Acasă » Știri » Nu e o glumă! Câți lei a plătit un turist pentru un șezlong în Mamaia: ”La anul vin cu prosopul de acasă și stau pe bordură”

Nu e o glumă! Câți lei a plătit un turist pentru un șezlong în Mamaia: ”La anul vin cu prosopul de acasă și stau pe bordură”

De: David Ioan 20/06/2026 | 13:21
Nu e o glumă! Câți lei a plătit un turist pentru un șezlong în Mamaia: ”La anul vin cu prosopul de acasă și stau pe bordură”
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Un turist aflat în Mamaia a stârnit un val de reacții după ce a publicat pe internet bonul fiscal primit pe plajă, susținând că a plătit sume uriașe pentru servicii obișnuite.

Postarea lui a devenit rapid virală, mulți internauți comentând că tarifele de pe litoral au crescut considerabil odată cu debutul sezonului estival. Potrivit imaginii publicate de bărbat, un șezlong ar fi costat 400 de lei, o cafea 25 de lei, un burger 100 de lei, iar o sticlă de suc 50 de lei.

Foto: TikTok

Mulți au ironizat situația, spunând că la asemenea prețuri ar fi mai rentabil să îți cumperi propriul șezlong decât să îl închiriezi. Alții au comparat suma cu o factură lunară la utilități, considerând că tarifele au devenit exagerate.

„Am ajuns la mare și am cerut nota… Sincer, am crezut că este pentru tot restaurantul, nu pentru mine. Pe bon apar: șezlong – 400 lei, suc – 50 lei, cafea – 25 lei, mâncare – 100 lei un burger… În ritmul ăsta, la anul vin cu prosopul de acasă și stau pe bordură. Sunt eu zgârcit sau chiar au explodat prețurile pe litoral?”, a scris românul pe TikTok.

Tarifele din Mamaia, puse sub semnul întrebării

În comentarii, un alt turist a contrazis însă informațiile, afirmând că a fost în Mamaia în aceeași perioadă și că tarifele reale ar fi mult mai mici. Acesta susține că a plătit 50 de lei pentru un șezlong, 15 lei pentru un suc de 0,33 l și 70 de lei pentru un burger.

„Am venit din Mamaia acum 2 zile și nu există așa ceva. 50 de lei șezlongul, burger 70 de lei maxim, suc 0,33 l 15 lei”, a scris acesta.

CITEŞTE ŞI: „Împinge tava” cu prețuri de „fine-dining”. Ce a cumpărat o româncă de 100 lei, intr-o autoservire din Eforie Nord

