării sale fizice

De: Andreea Stăncescu 06/07/2026 | 08:41
Cabral Ibacka a slăbit 32 de kg după divorț. Adevărul din spatele transformării sale fizice
Cum a slăbit Cabral 32 de kilograme / Sursa foto: social media
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Cabral a trecut prin mai multe schimbări în viața sa, inclusiv după divorțul de Andreea Ibacka, iar una dintre cele mai evidente este cea fizică. Prezentatorul TV a reușit să slăbească peste 30 de kilograme și a decis să le povestească urmăritorilor săi cum a decurs întregul proces. Actorul a explicat că transformarea nu s-a bazat pe soluții rapide, ci pe luni de disciplină, antrenamente intense și o alimentație atent controlată.

Cabral a avut parte de numeroase schimbări mai ales după divorțul de Andreea Ibacka, cu care a avut o căsnicie de 15 ani. Prezentatorul TV a povestit pe rețelele de socializare că, în urmă cu aproximativ 20 de ani, îl interpreta pe Edi Bălan, iar revenirea în acest rol l-a motivat să facă o schimbare radicală.

Cum a slăbit Cabral 32 de kilograme

A pornit de la o greutate de 144 de kilograme și a ajuns la 112 kilograme, reușind astfel să slăbească 32 de kilograme. Pentru a obține acest rezultat, a combinat postul intermitent de 24 de ore cu perioade de fasting de 72 de ore și a urmat o dietă ketogenică.

Deși s-a gândit să apeleze la noile tratamente injectabile pentru slăbit, Cabral spune că a renunțat rapid la această idee și a preferat o metodă bazată pe alimentație, sport și monitorizare medicală.

„De la 144kg la 112…
Nu povesti oamenilor ce faci. Dispari, depune efort, fă ce ți-ai propus si întoarce-te doar când eşti gata.
Acum vreo 20 de ani îl jucam pe Edi Bălan în Băieți Buni.
Între timp… Edi Bălan s-a transformat mai degrabă în… Edi Bălan cu extra opțiuni.
Când am aflat că mă întorc în rolul ăsta, am avut două variante: ori mă bazez pe faptul că oamenii și-l amintesc cu drag, ori încerc să mă ridic la înălțimea ocaziei.
Am ales varianta mai grea.
Fasting la 24 de ore combinat cu fasting la 72 de ore.
Și keto.
Sigur că m-am gândit la injecții cu invențiile astea noi de acum… dar am abandonat rapid. Mi-e frică de ele… plus că se vede pe fața omului când intră astea în sistem.
Am plecat de la 144 de kilograme și am ajuns la 112.
Sală aproape în fiecare zi.
Analize.
Sală.
Fasting.
Supraveghere medicală.
Sală.
Iar analize”, a povestit Cabral pe rețelele de socializare.

Sursa foto: Instagram

Cabral a avut un scop măreț privind pierderea în greutate

Pe lângă schimbările din alimentație, prezentatorul a mers aproape zilnic la sală, și-a făcut constant analize și a lucrat alături de specialiști care l-au ajutat să își atingă obiectivul. El recunoaște că au existat multe momente dificile și că motivația nu a fost întotdeauna la același nivel, însă a continuat pentru că și-a propus să ducă la capăt această transformare.

„Și destule momente în care mă întrebam de ce n-am un personaj care stă doar pe canapea și comandă mici.
Mă uitam mereu la actorii care se pregătesc luni întregi pentru un rol și mă gândeam că pare frumos în interviuri. În realitate nu prea e. În realitate ești tu, cu alarma care sună, cu chef puțin și cu încă un antrenament pe care îl faci pentru că ai spus că-l faci.
N-am făcut asta ca să mă transform într-un supererou. Am făcut-o din respect pentru personaj, pentru echipa care muncește la serial și pentru voi, cei care v-ați uitat la el acum 20 de ani și ați făcut posibilă întoarcerea lui.
Dacă vă place Edi Bălan când îl vedeți din nou pe ecran, o să mă bucur. Dacă observați și efortul din spatele lui… înseamnă că toate orele alea de sală au folosit la ceva.
A meritat efortul? Nu știu, hai să vedem filmul și ne prindem din mers.
Mie mi-ar plăcea tare să vă placă…”, a mai spus acesta.

CITEȘTE ȘI: Cabral, primele imagini cu noua iubită! Se anunță o mega-relație în showbiz

