Val de pensiuni scoase la vânzare în Bran-Moieciu. Motivele pentru care proprietarii renunță

Bran–Moieciu rămâne o zonă căutată pentru peisajele montane și liniștea satelor, apreciată atât de români, cât și de turiștii străini, însă în spatele imaginii de destinație mereu aglomerată se conturează o realitate diferită. Tot mai mulți proprietari scot la vânzare pensiuni și vile, pe fondul scăderii numărului de vizitatori și al reducerii gradului de ocupare.

Piața imobiliară locală trece printr-o schimbare vizibilă. În prezent, aproximativ 62 de case, cabane și pensiuni sunt listate la vânzare, o creștere de aproape 86% față de anul trecut. Deși zona rămâne intens vizitată, preferințele turiștilor s-au modificat. Dacă în urmă cu câțiva ani era suficientă o pensiune simplă, astăzi vizitatorii caută pachete complete, cu spa, piscină, activități pentru copii, restaurante și experiențe personalizate.

Val de pensiuni scoase la vânzare în Bran-Moieciu

Tot mai mulți proprietari consideră că investițiile nu mai sunt la fel de rentabile. Un român care cumpărase teren pentru o pensiune a renunțat la proiect după ce a observat scăderea fluxului de turiști. Datele oficiale arată că Bran și Moieciu au peste 1.700 de locuințe temporar neocupate, folosite în special ca case de vacanță, în timp ce doar aproximativ 600 de unități sunt clasificate pentru activități turistice.

Reprezentanții Primăriei Bran indică o scădere de aproximativ 20% a gradului de ocupare în ultimul an.

„Sunt mulți care și-au luat credite, mulți care s-au împrumutat gândind un business și, dacă turiștii lipsesc, este foarte greu să acopere ratele, creditele și, mai mult, să facă și un profit”, a declarat Cosmin Feroiu, primarul comunei Bran.

Motivele pentru care proprietarii renunță

Chiar dacă oferta de proprietăți este tot mai mare, prețurile se mențin ridicate. Platformele imobiliare indică valori medii de aproximativ 1.306 euro pe metrul pătrat în Bran și 1.116 euro în Moieciu. Diferențele depind de poziție, suprafață, starea clădirii și facilități, însă zona rămâne una dintre cele mai scumpe destinații montane din România.

În ciuda dificultăților din turism, Bran–Moieciu își păstrează atractivitatea pentru vizitatori. Castelul Bran, traseele montane, satele tradiționale și gastronomia locală atrag anual sute de mii de turiști, inclusiv din Europa Occidentală, interesați de peisaje autentice și de viața rurală. Mulți străini aleg zona tocmai pentru liniștea și arhitectura tradițională, într-un peisaj încă ferit de turismul de masă.

Specialiștii din industria hotelieră spun că piața nu este în declin, ci într-un proces de transformare. Turiștii preferă unitățile cu facilități moderne – spa, piscine încălzite, locuri de joacă, activități organizate, experiențe culinare locale sau programe pentru familii. Pensiunile care au rămas la modelul clasic, bazat doar pe cazare și grătar, întâmpină dificultăți în atragerea clienților, iar modernizarea și diversificarea serviciilor devin esențiale pentru a rămâne competitive în Bran–Moieciu.

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