Grecia continuă să fie una dintre destinațiile preferate de vacanță ale românilor, iar în 2026 o insulă a reușit să atragă toate privirile. Kefalonia a fost desemnată cea mai frumoasă insulă în urma unui sondaj realizat de platforma de turism Which? Travel, după ce mii de turiști au evaluat cele mai populare destinații elene.

Kefalonia, cea mai frumoasă insulă din Grecia

Plajele spectaculoase, peisajele impresionante și atmosfera autentică au propulsat insula din Marea Ionică pe primul loc în clasament, transformând-o într-una dintre cele mai căutate destinații ale verii.

Cea mai mare dintre Insulele Ionice s-a remarcat la capitole precum frumusețea plajelor, peisajele naturale, atracțiile turistice, gastronomia și raportul calitate-preț. Mulți turiști spun că succesul insulei nu este deloc surprinzător. Kefalonia impresionează prin apa cristalină, satele tradiționale, golfurile ascunse, peșterile spectaculoase și natura încă bine conservată.

Popularitatea insulei a crescut considerabil și după lansarea filmului „Mandolina căpitanului Corelli”, în care au jucat Nicolas Cage și Penelope Cruz. Pelicula a adus în atenția publicului internațional peisajele spectaculoase ale insulei.

Plaje spectaculoase și obiective care merită vizitate

Cu o suprafață de aproximativ 781 de kilometri pătrați și peste 250 de kilometri de coastă, Kefalonia oferă turiștilor o varietate impresionantă de peisaje. Capitala Argostoli este principalul centru al insulei și găzduiește celebrul Far Sfântul Teodor, unul dintre cele mai fotografiate obiective din zonă.

Printre cele mai apreciate localități se numără Fiskardo, unul dintre puținele orașe care au supraviețuit aproape intacte cutremurului devastator din 1953, Sami, renumit pentru portul său și apropierea de principalele atracții naturale, și Skala, stațiune apreciată pentru plajele întinse și atmosfera relaxată.

Iubitorii de istorie pot vizita situl arheologic Krani, zidurile ciclopice, acropola din Sami, necropola miceniană din Mazarakata sau vestigiile romane din Fiskardo. Tot aici a fost descoperit și un mormânt antic în localitatea Canata, despre care s-a presupus, pentru o perioadă, că ar putea avea legătură cu legendarul Ulise.

Myrtos, una dintre cele mai spectaculoase plaje din Europa

Vedeta insulei rămâne fără îndoială plaja Myrtos, considerată de mulți una dintre cele mai frumoase plaje din Europa. Nisipul alb, apa în nuanțe spectaculoase de turcoaz și stâncile abrupte care înconjoară golful creează un peisaj spectaculos.

Printre plajele preferate de turiști se află și Antisamos, aflată în apropierea peșterii Drogarati și a lacului subteran Melissani și plajele din peninsula Lassi, ideale pentru sporturi nautice și relaxare.

În apropiere poate fi vizitată și Mănăstirea Sfântului Gherasim, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din Kefalonia.

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