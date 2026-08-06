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Insula din Grecia unde oamenii trăiesc 100 de ani. Secretul longevității i-a uimit pe cercetători

De: Andreea Stăncescu 06/08/2026 | 20:52
Insula din Grecia unde oamenii trăiesc 100 de ani. Secretul longevității i-a uimit pe cercetători
Insula din Grecia unde oamenii trăiesc 100 de ani / Sursa foto: Freepik
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Ikaria, o insulă grecească din Marea Egee, atrage atenția nu doar prin peisajele spectaculoase, ci și prin stilul de viață al locuitorilor săi. Regiunea este inclusă în categoria „Zonelor Albastre”, acele puține locuri din lume unde oamenii au o speranță de viață neobișnuit de ridicată, iar numărul centenarilor este impresionant.

Insula este învăluită în legende vechi de mii de ani. Numele său este legat de mitul lui Icar, tânărul care, potrivit mitologiei grecești, s-a prăbușit în mare după ce a zburat prea aproape de soare. În apropierea plajei Vaoni se află Stânca lui Icar, un loc simbolic amenajat cu o statuie și un mic amfiteatru unde, în timpul verii, au loc festivaluri, concerte și alte evenimente culturale.

Tot aici este evocată și figura lui Dionysos, zeul vinului, despre care legendele spun că ar fi copilărit pe insulă și ar fi contribuit la dezvoltarea tradiției viticole.

Sursa foto: Freepik

Secretul longevității din Ikaria

Farmecul Ikariei nu se rezumă însă la poveștile sale. Viața de zi cu zi se desfășoară într-un ritm lent, fără grabă, iar localnicii pun accent pe odihnă, socializare și alimentație echilibrată. Dieta mediteraneană, bogată în legume, leguminoase, cereale integrale, ulei de măsline și vin roșu consumat cu moderație, este completată de mișcarea zilnică impusă de relieful muntos al insulei. De asemenea, izvoarele termale și traseele naturale prin defilee și cascade contribuie la starea de bine a locuitorilor.

Un loc aparte este satul Christos Raches, renumit pentru programul său neobișnuit. Aici, magazinele și tavernele prind viață după lăsarea serii, iar atmosfera se prelungește până dimineața. În lunile de vară, numeroasele festivaluri tradiționale adună localnici și turiști în jurul muzicii, dansului și gastronomiei specifice.

Vacanța în Ikaria nu este completă fără o vizită la plajele spectaculoase ale insulei. Seychelles impresionează prin apa turcoaz și stâncile albe, în timp ce plaja Nas îmbină frumusețea naturii cu vestigiile antice ale Templului zeiței Artemis, oferind una dintre cele mai memorabile experiențe din Grecia.

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