Cât au plătit doi români pentru un pepene, ouă, bacon și lapte în Honolului, Hawaii: „Doamne, ferește! Nu există!”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
România, sub cupolă de foc! Temperaturi de 36 de grade în 15 județe
Știri
România, sub cupolă de foc! Temperaturi de 36 de grade în 15 județe
Laurette, de urgență la spital după ultima operație. Aquafilling-ul i-a pus viața în pericol: ”Piciorul s-a infectat din nou”
Știri
Laurette, de urgență la spital după ultima operație. Aquafilling-ul i-a pus viața în pericol: ”Piciorul s-a infectat din…
Noul LUX al weekendului: să nu te deranjeze nimeni și să citești pe bani
Mediafax
Noul LUX al weekendului: să nu te deranjeze nimeni și să citești pe...
Weekend cu 36 de grade la umbră. Care sunt zonele lovite de caniculă și unde sunt așteptate vijelii. Prognoza actualizată de la ANM, pentru Gândul
Gandul.ro
Weekend cu 36 de grade la umbră. Care sunt zonele lovite de caniculă...
FOTO. Imagini fără rețineri la plajă: Raluca Zenga e o femeie singură după divorț și atrage atenția tuturor
Prosport.ro
FOTO. Imagini fără rețineri la plajă: Raluca Zenga e o femeie singură după...
Despăgubiri pentru Autostrada A8. Un fost primar primește 1,1 milioane lei pentru un teren cumpărat cu doar 3.000 de lei când era edil
Adevarul
Despăgubiri pentru Autostrada A8. Un fost primar primește 1,1 milioane lei pentru un...
„Nu este bine.” Guvernul de la Moscova susține că sunt prea mulți ruși cu studii superioare. Ce probleme invocă
Digi24
„Nu este bine.” Guvernul de la Moscova susține că sunt prea mulți ruși...
Noua OBSESIE în turism: hotelul nu mai e suficient
Mediafax
Noua OBSESIE în turism: hotelul nu mai e suficient
Parteneri
Imagini îndrăznețe cu Andreea Bănică într-o rochie complet transparentă. Artista și-a lăsat toate formele la vedere
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini îndrăznețe cu Andreea Bănică într-o rochie complet transparentă. Artista și-a lăsat toate formele la...
FOTO. Andreea Popescu, imagini fără inhibiții. Cum s-a pozat pentru a-i atrage atenția lui Dan Alexa
Prosport.ro
FOTO. Andreea Popescu, imagini fără inhibiții. Cum s-a pozat pentru a-i atrage atenția lui Dan...
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Așa arată acum fiicele Elenei Cârstea: „A avut curaj să înfieze!”. Ce meserii grele au în America: „Nu m-am băgat în viața lor”
Click.ro
Așa arată acum fiicele Elenei Cârstea: „A avut curaj să înfieze!”. Ce meserii grele au...
Emmanuel Macron spune de ce a vrut Donald Trump ca Ucraina să încheie rapid un acord de pace: „Lucrurile mergeau prost în Biroul Oval”
Digi 24
Emmanuel Macron spune de ce a vrut Donald Trump ca Ucraina să încheie rapid un...
Motor pe benzină sau diesel pentru oraș? Care este mai eficient și mai fiabil?
Promotor.ro
Motor pe benzină sau diesel pentru oraș? Care este mai eficient și mai fiabil?
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Activitate „imposibilă”, detectată la mare adâncime în Antarctica
go4it.ro
Activitate „imposibilă”, detectată la mare adâncime în Antarctica
Poporul care nu a avut războaie timp de 1.000 de ani
Descopera.ro
Poporul care nu a avut războaie timp de 1.000 de ani
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Go4Games
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Weekend cu 36 de grade la umbră. Care sunt zonele lovite de caniculă și unde sunt așteptate vijelii. Prognoza actualizată de la ANM, pentru Gândul
Gandul.ro
Weekend cu 36 de grade la umbră. Care sunt zonele lovite de caniculă și unde...
Tags:
ULTIMA ORĂ
BANCUL ZILEI | Cu cine s-a însurat vecinul, de fapt
BANCUL ZILEI | Cu cine s-a însurat vecinul, de fapt
România, sub cupolă de foc! Temperaturi de 36 de grade în 15 județe
România, sub cupolă de foc! Temperaturi de 36 de grade în 15 județe
Ce trebuie să faci pe 21 iunie, în ziua când are loc Solstițiul de vară. Astrologul Sanda Ionescu: ...
Ce trebuie să faci pe 21 iunie, în ziua când are loc Solstițiul de vară. Astrologul Sanda Ionescu: „Așa se poate manifesta energia Luminii”
Laurette, de urgență la spital după ultima operație. Aquafilling-ul i-a pus viața în pericol: ”Piciorul ...
Laurette, de urgență la spital după ultima operație. Aquafilling-ul i-a pus viața în pericol: ”Piciorul s-a infectat din nou”
Ce scrie în certificatul medico-legal al lui Șerban Cotîrlan, bărbatul care a acuzat-o pe gimnasta ...
Ce scrie în certificatul medico-legal al lui Șerban Cotîrlan, bărbatul care a acuzat-o pe gimnasta Sabrina Voinea de agresiune
Ramona Olaru iubește din nou, după despărțirea de Steve Ant. Asistenta de la Neatza l-a luat acasă!
Ramona Olaru iubește din nou, după despărțirea de Steve Ant. Asistenta de la Neatza l-a luat acasă!
Vezi toate știrile