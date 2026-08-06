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Michelle Pfeiffer se retrage din filme? Actrița, declarație surprinzătoare după 45 de ani de carieră

De: Daniel Matei 06/08/2026 | 22:50
Michelle Pfeiffer se retrage din filme? Actrița, declarație surprinzătoare după 45 de ani de carieră
Sursa foto: Profimedia
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Michelle Pfeiffer ar putea renunța la filme după o carieră de 45 de ani la Hollywood. Actrița în vârstă de 68 de ani a făcut o declarație surprinzătoare despre viitorul său profesional, afirmând că nu își mai dorește să fie protagonista unui film.

Michelle Pfeiffer s-a îndrăgostit de televiziune

Actrița din „Batman Returns” a fost o prezență constantă în cinematografie încă de la rolurile care au consacrat-o în „Grease 2” și „Scarface”, la începutul anilor ’80, însă acum pare să prefere televiziunea, după aparițiile sale în „Margo’s Got Money Troubles” și „The Madison”, scrie The Independent.

Pfeiffer, care are mai multe nominalizări la premiile Oscar, a participat la un eveniment Women of Apple TV, organizat înaintea viitoarei gale Emmy, și le-a spus celorlalte actrițe nominalizate că nu și-ar mai dori să mai apară în filme.

„Nu mai vreau să fiu niciodată protagonista unui film, jur pe Dumnezeu. Vreau să fac doar proiecte cu distribuții numeroase. Este mult mai distractiv, îmi place foarte mult”, a spus ea.

Michelle Pfeiffer nu renunță complet la actorie

Pfeiffer, în vârstă de 68 de ani, s-a numărat printre cele mai bine plătite vedete din lume în anii ’90, succesul său fiind consolidat de două nominalizări consecutive la premiile Oscar pentru rolurile din „Dangerous Liaisons” și „The Fabulous Baker Boys”, la sfârșitul anilor ’80. Ulterior, actrița a fost distribuită în rolul lui Catwoman în continuarea „Batman Returns” (1992), regizată de Tim Burton.

Actrița nu pare însă să intenționeze să se retragă complet din lumea actoriei. Pfeiffer este implicată în prezent în producții de televiziune și spune că preferă acest tip de proiecte, în special serialele în care distribuția este formată din mai multe personaje importante.

Pfeiffer a revenit în atenția publicului și prin rolul din serialul Apple TV+ „The Madison”, unde joacă alături de Matthew Fox și Patrick J. Adams.

O carieră de 45 de ani la Hollywood

Michelle Pfeiffer este una dintre cele mai cunoscute actrițe americane ale generației sale. A debutat în cinematografie la sfârșitul anilor ’70 și a devenit rapid una dintre vedetele importante de la Hollywood.

De-a lungul carierei, Pfeiffer a interpretat personaje în filme precum „Scarface”, „The Fabulous Baker Boys”, „Dangerous Liaisons” și „Batman Returns”, în care a jucat-o pe Catwoman. Pentru rolurile sale, actrița a primit trei nominalizări la premiile Oscar.

Pfeiffer a avut succes și în filme mai recente, printre care „Hairspray”, „Ant-Man and the Wasp” și „French Exit”. În 2023, ea a revenit în universul DC printr-o apariție în „Ant-Man and the Wasp: Quantumania”, după ce anterior o interpretase pe Janet van Dyne în primul film al seriei.

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