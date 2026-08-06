Vacanță de lux pentru Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil în Antalya. Imaginile care au cucerit fanii

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil se află în aceste momente în Turcia, Antalya. Împreună cu fiul lor, cei doi s-au relaxat într-o bine meritată vacanță de 5 stele. De data aceasta, Tiago, fiul lor, nu a lipsit din peisaj.

La scurt timp de la vacanța în care au sărbătorit 3 ani de la căsătoria lor, Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au decolat spre Antalya. De data aceasta, vacanța a fost planificată în formulă completă: împreună cu fiul lor, Tiago.

În timpul vacanței, Gabriela a fost extrem de activă pe rețelele de socializare, unde le-a prezentat urmăritorilor detalii din escapadă. De la priveliștea din camera de hotel, până la plajă și împrejurimile din resort.

Dani Oțil: „Și-a riscat viața în baia fetelor”

Într-una din imaginile încărcate pe social media, Gabriela Prisăcariu a fost „taxată” chiar de soțul ei. În stilul caracteristic, mai în glumă, mai în serios, Dani Oțil și-a făcut simțită prezența cu o ironie fină, parcă lăsată special compusă pentru a-și marca „terenul”: „Niciun tag la fotograf. După ce și-a riscat viața în baia fetelor”, a scris prezentatorul în comentarii, făcând referire la „eforturile” din spatele cadrelor perfecte ale soției sale din vacanță. În apărarea sa, Gabriela a știut cum să gestioneze situația. Menținând o notă de mister, ea i-a răspuns scurt și la obiect soțului ei: „Vei fi răsplătit”.

Gabriela Oțil, de urgență la spital

La începutul lunii, cu puțin timp înainte de vacanța planificată în Antalya, Gabriela Prisăcariu a fost la un pas să rămână acasă din cauza unei accidentări. O ieșire obișnuită în oraș, petrecută alături de prietene, s-a încheiat într-un mod complet neașteptat.

Totul s-a întâmplat în momentul în care se întorcea acasă. Deși mai avea foarte puțin până să intre în locuință, fiind cu ochii în telefon, Gabriela Oțil a călcat strâmb, s-a dezechilibrat și a suferit o entorsă la glezna dreaptă – vezi AICI imagini.

„Aseară am ieșit cu fetele la masă, ca să pățesc asta când m-am întors. Aseară am ieșit cu fetele la masă, ca să pățesc asta când m-am întors. Fix când mai aveam doi pași până acasă, am călcat strâmb și m-am dus direct la spital de durere… Din fericire, nu e nimic rupt, doar o entorsă care doare super tare și nu pot să calc pe picior. Fix înainte de vacanță… bineînțeles că eram cu ochii în telefon. Până la vârsta asta n-am avut niciodată ceva de genul ăsta, nicio lovitură serioasă, iar luna asta e deja al doilea incident. Ce se întâmplă?”, a povestit Gabriela Oțil.

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