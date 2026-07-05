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Tori Spelling, mărturisire emoționantă la doi ani de la moartea lui Shannen Doherty: „Am plâns mai mult decât atunci când l-am pierdut pe tata”

De: Daniel Matei 05/07/2026 | 22:50
Tori Spelling, mărturisire emoționantă la doi ani de la moartea lui Shannen Doherty: „Am plâns mai mult decât atunci când l-am pierdut pe tata”
Sursa foto: Profimedia
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Actrița Tori Spelling a făcut o confesiune sinceră despre una dintre cele mai dificile pierderi din viața sa. Vedeta din serialul „Beverly Hills, 90210” a dezvăluit că moartea fostei sale colege și prietene, Shannen Doherty, a afectat-o mai profund decât decesul tatălui său, celebrul producător Aaron Spelling.

Declarațiile au fost făcute în podcastul Inside of You with Michael Rosenbaum. Tori Spelling a explicat că, atunci când tatăl ei a murit în 2006, și-a reprimat emoțiile și a încercat să meargă mai departe fără să își exprime durerea, potrivit Page Six.

„Am avut o reacție emoțională mult mai puternică atunci când Shan a murit decât atunci când l-am pierdut pe tatăl meu”, a spus actrița. Ea a subliniat însă că Aaron Spelling a rămas cea mai importantă figură din viața ei și că îl consideră în continuare eroul său.

Tori Spelling, despre moartea tatălui

Tori Spelling a mărturisit că, în opinia ei, a plâns mai puțin după moartea tatălui său deoarece, la acea vreme, își reprimase toate emoțiile.

Actrița în vârstă de 53 de ani a explicat că nu știa cum să își gestioneze sentimentele și a adoptat, în schimb, mentalitatea de a merge mai departe, indiferent de situație.

„Tatăl meu a însemnat totul pentru mine. Este în continuare eroul meu și mă gândesc la el în fiecare zi din viața mea”, a declarat Tori Spelling.

Vedeta consideră că moartea lui Shannen Doherty a fost „poate” și mai greu de suportat deoarece, odată cu înaintarea în vârstă, a început să se gândească tot mai mult la propria moarte și la ceea ce îi rezervă viitorul.

„E ca și cum îți spui: «Stai puțin, prieteni de vârsta mea încep să moară, iar asta se poate întâmpla»”, a adăugat actrița.

Tori Spelling și Shannen Doherty, foarte apropiate

Tori Spelling a vorbit și despre cât de greu i-a fost să accepte faptul că ea și Shannen Doherty au trecut de la statutul de „cele mai bune prietene” la o relație în care, dintr-odată, nu și-au mai vorbit. Vedeta a mărturisit că nu și-a putut stăpâni lacrimile.

„Nu mă mai puteam opri din plâns. Nu este deloc în firea mea. Dar am crescut cu ideea că plânsul este un semn de slăbiciune”, a spus ea.

Tori Spelling și Shannen Doherty au devenit apropiate după ce au fost distribuite, în 1990, în serialul „Beverly Hills, 90210”, unde le-au interpretat pe Donna Martin, respectiv Brenda Walsh.

La un moment dat, cele două s-au îndepărtat, fără să înțeleagă pe deplin motivele rupturii. În ultimii ani, însă, au reușit să își refacă prietenia datorită întâlnirilor organizate cu fanii serialului.

„Am avut norocul să redevenim prietene înainte ca ea să plece. A însemnat enorm pentru amândouă”, a spus Tori.

Shannen Doherty a murit în iulie 2024, la vârsta de 53 de ani, după o lungă luptă cu cancerul de sân. Tori Spelling a povestit că a participat și la ceremonia organizată la un an de la dispariția actriței.

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