John Stamos s-a întâlnit pentru prima dată cu actualul soț al fostei sale soții, Rebecca Romijn. Cum a decurs momentul neașteptat

Întâlnirea dintre un fost soț și actualul partener al aceleiași femei ar putea fi stânjenitoare pentru oricine. În cazul lui John Stamos și Jerry O’Connell, însă, surpriza a fost cu totul alta. Cei doi actori, care au fost căsătoriți în perioade diferite cu Rebecca Romijn, s-au revăzut pentru prima dată la o petrecere, iar reacțiile lor au demonstrat că timpul poate vindeca inclusiv cele mai dureroase despărțiri.

O fotografie care i-a surprins pe fani

Momentul a avut loc în noiembrie 2025, la petrecerea organizată de Howie Mandel cu ocazia împlinirii a 70 de ani. Jerry O’Connell a publicat ulterior pe Instagram o fotografie în care apare alături de John Stamos și de actuala soție a acestuia, Caitlin McHugh, iar imaginea i-a surprins pe fani, având în vedere trecutul comun al celor doi actori.

O’Connell a tratat totul cu umor și a făcut o comparație neașteptată în descrierea fotografiei:

„Mai întâi Zohran Mamdani și Donald Trump. Apoi eu și John Stamos. Acum e rândul Kremlinului și al lui Zelenski.”

Gluma făcea referire la întâlnirea cordială dintre Donald Trump și primarul ales al New York-ului, sugerând că, dacă asemenea adversari pot sta la aceeași masă, atunci există speranță pentru oricine.

Nici sărbătoritul nu a ratat momentul. Howie Mandel a comentat fotografia:

„Asta fac eu. Aduc oamenii împreună. Cu plăcere.”

Jerry O’Connell a făcut primul pas

Ulterior, Jerry O’Connell a povestit că știa că întâlnirea nu putea fi evitată și că el a fost cel care s-a apropiat primul de John Stamos.

„I-am spus: «Hei, ce faci? Mă bucur foarte mult să te văd.»”

Întrebat dacă discuția a fost una prietenoasă, actorul a răspuns fără ezitare:

„O sută de milioane la sută.”

Mai mult, el a confirmat că cei doi s-au îmbrățișat și au avut o conversație relaxată.

John Stamos: „Nu putea fi mai amabil”

La rândul său, John Stamos a vorbit despre întâlnire în podcastul The Really Good Podcast, unde a avut numai cuvinte de apreciere la adresa actualului soț al fostei sale soții.

„A fost foarte drăguț. Foarte amabil. Nu putea fi mai amabil de atât. A fost foarte, foarte amuzant și extrem de fermecător.”

Actorul a lăsat să se înțeleagă că întâlnirea l-a ajutat să privească definitiv trecutul cu alți ochi.

Un divorț care i-a frânt inima

Revederea este cu atât mai surprinzătoare cu cât John Stamos a recunoscut în repetate rânduri că despărțirea de Rebecca Romijn a fost unul dintre cele mai dificile momente din viața sa.

Invitat în același podcast, actorul a mărturisit fără ocolișuri:

„Am trecut printr-un divorț. Mi-a frânt inima.”

Întrebat de ce l-a afectat atât de mult, Stamos a răspuns:

„Pentru că eu nu voiam să divorțez. Ea voia. Mi-a luat foarte mult timp să trec peste asta.”

John Stamos și Rebecca Romijn s-au cunoscut în 1994, la un eveniment Victoria’s Secret. Au fost împreună patru ani înainte de a se căsători în 1998, iar mariajul lor s-a încheiat prin divorț în 2005.

„În mintea mea, ea era diavolul”

În autobiografia sa din 2023, If You Would Have Told Me, actorul a vorbit deschis despre furia pe care a simțit-o după despărțire.

„În mintea mea, pe atunci, ea era diavolul. Pur și simplu o uram. Nu-mi venea să cred cât de mult o uram, iar asta mi-a distrus viața.”

Declarațiile au surprins-o chiar și pe Rebecca Romijn, care a spus ulterior că a fost „incredibil de șocată” de conținutul cărții.

Jerry O’Connell a povestit chiar că fiicele sale veneau la micul dejun și îi spuneau soției:

„Mamă, fostul tău soț și-a lansat o carte și te-a numit diavolul. Ce părere ai?”

Astăzi, fiecare și-a găsit liniștea

La mai bine de două decenii de la divorț, John Stamos spune că resentimentele au dispărut.

„Are o viață frumoasă. S-a căsătorit cu altcineva. Are copii. Le merge foarte bine.”

Rebecca Romijn și Jerry O’Connell au împreună doi copii, în timp ce John Stamos este căsătorit din 2018 cu actrița Caitlin McHugh, alături de care are un fiu.

Întâlnirea dintre cei doi actori a demonstrat că, în ciuda unui trecut dureros, relațiile pot evolua spre respect reciproc, iar uneori o simplă fotografie spune mai mult decât orice declarație.

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