Cum trăiește Cabral după ruptura de Andreea Ibacka: „Stau cu copiii și merg la festivaluri”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cât primesc profesorii pentru fiecare lucrare corectată, la Bacalaureat 2026
Știri
Cât primesc profesorii pentru fiecare lucrare corectată, la Bacalaureat 2026
Ce probleme i-au descoperit medicii lui Rică Răducanu, după ce a căzut: „Respir cam greu, mi-e și frică”
Știri
Ce probleme i-au descoperit medicii lui Rică Răducanu, după ce a căzut: „Respir cam greu, mi-e și frică”
În 2 MINUTE, îți RĂCOREȘTI casa cu acest simplu truc
Mediafax
În 2 MINUTE, îți RĂCOREȘTI casa cu acest simplu truc
Măștile chinezești, descoperirea „revoluționară” a spărgătorilor de case. Lumea hoților a intrat într-o nouă eră
Gandul.ro
Măștile chinezești, descoperirea „revoluționară” a spărgătorilor de case. Lumea hoților a intrat într-o...
FOTO. Au interzis-o în avion când au văzut-o: „Ești dezbrăcată!”. Ce a făcut femeia în aeroport
Prosport.ro
FOTO. Au interzis-o în avion când au văzut-o: „Ești dezbrăcată!”. Ce a făcut...
„Rușine!”. Haos și revoltă la benzinăriile din Rusia: șoferii strigă, cozile se întind pe kilometri, iar în unele stații au izbucnit altercații
Adevarul
„Rușine!”. Haos și revoltă la benzinăriile din Rusia: șoferii strigă, cozile se întind...
Putin l-a sunat pe Trump de Ziua Americii. Ce au vorbit cei doi timp de o oră și jumătate
Digi24
Putin l-a sunat pe Trump de Ziua Americii. Ce au vorbit cei doi...
Șase sfere MISTERIOASE au apărut pe o plajă. Nimeni nu îndrăznește să le atingă
Mediafax
Șase sfere MISTERIOASE au apărut pe o plajă. Nimeni nu îndrăznește să le...
Parteneri
Cum arăta Oana Zăvoranu în anul 2000, pe când era toată naturală. Transformarea spectaculoasă a vedetei de-a lungul anilor
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Oana Zăvoranu în anul 2000, pe când era toată naturală. Transformarea spectaculoasă a...
Imagini provocatoare: Loredana a făcut show la Monaco! Prietena Simonei Halep s-a distrat de minune
Prosport.ro
Imagini provocatoare: Loredana a făcut show la Monaco! Prietena Simonei Halep s-a distrat de minune
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Nuntă ca în filme pentru Andrei Leonte și Laura. Imagini de poveste de la evenimentul cel mare
Click.ro
Nuntă ca în filme pentru Andrei Leonte și Laura. Imagini de poveste de la evenimentul...
„Tocmai am auzit bubuitura în avion”. Un avion care ateriza la Chicago a intrat în contact cu un foc de artificii
Digi 24
„Tocmai am auzit bubuitura în avion”. Un avion care ateriza la Chicago a intrat în...
Artificiile trase de Ziua Americii puteau să doboare un avion: „Tocmai am auzit o bubuitură!”
Promotor.ro
Artificiile trase de Ziua Americii puteau să doboare un avion: „Tocmai am auzit o bubuitură!”
BANCUL ZILEI. BUBULINA: - Bulă, de ce nu-mi mai muști urechea când te trezești...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: - Bulă, de ce nu-mi mai muști urechea când te trezești...
Echipamente Parkside, dar și gadget-uri pentru birou, la prețuri foarte accesibile
go4it.ro
Echipamente Parkside, dar și gadget-uri pentru birou, la prețuri foarte accesibile
Descoperire majoră! Istoria umanității va fi rescrisă?
Descopera.ro
Descoperire majoră! Istoria umanității va fi rescrisă?
Sony renunță la jocurile pe disc pentru consolele PlayStation. Când va intra în vigoare modificarea
Go4Games
Sony renunță la jocurile pe disc pentru consolele PlayStation. Când va intra în vigoare modificarea
Măștile chinezești, descoperirea „revoluționară” a spărgătorilor de case. Lumea hoților a intrat într-o nouă eră
Gandul.ro
Măștile chinezești, descoperirea „revoluționară” a spărgătorilor de case. Lumea hoților a intrat într-o nouă eră
Tags:
ULTIMA ORĂ
Cât primesc profesorii pentru fiecare lucrare corectată, la Bacalaureat 2026
Cât primesc profesorii pentru fiecare lucrare corectată, la Bacalaureat 2026
Ce probleme i-au descoperit medicii lui Rică Răducanu, după ce a căzut: „Respir cam greu, mi-e ...
Ce probleme i-au descoperit medicii lui Rică Răducanu, după ce a căzut: „Respir cam greu, mi-e și frică”
„Dacă mă uit la tine…” Replica lui Lionel Messi către Sofía Martínez face înconjurul ...
„Dacă mă uit la tine…” Replica lui Lionel Messi către Sofía Martínez face înconjurul lumii. Sunt sau nu sunt amanți?
După 39 de ani în care a muncit ca șofer, un român a depus cerere de pensionare. Ce pensie a primit, ...
După 39 de ani în care a muncit ca șofer, un român a depus cerere de pensionare. Ce pensie a primit, după 4 decenii de muncă
John Stamos s-a întâlnit pentru prima dată cu actualul soț al fostei sale soții, Rebecca Romijn. ...
John Stamos s-a întâlnit pentru prima dată cu actualul soț al fostei sale soții, Rebecca Romijn. Cum a decurs momentul neașteptat
Check in în Bali! Cum am trecut de la liniștea divină din Ubud la tărâmul pierzaniei din Kuta
Check in în Bali! Cum am trecut de la liniștea divină din Ubud la tărâmul pierzaniei din Kuta
Vezi toate știrile