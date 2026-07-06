De ce au lipsit Kate Middleton și prințul William de la nunta lui Taylor Swift, după întâlnirea lor secretă

Cu doar câteva săptămâni înainte de fastuoasa lor nuntă de la Madison Square Garden, Taylor Swift și Travis Kelce au avut o întâlnire discretă cu prințul William și Kate Middleton. Informația, confirmată de revista People și relatată de mai multe publicații internaționale, scoate la iveală legătura tot mai apropiată dintre familia regală britanică și celebrul cuplu american.

Deși William și Kate nu au fost prezenți la ceremonie, întâlnirea secretă de la Londra, glumele din podcastul lui Travis Kelce și prietenia veche dintre prinț și Taylor Swift arată că relația dintre cele două cupluri este mai apropiată decât se știa până acum.

Întâlnire secretă la Londra înainte de nuntă

Kate Middleton și prințul William s-au întâlnit în secret cu Taylor Swift și Travis Kelce în luna mai, atunci când artista și logodnicul ei se aflau în Marea Britanie. Potrivit revistei People, aceasta a fost prima întâlnire dintre Kate Middleton și cei doi americani, în timp ce prințul William și Taylor Swift se cunosc de mai bine de un deceniu.

Întâlnirea a avut loc departe de ochii publicului, iar despre discuțiile purtate nu au fost oferite detalii. Publicațiile britanice speculează însă că membrii familiei regale i-au felicitat pentru căsătorie și este posibil chiar să fi făcut o donație caritabilă în numele lor, în condițiile în care Taylor Swift și Travis Kelce au cerut invitaților să nu le ofere cadouri de nuntă.

William a alimentat zvonurile înainte de marele eveniment

Cu câteva săptămâni înainte de ceremonie, prințul William a fost întrebat într-un interviu radio dacă a primit invitație la nunta organizată pe 3 iulie la Madison Square Garden.

Răspunsul său a fost unul misterios:

„Fără comentarii.”

După râsetele din studio, prințul a continuat:

„Sper și sunt convins că s-ar putea să existe o invitație, dar vom vedea.”

Declarația a alimentat imediat speculațiile că William și Kate ar putea apărea surpriză la nuntă. Cu toate acestea, revista People a dezvăluit încă din 30 iunie că prințul și prințesa de Wales nu vor participa la eveniment.

Podcastul lui Travis Kelce a trădat întâlnirea

Existența întâlnirii a fost sugerată discret și într-un episod special al podcastului New Heights, publicat chiar înainte de ceremonia de nuntă.

Travis Kelce i-a spus prințului William:

„Am avut ocazia să te văd nu cu mult timp în urmă și te-am invitat în emisiune pentru că am discutat puțin despre Aston Villa, despre fotbal și despre entuziasmul legat de Cupa Mondială.”

În cadrul podcastului, William a vorbit și despre ediția din 2026 a Cupei Mondiale.

„Este fantastic. Cred că a fost o Cupă Mondială extraordinară. A început foarte bine și cred că turneul a fost foarte bine echilibrat. Din punct de vedere logistic, pentru toată lumea, faptul că se desfășoară în Canada, Statele Unite și Mexic face deplasările foarte dificile pentru echipe.”

Discuția a continuat într-o notă relaxată, cei trei glumind despre care sport merită cu adevărat să poarte numele de „football”, dar și despre berea americană și cea britanică.

La final, Travis Kelce l-a invitat pe prinț în Kansas City pentru a gusta celebrul barbecue american și faimoasele „burnt ends”, bucățile caramelizate de piept de vită. William a mărturisit, amuzat, că denumirea preparatului îl face puțin sceptic.

O prietenie care durează de peste zece ani

Relația dintre Taylor Swift și prințul William nu este deloc una nouă. Cei doi s-au cunoscut în 2013, la un eveniment caritabil organizat pentru fundația Centrepoint, care sprijină persoanele fără adăpost. Atunci, Taylor Swift l-a convins pe William să urce pe scenă alături de ea și de Jon Bon Jovi pentru a interpreta celebra piesă „Livin’ on a Prayer”.

Ani mai târziu, prințul și-a amintit momentul în cadrul seriei Time to Walk de la Apple Fitness+.

„M-am așezat să-l ascult pe Jon Bon Jovi și m-am gândit: «Gata, mi-am terminat treaba. În curând voi lua cina, poate mai stau de vorbă cu câțiva oameni și mă relaxez puțin». Nici prin cap nu-mi trecea ce urma să se întâmple.”

Taylor Swift stătea chiar lângă el.

„Era în stânga mea. După ce Jon a terminat prima piesă, a făcut o pauză, iar Taylor s-a întors spre mine. M-a atins pe braț, s-a uitat în ochii mei și mi-a spus: «Hai, William. Mergem să cântăm».”

Prințul a încheiat povestea cu umor:

„Nici în ziua de azi nu știu ce m-a apucat.”

Prima întâlnire cu George și Charlotte

În iunie 2024, Taylor Swift și Travis Kelce s-au întâlnit din nou cu prințul William, de această dată în compania prințului George și a prințesei Charlotte, care au asistat la unul dintre concertele Eras Tour de pe stadionul Wembley din Londra.

Charlotte este cunoscută drept o mare admiratoare a artistei, iar apariția la concert a fost una dintre cele mai comentate imagini ale turneului european.

Nuntă cu aproape 1.000 de invitați

Ceremonia organizată pe 3 iulie la Madison Square Garden a fost descrisă de invitați drept una elegantă, romantică și surprinzător de intimă, chiar dacă la eveniment au participat aproximativ o mie de persoane.

Printre invitați s-au numărat Steven Spielberg, Brad Pitt, Tom Hanks, Jennifer Lopez, Selena Gomez, Camila Cabello, Reese Witherspoon, Bradley Cooper, Jimmy Fallon, Dakota Johnson, Patrick Mahomes, Michael Strahan și Kelsea Ballerini.

Petrecerea a avut și două momente muzicale speciale, susținute de Paul McCartney și Stevie Nicks.

De ce au lipsit William și Kate

Absența prințului William și a lui Kate Middleton nu a fost interpretată ca un afront.

În același weekend avea loc prestigiosul turneu de la Wimbledon, iar prințesa de Wales a participat la competiție și și-a îndeplinit îndatoririle oficiale.

Publicațiile britanice consideră că întâlnirea discretă organizată la Londra, cu câteva săptămâni înainte de nuntă, a fost modul prin care familia regală și-a arătat sprijinul pentru Taylor Swift și Travis Kelce, iar apropierea dintre cele două cupluri pare să continue și în viitor, următoarea întâlnire putând avea loc fie în Statele Unite, fie din nou în Marea Britanie.

CITEȘTE ȘI: Hollywood-ul s-a mutat la nunta lui Taylor Swift! Ce reguli stricte au fost impuse la evenimentul anului

Taylor Swift și Travis Kelce s-au căsătorit! Nunta de 20 milioane dolari a transformat Madison Square Garden într-un palat