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Vacanță de lux pentru Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil în Antalya. Imaginile care au cucerit fanii

De: Irina Vlad 06/08/2026 | 22:33
Vacanță de lux pentru Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil în Antalya. Imaginile care au cucerit fanii
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Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil se află în aceste momente în Turcia, Antalya. Împreună cu fiul lor, cei doi s-au relaxat într-o bine meritată vacanță de 5 stele. De data aceasta, Tiago, fiul lor, nu a lipsit din peisaj. 

La scurt timp de la vacanța în care au sărbătorit 3 ani de la căsătoria lor, Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au decolat spre Antalya. De data aceasta, vacanța a fost planificată în formulă completă: împreună cu fiul lor, Tiago.

În timpul vacanței, Gabriela a fost extrem de activă pe rețelele de socializare, unde le-a prezentat urmăritorilor detalii din escapadă. De la priveliștea din camera de hotel, până la plajă și împrejurimile din resort.

Dani Oțil: „Și-a riscat viața în baia fetelor”

Într-una din imaginile încărcate pe social media, Gabriela Prisăcariu a fost „taxată” chiar de soțul ei. În stilul caracteristic, mai în glumă, mai în serios, Dani Oțil și-a făcut simțită prezența cu o ironie fină, parcă lăsată special compusă pentru a-și marca „terenul”: „Niciun tag la fotograf. După ce și-a riscat viața în baia fetelor”, a scris prezentatorul în comentarii, făcând referire la „eforturile” din spatele cadrelor perfecte ale soției sale din vacanță. În apărarea sa, Gabriela a știut cum să gestioneze situația. Menținând o notă de mister, ea i-a răspuns scurt și la obiect soțului ei: „Vei fi răsplătit”.

sursă foto: Instagram

Gabriela Oțil, de urgență la spital

La începutul lunii, cu puțin timp înainte de vacanța planificată în Antalya, Gabriela Prisăcariu a fost la un pas să rămână acasă din cauza unei accidentări. O ieșire obișnuită în oraș, petrecută alături de prietene, s-a încheiat într-un mod complet neașteptat.

Totul s-a întâmplat în momentul în care se întorcea acasă. Deși mai avea foarte puțin până să intre în locuință, fiind cu ochii în telefon, Gabriela Oțil a călcat strâmb, s-a dezechilibrat și a suferit o entorsă la glezna dreaptă – vezi AICI imagini.

„Aseară am ieșit cu fetele la masă, ca să pățesc asta când m-am întors. Aseară am ieșit cu fetele la masă, ca să pățesc asta când m-am întors.

Fix când mai aveam doi pași până acasă, am călcat strâmb și m-am dus direct la spital de durere… Din fericire, nu e nimic rupt, doar o entorsă care doare super tare și nu pot să calc pe picior. Fix înainte de vacanță… bineînțeles că eram cu ochii în telefon.

Până la vârsta asta n-am avut niciodată ceva de genul ăsta, nicio lovitură serioasă, iar luna asta e deja al doilea incident. Ce se întâmplă?”, a povestit Gabriela Oțil.

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