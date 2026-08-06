Ancheta COVID-19 ia o nouă turnură. Anthony Fauci, găsit vinovat de sfidarea Congresului

Ancheta privind gestionarea pandemiei de COVID-19 ia o nouă turnură în Statele Unite, după ce Anthony Fauci a fost găsit vinovat de sfidarea Congresului de către o comisie a Senatului american. Decizia vine în contextul în care fostul oficial din domeniul sănătății a refuzat să răspundă întrebărilor parlamentarilor referitoare la modul în care a fost administrată criza sanitară din perioada pandemiei.

Hotărârea a fost adoptată de Comisia pentru Securitate Internă și Afaceri Guvernamentale a Senatului, la inițiativa senatorului republican Rand Paul, unul dintre cei mai vocali critici ai lui Fauci în ultimii ani. Acesta susține că fostul director al Institutului Național pentru Alergii și Boli Infecțioase nu avea motive întemeiate să refuze declarațiile în fața Congresului.

Ce a spus medicul Anthony Fauci la ultimele audieri

În timpul audierii desfășurate săptămâna trecută, Anthony Fauci a invocat în repetate rânduri prevederile celui de-al Cincilea Amendament al Constituției SUA, care le oferă cetățenilor dreptul de a nu răspunde la întrebări dacă declarațiile i-ar putea incrimina. Acest drept este garantat de lege și nu reprezintă, în sine, o recunoaștere a vinovăției.

Anthony Fauci, în vârstă de 85 de ani, s-a retras din activitate în 2022, după aproape patru decenii la conducerea NIAID. În timpul pandemiei, el a fost unul dintre principalii susținători ai măsurilor de limitare a răspândirii coronavirusului, inclusiv a carantinei, purtării măștii, distanțării fizice și campaniilor de vaccinare. Aceste decizii au fost justificate, la acel moment, pe baza informațiilor științifice disponibile.

În ianuarie 2025, fostul președinte Joe Biden i-a acordat o grațiere preventivă pentru eventuale acuzații federale legate de activitatea sa din timpul pandemiei. Totuși, această măsură nu acoperă eventualele fapte ulterioare și nici investigațiile desfășurate la nivelul statelor.

Pentru ca sesizarea privind sfidarea Congresului să producă efecte juridice, aceasta trebuie aprobată și de plenul Senatului, unde ar fi nevoie de sprijinul unor senatori democrați, scenariu considerat puțin probabil. În paralel, Anthony Fauci este vizat și de investigații separate în state precum Louisiana, Florida și Alabama, unde autoritățile analizează deciziile luate în timpul pandemiei.

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